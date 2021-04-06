Очередной позор США: Спикера Госдепа загнали в угол вопросами о России

Журналисты загнали в угол спикера Госдепа вопросами о России. "Когда его совсем загнали в угол, он сказал, что есть еще и непубличные данные, которые не может озвучить", - отметил Корнилов.

США готовы к диалогу с Россией по ситуации, сложившейся вокруг Украины, завил на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс. Его слова прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

Он отметил, что в ходе брифинга журналисты практически загнали представителя Госдепа в угол, задавая ему неудобные вопросы. Например, они попросили уточнить, о каких какие именно "провокация" российской стороны говорит чиновник, и как именно Россия устрашает Украину. Не имеет ли в виду американский чиновник передвижение российских войск по российской же территории?

Представитель Госдепа так и не смог ответить. Когда его совсем загнали в угол, он сказал, что есть еще и непубличные данные, которые не может озвучить,

- цитирует слова Корнилова портал thisnews.ru.

Политолог отметил, что из заявлений американского чиновника следует, что США и дальше планируют использовать проверенную отговорку про "хайли лайкли" без всяких свидетельств и доказательств.