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Очередной позор США: Спикера Госдепа загнали в угол вопросами о России
06 апреля 2021, 18:00 • 233 • Политика
Журналисты загнали в угол спикера Госдепа вопросами о России. "Когда его совсем загнали в угол, он сказал, что есть еще и непубличные данные, которые не может озвучить", - отметил Корнилов.
США готовы к диалогу с Россией по ситуации, сложившейся вокруг Украины, завил на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс. Его слова прокомментировал политолог Владимир Корнилов.
Он отметил, что в ходе брифинга журналисты практически загнали представителя Госдепа в угол, задавая ему неудобные вопросы. Например, они попросили уточнить, о каких какие именно "провокация" российской стороны говорит чиновник, и как именно Россия устрашает Украину. Не имеет ли в виду американский чиновник передвижение российских войск по российской же территории?
- цитирует слова Корнилова портал thisnews.ru.
Политолог отметил, что из заявлений американского чиновника следует, что США и дальше планируют использовать проверенную отговорку про "хайли лайкли" без всяких свидетельств и доказательств.
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