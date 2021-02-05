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"Очередной фюрер": в России ответили на угрозы Байдена Путину
05 февраля 2021, 08:55 • 520 • Политика
Новоиспеченный президент США сделал смелое заявление
Джо Байден похвалился якобы жестким разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Выступая в Госдепе, глава Штатов заявил, что сделал толстый намек российской стороне о том, что Вашингтон больше не будет прогибаться под Москву. Якобы об этом он сказал в разговоре с президентом РФ. Байден добавил, что теперь нашу страну заставят платить за "агрессию", а также кибератаки и пресловутые вмешательства в выборы, пишет сайт телеканала "360". Причем делать это будут без колебаний.
Байден не упустил возможности пройтись по Дональду Трампу. Он заявил, что не будет поступать, как его предшественник и оставлять действия РФ без ответа, пишет РИА Новости.
В России на угрозы Байдена Путину ответили. В Сети народ с сарказмом обсуждает выступление политика.
"Ничего нового под солнцем: очередной фюрер считает всю планету зоной "жизненных интересов своего народа", "А ведь этот старый маразматик легко может перепутать чемоданчик с кнопкой, с табуреткой!" "Россия вроде как уже переплатила, и уже пора взыскать должок",
– пишут читатели РИА Новости.
Ранее угрозами разразился советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он анонсировал ужесточение политики Штатов относительно России.
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