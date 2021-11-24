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Очередной конфуз: Байден запутался в подсказках суфлера во время выступления

24 ноября 2021, 17:05  •  85 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
46-й президент США и дня не проводит без оплошности
Американский лидер Джо Байден рискует побить все рекорды в области нелепых конфузов на публике. Практически каждый день пресса со смаком обсуждает очередную досадную ошибку главнокомандующего США. На этот раз Байден настолько увлекся чтением текста с телесуфлера, что произнес вслух все, даже технические пометки.
Ни для кого не секрет, что 79-летний президент Соединенных Штатов Америки все свои речи толкает с помощью суфлера. Самостоятельно выступать и делиться своими мыслями с народом Байден уже не может, либо совсем не хочет. Такая несамостоятельность чревата неприятными промахами.
В свою очередную проникновенную речь лидер американцев случайно вставил редакторское уточнение. Чтобы пожилому президенту удобнее было зачитывать текст, в конце цитаты редакторы так и указали "конец цитаты". С помощью этого уточнения Байден мог бы лучше расставить акценты в своем выступлении.
Однако благими намерениями вымощена дорога в ад, так что старания райтеров только запутали президента. В своей речи он так и произнес "… конец цитаты". Что, конечно, было ни к селу ни к городу и выглядело весьма комично.
На очередную оплошность руководителя Америки обратила внимание известная журналистка Ольга Скабеева. Видеоролик с позорным выступлением Байдена опубликован в ее телеграм-канале.
Кстати, буквально накануне интернет-пользователи активно обсуждали странное бегство Байдена с пресс-конференции под незамысловатую мелодию.

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