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Очередной конфуз: Байден забыл название американского бюро

08 апреля 2021, 21:20  •  59 • Политика
Джо Байден. Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
78-летний политик продолжает веселить народ
Похоже, Джо Байден претендует на звание самого анекдотичного президента Америки. Глава Белого дома уже много раз опростоволосился во время официальных мероприятий. Интернет пестрит мемами, посвященными "особенностям" новоиспеченного лидера американцев. В этот раз главнокомандующий Соединенных Штатов на потеху публики запутался в названии надзорного бюро.
Возможно, соблюдение порядка букв в аббревиатуре названия официального ведомства не кажется хозяину Овального кабинета таким уж существенным. По крайней мере, в трех буквах, как в трех соснах, он сумел заплутать. С легкой подачи президента Америки местное надзорное ведомство, осуществляющее контроль за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчаткой, было "переименовано" с ATF на AFT.
Буквы – не слагаемые, и от их перестановки смысл явно меняется. Впрочем, Джозеф Байден в своей версии названия бюро был весьма убедителен. Президент дважды произнес неверную аббревиатуру и даже не подумал исправиться.
На свежую оплошность главнокомандующего американцев обратили внимание представители Республиканской партии Соединенных Штатов. Видеоролик с байденовским конфузом опубликован на аккаунте республиканцев RNC Research в "Твиттер".
Joe Biden confuses gun control talking points again, repeatedly calls the ATF “the AFT”https://t.co/gW9OG1fA1Q pic.twitter.com/XV7YyCEkPb
— RNC Research (@RNCResearch) April 8, 2021
Напомним, настоящим хитом последнего времени стала прогулка Байдена по трапу самолета. Видеоролик, на котором американский президент трижды спотыкается, обрел неслыханную популярность. К слову, недавно Байден снова не смог спокойно подняться по лестнице, ведущей на борт.

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