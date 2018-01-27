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Очередной инструмент России: США испугались зависимости Европы от Nord Stream 2
27 января 2018, 17:09 • 172 • Политика
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Создание российского газопровода "Северный поток - 2" угрожает стабильности и безопасности Европы. Об этом заявил глава дипведомства США Рекс Тиллерсон после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким.
Госсекретарь США поддержал переживания Варшавы из-за строительства газопровода. Он назвал трубу "очередным инструментом России", чтобы "использовать энергию для политического влияния".
Моравецкий подтвердил позицию Польши относительно "Северного потока - 2", который она рассматривает как рычаг политического давления. Он также отметил, что Варшава будет просить у Вашингтона поддержки своей политики в данном направлении.
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