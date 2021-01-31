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Очередной привет свободе слова: ФБК* требует санкций против русских журналистов

31 января 2021, 22:35  •  128 • Политика
Как ни странно, новостью дня можно, по-видимому, считать не незаконные антиправительственные митинги, а совершенно официальное и сделанное накануне митингов обращение ФБК* (организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) без Навального, который остаётся под арестом к президенту США с просьбой о введении против России новых санкций.
Автор:
Андрей Перла
Вторая серия митингов "за Навального против России" провалилась. Может быть, лучше (и короче) других о причинах этого сказал политолог Олег Матвейчев:
Деморализация сторонников. Во-первых, сами перед всеми себя выставили уродами, когда прошлый раз прыгали на полицейских. Во-вторых, выставили себя уродами ещё раз, когда травили Слепакова и Ланового. В-третьих, иностранное происхождение фильма Навального подтвердили немцы, а то, что он фальшивый и нарисованный, подтвердил Mash. Идти в бой за негодяя, иностранного агента и фейкомёта и получать неприятности никому не хочется.
Матвейчев совершено прав, но был ещё один фактор, многократно усиливший восприятие Навального и его людей именно как иностранных агентов – письмо ФБК* президенту Байдену.
Формально это было накануне, но Белый дом ещё не успел подтвердить получение письма (уик-энд у них), а митинги прошли уже на фоне сообщения о том, что навальнисты просят санкций против России.
Это совершенно естественный ход для иностранных агентов, какими, несомненно, являются последователи и симпатизанты Навального. Более того, этот ход – именно то, ради чего вся история с Навальным "нашими западными партнёрами" и затевалась – кроме как в качестве предлога для новых антироссийских действий он совершенно никому не нужен. На его победу они не надеются, как личность его списали со счетов, а вот как пешка в игре он всё ещё используется.
Тем не менее, случай очень характерный, потому что он ставит крест на всех заявлениях типа "Навальный – российский политик", "лидер оппозиции" и проч.
Разумеется, если спросить сторонников оппозиции, как может человек, не предавший Родину, выпрашивать у врага санкций против неё, они ответят, что санкции будут вводиться не против России, а против "отдельных плохих людей" в России. По словам Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК*,
лица в списке относятся к одной из трёх основных категорий: бизнесмены, "нарушители прав человека" и люди, "лично вовлечённые в преследование Навального" и созданного им фонда. При этом в отдельную группу выделены восемь человек, которые, по мнению Ашуркова, должны быть подвергнуты санкциям в первую очередь. В их числе главы Минздрава и Минсельхоза, бизнесмены, журналисты, политики (цитируем по ТАСС).
Но оправдания ничего не стоят – речь идёт о людях, которые руководят в России важными органами государственной власти, а также – привет западному пониманию свободы слова – о журналистах. Отличный ход, граждане борцы за свободу: давайте введём санкции всемирного жандарма против тех, кто рассказывает людям то, что вам не нравится слышать! Жандарму не привыкать, он у себя только что запретил свободу слова для 70 миллионов человек, которые имели наглость голосовать за "неправильного президента". Обратимся к жандарму – а потом вновь призовём бороться с несправедливостью, между прочим, с цензурой и, самое главное, за честные выборы...
Справедливости ради, это уже второй крест на Навальном-политике. Первый он сам на себе поставил, когда, выйдя из ворот "Шарите", первым делом отправился выступать в Европарламент – тоже требовать санкций. Но у Навального лично могли быть резоны, хоть как-то его поведение объясняющие: всё-таки человека отравили (допустим, он сам в это верил), и он как-то хотел насолить своим личным врагам. К тому же о журналистах всё-таки речь не шла, объяснения Навального были таковы, что он просит помешать российской верхушке обогащаться. То есть все благонамеренные люди уже и тогда расценили его деятельность как совершенно ничем не прикрытую измену родине, но у "освободителей" оставалась возможность сказать: "Вы не понимаете, это другое".
Теперь, после первых митингов, явно профинансированных с Запада (см., например, материал "Не заплатили только дуракам"), официальных заявлений российского МИД и обращения к американскому президенту "помоги нам бороться с Россией" для "другого" окончательно не остаётся места.
Конечно, 31 января о "бумаге Ашуркова" знали ещё не все. Конечно, среди людей, вышедших на малочисленные митинги "за Навального", есть такие, кому уже всё равно – против Путина, против "дворца", против самой России – лишь бы против. Но есть подозрение, что по-настоящему массовой поддержки теперь на этом пути не найти.
Во всяком случае, автор этих строк видел сегодня в социальных сетях множество текстов людей, которые отнюдь не в восторге от российских властей, но полагающих, что обращаться за помощью к врагу – последнее дело. У нас такого не понимают.
*Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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