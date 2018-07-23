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«Очередной пиар-ход»: В Крыму ответили на санкции Украины к руководителям крымских телеканалов и радиостанций
23 июля 2018, 15:54 • 108 • В России
Украинские власти вознамерились «наказать» всех причастных к теле- и радиовещанию в Крыму.
Так, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины совместно с СБУ, министерствами юстиции, иностранных дел и информационной политики хотят ввести санкции в отношении владельцев каналов и чиновников, распределивших радиочастоты на территории полуострова.
- Мы собрали всю информацию, где в Крыму говорят российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам, – рассказал украинским СМИ член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.
В свою очередь заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых напомнил, что украинское законодательство не распространяется на Республику и Севастополь. Весь частотный диапазон, который используют в Крыму действующие СМИ, распределяется согласно законодательству России, не нарушая при этом международное право.
- Требования Киева – это очередной пиар-ход, связанный с двумя вещами. Во-первых, это поддержание внешней повестки по отношению к Крыму, второе – историческое стремление где-нибудь что-нибудь «урвать» - потребовать компенсации или что-то в этом роде, - рассказал КП-Крым Вадим Первых.
Он добавил, что принятие каких-либо санкций с украинской стороны или» создание различных списков» никак не повлияет на радио- и телевещание в Крыму.
Напомним, летом прошлого года член Национального совета Незалежной по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский объявил, что пять украинских телеканалов в тестовом режиме начали вещать на Крым с Чонгарской вышки, построенной в Херсонской области Украины у границы с полуостровом. А с 1 сентября обещал запустить телеканалы в постоянном режиме.
Власти Крыма в ответ посмеялись – ведь еще раньше Украина запускала и радиостанции, но никто их так и не услышал.
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