Очередной конфуз: Байден запутался в подсказках суфлера во время выступления

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

46-й президент США и дня не проводит без оплошности

Американский лидер Джо Байден рискует побить все рекорды в области нелепых конфузов на публике. Практически каждый день пресса со смаком обсуждает очередную досадную ошибку главнокомандующего США. На этот раз Байден настолько увлекся чтением текста с телесуфлера, что произнес вслух все, даже технические пометки.



Ни для кого не секрет, что 79-летний президент Соединенных Штатов Америки все свои речи толкает с помощью суфлера. Самостоятельно выступать и делиться своими мыслями с народом Байден уже не может, либо совсем не хочет. Такая несамостоятельность чревата неприятными промахами.

В свою очередную проникновенную речь лидер американцев случайно вставил редакторское уточнение. Чтобы пожилому президенту удобнее было зачитывать текст, в конце цитаты редакторы так и указали "конец цитаты". С помощью этого уточнения Байден мог бы лучше расставить акценты в своем выступлении.

Однако благими намерениями вымощена дорога в ад, так что старания райтеров только запутали президента. В своей речи он так и произнес "… конец цитаты". Что, конечно, было ни к селу ни к городу и выглядело весьма комично.

На очередную оплошность руководителя Америки обратила внимание известная журналистка Ольга Скабеева. Видеоролик с позорным выступлением Байдена опубликован в ее телеграм-канале.

Кстати, буквально накануне интернет-пользователи активно обсуждали странное бегство Байдена с пресс-конференции под незамысловатую мелодию.