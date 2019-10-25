Очередной мыльный пузырь, или Снова реформа в ВСУ • 76 • Аналитика









Молодцы украинцы. Потешают россиян от всей души. Недаром, значит, клоуна выбрали президентом. Это же какая-то лига смеха в государственном масштабе. Сразу вспоминается шут из средневековой литературы. Этакий грозный правдоруб и вояка, который не боится самого царя и в то же время смешон всем. А тут целое государство — шут!



Мы помним, как всё начиналось

Я с большим удовольствием когда-то воспринял переименование ВДВ Украины и лишение их главного символа победы — голубого берета. Точно так же восприняли лишение морской пехоты Украины и наши морпехи. Пусть украинцы носят темно-бордовые и цвета морской волны. Цэ Европа как-никак.



Единственное, что немного омрачало радость, это тельняшки. Слишком много жизней отдали десантники за то, чтобы этот элемент формы стал символом героизма и готовности к смерти. Особенно грустили по этому поводу моряки. Они все-таки родоначальники тельняшек. Тут никто против не скажет даже слова. Первую славу тельняшкам принесли подвиги именно моряков.



И вот началось. Украинские моряки отказались от тельняшек! По моим данным, сегодня донашивают тельняшки только в зоне ООС. Моряки же в Одессе уже третий месяц тельняшек не носят! К черту подвиг отцов и дедов. Беленькая футболка вместо черно-белой тельняшки. Гламур в армии и на флоте главное…



Но я сегодня я сообщу страшную новость. Для армейцев, независимо от воинского звания и годов службы в армии, услышать такую новость смерти подобно. Итак, 70% армейских анекдотов, а это, как вы понимаете, анекдоты про прапорщика-хохла, теперь на Украине не актуальны! Просто потому, что не бывает в украинской армии таких прижимистых и себе на уме военнослужащих! ВСУ — это вам не российская армия.



Долой прапорщиков и всяких других мичманов

Но не думайте, что украинцы перевоспитали своих прапорщиков. Да и невозможно это. Натуру не переделаешь. Поэтому пошли наши украинские знакомые другим путем. Отменить к чертовой бабушке воинское звание «прапорщик»! Всё! Нет прапорщиков, нет проблемы.



Но возникает другой вопрос. А кто на складах работать будет? Как ни крути, а армия организм большой, сложный. Можно даже сказать, живой организм. А любой организм надо кормить, одевать, витамины там всякие давать. Опять же горючее или там запчасти. Так что прапорщик нужен. Этакий незаметный складской муравей, у которого всегда всё есть и всем можно разжиться. И анекдоты о прапорщиках именно поэтому возникают.



Наверное, любой командир всю жизнь вспоминает какого-нибудь прапорщика — старшину роты, с которым жил как у Христа за пазухой. У бойцов было всё и всегда. Даже то, чего и быть не должно. Из личного опыта помню, как однажды удивились мои бойцы, когда после длительной беготни и отражения атак «противника» на учениях к обычному сухпайку каждый солдат получил по огромной селедке-залому. Некоторые, воспитанные на традиционной российской иваси, тогда вообще эту «акулу» впервые увидели. Старшина как-то там добыл из генеральских запасов селедку эту.



И вот исчезают эти герои невидимого фронта из ВСУ. Зато появляются мастера-сержанты, старшие мастера-сержанты, штаб-старшины. Научился «находить» то, чего нет, и пожалуйста. Заслуженно называйся мастером.



Не имея своих воинских традиций, берем чужие

Я уже слышал ропот от украинских военнослужащих. Шипят помаленьку. Зачем вносить дополнительную сутолоку в армию? Зачем менять воинские звания у неофицерского состава? Сложилось же уже система. Отработана десятилетиями. В головы личного состава вбита намертво.



Просто поразительно, насколько же ещё не гидный народ в украинской армии служит! Любое государство должно иметь не просто воинские звания в армии, а звания, исторически соответствующие именно этой армии! История Украины, согласно новым данным ученых Украины, насчитывает несколько тысячелетий. Вот на что надо ориентироваться.





Спасибо депутатам Рады. Они-то это понимают. И нашли таки страну, армия которой существовала ещё во времена Римской империи (по словам президента этой страны) и воевала вместе с украинской армией против орд с Востока. И только эта страна, естественно, учитывая многовековую оккупацию Украины, разрушение Римской империи и прочие исторические катаклизмы,сохранила настоящие древнеримские воинские звания.



Вот что написала заместительница председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая, представляя документ:

«Данный законопроект вводит натовские звания для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также унормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и теми вызовами, которые стоят перед нашим государством».



Ну лукавит совсем чуть-чуть депутат. Стандарты НАТО не связаны с воинскими званиями. Страны-члены альянса не обязаны их менять. Более того, в любой стране есть именно национальные особенности в этих вопросах. Воинские звания не появлялись ниоткуда.



А конкретные изменения в ВСУ связаны с удобством хозяев — США. Чтобы любой американский офицер или солдат мог правильно назвать подчиненного по воинскому званию! Не «эй, солдат, иди сюда», а по американски, по натовски: «Рекрут вонючий, быстро к ноге, когда тебя настоящий солдат зовет!»



Почему ВСУ меняют воинские звания рядового и сержантского состава

А для полного понимания вопроса, чтобы в голове читателя создалась необходимая кутерьма мыслей, процитирую причину появления этого законопроекта от Безуглой:

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам выполнения воинской обязанности, введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, соответствующих стандартам НАТО, повышение роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнение ими задач по назначению, создание дополнительных мотивационных факторов относительно прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, что будет способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу».



Ну ладно, хватит веселиться по поводу очередной революционной реформы ВСУ. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Украинская армия действительно представляет собой достаточно жалкое зрелище. Даже до минимального современного уровня ей как до луны пешком. И все победы над русской армией на Донбассе — пшик. Нет страшнее кошмара для генералов и офицеров ВСУ, чем реальный приход армии РФ на войну.



Сирия показала, что такое современная война. В такой войне ВСУ просто нет места. Все эти героические атаки в полный рост и танковые клинья для прорыва обороны противника без соответствующей работы авиации и артиллерии, без уничтожения тыловой инфраструктуры — всего лишь красивый элемент компьютерной игры. Солдат сегодня — слишком дорогое удовольствие, чтобы посылать его на пулеметы. Да и техника тоже.



Реформы в незалежной армии начал проводить ещё Порошенко. И к чему они привели? Я уже упоминал о переименовании ВДВ в ДШВ и смене цветов беретов. Можно вспомнить и новую парадную форму. Новое приветствие. Новые названия воинских частей. Короче говоря, по украинской логике реформа — это чисто внешние изменения. Точнее так: реформа равна переодеванию.



Новая метла не отличается от старой

Зеленский, как бы мы к нему ни относились, как президент страны обязан помнить об обороноспособности страны. Значит, обязан привести армию Украины в более или менее соответствующее современным требованиям состояние. На сегодняшний день ВСУ больше напоминает сборище людей, имеющих боевой опыт, но способных лишь на то, чтобы «воевать» с гражданскими, неподготовленными ополченцами. Сгорел сарай, гори и хата! Пиар-политик вместо реал-политик



Но, судя по новому революционному законопроекту, новый президент решил реформировать армию методами Порошенко. Кстати, планируется ещё одна революция. Перевод полков в бригады. Проще говоря, обычная украинская обманка. Помните батальоны численностью до роты, полки «а-ля вторая мировая после прорыва укрепленной обороны» в два-три фиктивных «батальона»?



В конечном счете от того, как будет называться военнослужащий, как он будет приветствовать сослуживца или в какую форму он будет одет, мало что зависит. Мощь армии не в этом. Мощь армии в обученности личного состава, в современной боевой технике и вооружении, в подготовленности офицерского корпуса и моральной готовности выполнить любой приказ командира и начальника. Ничего из этого набора в ВСУ нет.



Последнее «разведение войск» у Золотого показало, что армии тоже нет. Есть отдельные вооруженные банды, которые подчиняются своему атаману. Как он решит, так и будет. А все эти верховные главкомы, штабы и прочие военные структуры успешно «воюют» у себя в Киеве.



Ну как тут обойтись без затертого клише об армии как части общества? Украина повторяет историю России 25-30-летней давности, как и положено, в виде фарса. Кровавого фарса. Только вот остановить реформаторов становится с каждым днем все труднее и труднее. Как и вернуть Донбасс хоть в какую-то Украину…



Сержантов будет много и на любой вкус

Возвращаясь к началу материала, расскажу об оставшихся 30% армейских анекдотов. «Не съем, так понадкусываю!» тоже никто не отменял. Так что и остальные армейские байки и анекдоты пострадают. Дальше вариантов много. Так вот, теперь все солдаты ВСУ и матросы ВМФУ будут иметь лычки! А те, кто лычками не обзаведется, по каким-то причинам солдатами так и не станут. Рекруты! Приведу новую шкалу воинских званий:





Новая шкала воинских званий Новая шкала воинских званий



Далее следует офицерский состав. До него пока руки у украинских реформаторов не дошли. Итого 22 звания для ВСУ и 21 для ВМФУ. Вот такая реформа по усилению боевой мощи украинской армии. Мыльный пузырь уже сияет всеми цветами радуги, но пока не лопается… Но не было никогда такого, чтобы мыло нарушило законы земного притяжения. Лопнет! Давно уже замечено: если с утра у вас плохое настроение, лучшим средством для исправления этого самого настроения является просмотр новостных ресурсов Украины. Действует на любой российский организм гораздо эффективнее любого юмориста или любого лекарства. Буквально пять минут просмотра, и час смеха вам обеспечен. А хорошее настроение — на весь день.Молодцы украинцы. Потешают россиян от всей души. Недаром, значит, клоуна выбрали президентом. Это же какая-то лига смеха в государственном масштабе. Сразу вспоминается шут из средневековой литературы. Этакий грозный правдоруб и вояка, который не боится самого царя и в то же время смешон всем. А тут целое государство — шут!Я с большим удовольствием когда-то воспринял переименование ВДВ Украины и лишение их главного символа победы — голубого берета. Точно так же восприняли лишение морской пехоты Украины и наши морпехи. Пусть украинцы носят темно-бордовые и цвета морской волны. Цэ Европа как-никак.Единственное, что немного омрачало радость, это тельняшки. Слишком много жизней отдали десантники за то, чтобы этот элемент формы стал символом героизма и готовности к смерти. Особенно грустили по этому поводу моряки. Они все-таки родоначальники тельняшек. Тут никто против не скажет даже слова. Первую славу тельняшкам принесли подвиги именно моряков.И вот началось. Украинские моряки отказались от тельняшек! По моим данным, сегодня донашивают тельняшки только в зоне ООС. Моряки же в Одессе уже третий месяц тельняшек не носят! К черту подвиг отцов и дедов. Беленькая футболка вместо черно-белой тельняшки. Гламур в армии и на флоте главное…Но я сегодня я сообщу страшную новость. Для армейцев, независимо от воинского звания и годов службы в армии, услышать такую новость смерти подобно. Итак, 70% армейских анекдотов, а это, как вы понимаете, анекдоты про прапорщика-хохла, теперь на Украине не актуальны! Просто потому, что не бывает в украинской армии таких прижимистых и себе на уме военнослужащих! ВСУ — это вам не российская армия.Но не думайте, что украинцы перевоспитали своих прапорщиков. Да и невозможно это. Натуру не переделаешь. Поэтому пошли наши украинские знакомые другим путем. Отменить к чертовой бабушке воинское звание «прапорщик»! Всё! Нет прапорщиков, нет проблемы.Но возникает другой вопрос. А кто на складах работать будет? Как ни крути, а армия организм большой, сложный. Можно даже сказать, живой организм. А любой организм надо кормить, одевать, витамины там всякие давать. Опять же горючее или там запчасти. Так что прапорщик нужен. Этакий незаметный складской муравей, у которого всегда всё есть и всем можно разжиться. И анекдоты о прапорщиках именно поэтому возникают.Наверное, любой командир всю жизнь вспоминает какого-нибудь прапорщика — старшину роты, с которым жил как у Христа за пазухой. У бойцов было всё и всегда. Даже то, чего и быть не должно. Из личного опыта помню, как однажды удивились мои бойцы, когда после длительной беготни и отражения атак «противника» на учениях к обычному сухпайку каждый солдат получил по огромной селедке-залому. Некоторые, воспитанные на традиционной российской иваси, тогда вообще эту «акулу» впервые увидели. Старшина как-то там добыл из генеральских запасов селедку эту.И вот исчезают эти герои невидимого фронта из ВСУ. Зато появляются мастера-сержанты, старшие мастера-сержанты, штаб-старшины. Научился «находить» то, чего нет, и пожалуйста. Заслуженно называйся мастером.Я уже слышал ропот от украинских военнослужащих. Шипят помаленьку. Зачем вносить дополнительную сутолоку в армию? Зачем менять воинские звания у неофицерского состава? Сложилось же уже система. Отработана десятилетиями. В головы личного состава вбита намертво.Просто поразительно, насколько же ещё не гидный народ в украинской армии служит! Любое государство должно иметь не просто воинские звания в армии, а звания, исторически соответствующие именно этой армии! История Украины, согласно новым данным ученых Украины, насчитывает несколько тысячелетий. Вот на что надо ориентироваться.Спасибо депутатам Рады. Они-то это понимают. И нашли таки страну, армия которой существовала ещё во времена Римской империи (по словам президента этой страны) и воевала вместе с украинской армией против орд с Востока. И только эта страна, естественно, учитывая многовековую оккупацию Украины, разрушение Римской империи и прочие исторические катаклизмы,сохранила настоящие древнеримские воинские звания.Вот что написала заместительница председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая, представляя документ:Ну лукавит совсем чуть-чуть депутат. Стандарты НАТО не связаны с воинскими званиями. Страны-члены альянса не обязаны их менять. Более того, в любой стране есть именно национальные особенности в этих вопросах. Воинские звания не появлялись ниоткуда.А конкретные изменения в ВСУ связаны с удобством хозяев — США. Чтобы любой американский офицер или солдат мог правильно назвать подчиненного по воинскому званию! Не «эй, солдат, иди сюда», а по американски, по натовски: «Рекрут вонючий, быстро к ноге, когда тебя настоящий солдат зовет!»А для полного понимания вопроса, чтобы в голове читателя создалась необходимая кутерьма мыслей, процитирую причину появления этого законопроекта от Безуглой:Ну ладно, хватит веселиться по поводу очередной революционной реформы ВСУ. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Украинская армия действительно представляет собой достаточно жалкое зрелище. Даже до минимального современного уровня ей как до луны пешком. И все победы над русской армией на Донбассе — пшик. Нет страшнее кошмара для генералов и офицеров ВСУ, чем реальный приход армии РФ на войну.Сирия показала, что такое современная война. В такой войне ВСУ просто нет места. Все эти героические атаки в полный рост и танковые клинья для прорыва обороны противника без соответствующей работы авиации и артиллерии, без уничтожения тыловой инфраструктуры — всего лишь красивый элемент компьютерной игры. Солдат сегодня — слишком дорогое удовольствие, чтобы посылать его на пулеметы. Да и техника тоже.Реформы в незалежной армии начал проводить ещё Порошенко. И к чему они привели? Я уже упоминал о переименовании ВДВ в ДШВ и смене цветов беретов. Можно вспомнить и новую парадную форму. Новое приветствие. Новые названия воинских частей. Короче говоря, по украинской логике реформа — это чисто внешние изменения. Точнее так: реформа равна переодеванию.Зеленский, как бы мы к нему ни относились, как президент страны обязан помнить об обороноспособности страны. Значит, обязан привести армию Украины в более или менее соответствующее современным требованиям состояние. На сегодняшний день ВСУ больше напоминает сборище людей, имеющих боевой опыт, но способных лишь на то, чтобы «воевать» с гражданскими, неподготовленными ополченцами.Но, судя по новому революционному законопроекту, новый президент решил реформировать армию методами Порошенко. Кстати, планируется ещё одна революция. Перевод полков в бригады. Проще говоря, обычная украинская обманка. Помните батальоны численностью до роты, полки «а-ля вторая мировая после прорыва укрепленной обороны» в два-три фиктивных «батальона»?В конечном счете от того, как будет называться военнослужащий, как он будет приветствовать сослуживца или в какую форму он будет одет, мало что зависит. Мощь армии не в этом. Мощь армии в обученности личного состава, в современной боевой технике и вооружении, в подготовленности офицерского корпуса и моральной готовности выполнить любой приказ командира и начальника. Ничего из этого набора в ВСУ нет.Последнее «разведение войск» у Золотого показало, что армии тоже нет. Есть отдельные вооруженные банды, которые подчиняются своему атаману. Как он решит, так и будет. А все эти верховные главкомы, штабы и прочие военные структуры успешно «воюют» у себя в Киеве.Ну как тут обойтись без затертого клише об армии как части общества? Украина повторяет историю России 25-30-летней давности, как и положено, в виде фарса. Кровавого фарса. Только вот остановить реформаторов становится с каждым днем все труднее и труднее. Как и вернуть Донбасс хоть в какую-то Украину…Возвращаясь к началу материала, расскажу об оставшихся 30% армейских анекдотов. «Не съем, так понадкусываю!» тоже никто не отменял. Так что и остальные армейские байки и анекдоты пострадают. Дальше вариантов много. Так вот, теперь все солдаты ВСУ и матросы ВМФУ будут иметь лычки! А те, кто лычками не обзаведется, по каким-то причинам солдатами так и не станут. Рекруты! Приведу новую шкалу воинских званий:Далее следует офицерский состав. До него пока руки у украинских реформаторов не дошли. Итого 22 звания для ВСУ и 21 для ВМФУ. Вот такая реформа по усилению боевой мощи украинской армии. Мыльный пузырь уже сияет всеми цветами радуги, но пока не лопается… Но не было никогда такого, чтобы мыло нарушило законы земного притяжения. Лопнет! Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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