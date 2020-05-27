«Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни»: Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Возобновят работу автосалоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, заработает велопрокат. Горожанам, в том числе старше 65 лет, разрешат совершать прогулки по определённым правилам. При этом режим повышенной готовности в Москве продлён до воскресенья, 14 июня. Собянин подчеркнул, что сейчас важно соблюдать максимальную осторожность.

Режим самоизоляции продлевается в Москве до 14 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлён автоматически», — написал Собянин в своём блоге.

Вместе с тем с 1 июня в Москве вступает в силу второй этап ослабления ограничительных мер, введённых из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В его рамках возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. Речь идёт об автосалонах, магазинах непродовольственных товаров, химчистках, прачечных, ремонтных мастерских. Также горожане, хоть и с ограничениями, смогут выходить на прогулки, заработает городской велопрокат.

«С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За исключением «Зарядья» для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зелёные территории», — пояснил градоначальник.

Собянин заметил, что «прогулочный режим» будет действовать в рамках эксперимента с 1 по 14 июня. По его словам, эти правила могут показаться чрезмерно сложными, но они призваны решить ряд задач.

«Во-первых, дать возможность москвичам не просто «выбегать на полчасика» из дома, а совершать полноценные длительные прогулки. Во-вторых, хотелось обойтись без введения ещё одной разновидности цифровых пропусков. И, в-третьих, нужно избежать скопления большого количества людей, а значит — и риска новых заражений коронавирусом», — заметил мэр.

Вдобавок, к работе в офисах смогут вернуться сотрудники архитектурных и проектных бюро. Однако те работники, которые могут эффективно работать на «удаленке», должны сохранить этот формат.

Также откроются стадионы и другие спортобъекты для тренировок национальной команды и профессиональных спортивных клубов.

Помимо этого, предполагается, что 5 июня возобновят работу ярмарки выходного дня.

«Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы всё-таки сделали. И как только позволит ситуация — за ним последуют следующие шаги», — констатировал Собянин.

Встреча Путина и Собянина

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с Сергеем Собяниным, в ходе которой градоначальник объявил о дальнейшем послаблении ограничительных мер, действовавших в столице из-за эпидемии коронавируса.

Глава государства отметил, что Москве удалось предотвратить самые тяжёлые сценарии распространения коронавирусной инфекции.

«Ситуация в Москве, как и в целом по стране, действительно, стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое, притом что объемы тестирования постоянно растут», — сказал Путин во время видеоконференции с Собяниным.

Президент обратил внимание на то, что с конца апреля по конец мая число проведённых тестов на наличие коронавируса возросло вдвое — с 25 тысяч до 50 тысяч в день. Кроме того, Путин отметил, что каждый день из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов. При этом остаётся резерв свободных мест, насчитывающий 10 тыс. коек.

В свою очередь, мэр подчеркнул, что количество вновь выявляемых больных COVID‑19 уменьшилось более чем на 40%. В связи с этим Собянин предложил такие меры, как открытие непродовольственной торговли и возможность ходить на прогулки.

«Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что речь идёт о целом секторе услуг и экономики, в которой работает около 300 тыс. человек. Кроме того, указал Собянин, среди населения востребован ряд товаров, которые они не могут купить дистанционно.

Собянин добавил, что теперь москвичам может оказываться часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: «Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее».

Помимо этого, мэр рассказал о разрешении выходить на прогулки. Градоначальник подчеркнул, что в последние месяцы одной из самых больших трудностей для горожан была невозможность пройтись по парку или скверу. Вместе с тем, отметил Собянин, прогулки пока будут разрешены в тестовом режиме.

«Это очень непростая мера, поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки, — пояснил мэр. — Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально всё, но, тем не менее, надо страховаться в этой истории».

Кроме того, Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы. Напомним, днём ранее Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Он должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году.

Президент особенно подчеркнул, что необходимо исключить любые риски для здоровья участников парада и обеспечить самые строгие требования безопасности при его подготовке и проведении.

В свою очередь, в ходе сегодняшней встречи с президентом Собянин заявил, что работает по вопросу проведения парада с Минобороны.

«Мы все организационно-технические мероприятия выверили с Министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада», — сказал мэр.

Reuters

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Помощь регионам

Помимо прочего, Путин попросил Собянина поддержать регионы в борьбе с коронавирусом и направить туда московских медиков.

«Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам — а такие еще есть у нас, — где положение дел пока, во всяком случае, пока остается сложным, и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте», — сказал президент.

Путин также отметил, что в столице накоплен большой запас медоборудования и лекарств, часть этого резерва глава государства поручил направить регионам.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8338 новых случаев заболевания COVID-19. В предшествующие этому 24 часа в стране коронавирус обнаружили у 8915 человек, а за день до этого — у 8946.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 370 680 заболевших, но их суточный прирост снизился до 2,3%. Кроме того, за прошедший день по всей стране выздоровели 11 079 человек. Количество переболевших коронавирусной инфекцией уже второй день подряд превышает число новых подтверждённых случаев.

С начала распространения инфекции в стране выздоровели 142 208 пациентов, за последние сутки — 11 079 человек. В то же время от осложнений, развившихся на фоне инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 3968 человек (1,07%).