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«Очередной антироссийский плацдарм»: на что направлено военное соглашение между США и Словакией

04 февраля 2022, 21:15  •  166 • В мире
Вашингтон и Братислава заключили соглашение о военном сотрудничестве. Об этом говорится на сайте Госдепа. Теперь договор должен получить одобрение парламента и президента республики. При этом, по данным соцопроса, большинство населения Словакии выступает против военного соглашения с Вашингтоном и настаивает на референдуме по этому вопросу. Словацкая оппозиция, в свою очередь, уверена, что соглашение преследует исключительно антироссийские цели. Как полагают эксперты, договор направлен на усиление влияния США в республике и разжигание русофобских настроений.
 
© sk.usembassy.gov
 

Соединённые Штаты и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, сообщается на сайте Госдепа США. Свои подписи под документом поставили госсекретарь Энтони Блинкен, министры обороны и иностранных дел Словакии Ярослав Надь и Иван Корчок.

На церемонии подписания, которая прошла в Вашингтоне, глава американской дипломатии заявил, что благодаря договору вооружённым силам двух государств «будет легче координировать совместные оборонные усилия».

«С учётом стремления Словакии к модернизации своего оборонного потенциала и инфраструктуры, это соглашение готовит почву для поддержки этих усилий Соединёнными Штатами. Мы подписали аналогичные соглашения со многими нашими союзниками по НАТО, поскольку считаем, что укрепление сотрудничества в оборонной сфере отвечает нашим интересам, интересам наших союзников, а также интересам безопасности и стабильности по всей Европе», — сказал Блинкен.

В свою очередь, министр иностранных дел Словакии подчеркнул, что присутствие американских войск в Европе «жизненно важно для стран по обе стороны Атлантики», так как способствует «укреплению безопасности и стабильности Европы и альянса».

«Это соглашение очень важно для наших стран и имеет большое значение с точки зрения наших обязательств в рамках НАТО. Оно даёт Словакии и Соединённым Штатам инструменты для дальнейшего углубления нашего военного сотрудничества, которые помогут сделать так, чтобы при совместных действиях была ясность о том, почему и как (мы действуем. — RT), и чтобы это происходило на согласованных условиях», — отметил Корчок. 

«Следовать чужим интересам»

 

Как ранее сообщало посольство США в Словакии, суть договора заключается в том, что в рамках Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative, EDI) Вашингтон выделит $105 млн на модернизацию инфраструктуры на авиабазах Малацки и Слиач.

По информации Reuters, американские военные получат возможность использовать данные аэродромы, но условия их эксплуатации агентство не уточняет. Документ рассчитан на 10 лет с возможностью автоматической пролонгации.

На церемонии подписания договора Блинкен заверил, что документ не даёт крат-бланш на развёртывание американских войск в Словакии.

«Сегодняшнее соглашение не содержит ничего, что подразумевало бы размещение в Словакии баз или войск США на постоянной основе, и оно всецело согласуется с суверенитетом и законодательством Словакии», — сказал госсекретарь.

В начале января соглашение с Вашингтоном поддержало правительство Словакии. Теперь, чтобы документ вступил в законную силу, требуется одобрение Национального совета (парламента) и президента республики Зузаны Чапутовой. Она является сторонницей укрепления так называемого восточного фланга НАТО, а незадолго до подписания военного соглашения заявила о поддержке этого документа.

Как полагают опрошенные RT эксперты, расстановка сил в парламенте Словакии позволяет сделать вывод, что большинством голосов депутаты примут военный договор с Соединёнными Штатами.

В Национальном совете наиболее влиятельным критиком соглашения является партия «Направление — социальная демократия» во главе с экс-премьером Робертом Фицо. На прошедших в 2020 году выборах социал-демократы заняли второе место, уступив центристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ).

  • © sk.usembassy.gov

В январе нынешнего года политсила Фицо попыталась добиться, чтобы заключение  договора о военном сотрудничестве с Вашингтоном было вынесено на всеобщий референдум, но не смогла заручиться поддержкой достаточного числа парламентариев.

Между тем лишь незначительная часть населения Словакии одобряет документ о военном сотрудничестве с американцами. Так, согласно данным местного социологического агентства MEDIAN, которые приводит ТАСС, только 15% респондентов однозначно поддерживают соглашение. Категорически против заключения договора 35% опрошенных, ещё 19% назвали его нецелесообразным. Более половины граждан Словакии выступают за организацию плебисцита по военному соглашению с США.

Как заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, результаты соцопросов красноречиво свидетельствуют о том, что подавляющее большинство словацкого общества осознаёт возможные негативные последствия реализации военного договора с США.

«Словаки понимают, что Вашингтон намерен использовать их страну как очередной антироссийский плацдарм. При этом население Словакии не видит республику в роли оппонента России. Да, Словакия — член НАТО, Евросоюза, но портить отношения с РФ граждане этой страны не хотят», — пояснил Подберёзкин.

Аналогичного взгляда придерживается и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

«В словацком обществе и у нынешней оппозиции есть понимание того, что Словакию втягивают в военно-политическую игру, где она должна исполнять чужую волю и следовать чужим интересам, рискуя утратить нормальные отношения с Москвой», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Отметим, словацкие социал-демократы уверены, что единственной целью военного соглашения с Вашингтоном является приближение американских сил к границам России. Также они указывают на неясность по поводу возможного размещения в республике ядерных боеприпасов и иного оружия массового поражения ВС Соединённых Штатов.

«Поддерживать русофобскую политику»

 

Со стороны исполнительной ветви власти Словакии против договора о военном сотрудничестве с США выступил генеральный прокурор страны Марош Жилинка. Ранее он опубликовал 35 замечаний к соглашению и заявил, что не все его пункты соответствуют Конституции республики.

В МИД и Минобороны Словакии неоднократно отвергали аргументы противников договора о военном сотрудничестве с США. Так, в первой половине января в ходе пресс-конференции Иван Корчок заявил, что любое возможное размещение иностранных войск должно будет получить одобрение правительства и парламента.

  • © AP Photo/CTK, Jan Koller

По мнению Корчока, развернувшиеся в Словакии дискуссии относительно соглашения наполнены дезинформацией, демагогией и популизмом.

По словам Алексея Подберёзкина, в силу своего географического положения Словакия имеет большое военное значение для США, так как расположена в центре Европы, примыкает к Украине и находится в относительной близости к РФ. 

«США, конечно, хотелось бы взять под контроль территорию этой республики. Но я всё же сомневаюсь, что Братислава действительно согласится на размещение американских войск, тем более постоянное. Население вряд ли это поддержит. Любому словацкому руководству, какие бы взгляды у него ни были, невыгодно проводить такой курс», — говорит Подберёзкин.

От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и винты

С его точки зрения, основная цель договора о военном сотрудничестве между Вашингтоном и Братиславой заключается в том, чтобы повлиять «на политико-идеологическое состояние словацкого общества».

«При помощи подобных двусторонних соглашений США пытаются создать формат сотрудничества, который позволил бы более эффективно поддерживать русофобскую политику в тех государствах, где традиционно такой позиции не существовало», — рассуждает Подберёзкин.

Вадим Козюлин, впрочем, придерживается иной точки зрения. По его мнению, практикой заключения двусторонних соглашений Вашингтон рассчитывает добиться в странах—членах НАТО либерализации законодательства, регламентирующего пребывание там американских военнослужащих с оружием и военной техникой.

«Совсем недавно американцы объявили о планах направить дополнительный контингент в Восточную Европу. Думаю, Вашингтон готовит почву для того, чтобы в будущем увеличить своё военное присутствие вблизи рубежей России уже за счёт размещения войск в Словакии, причём на постоянной основе в виде военных баз», — сказал Козюлин.

Он подчеркнул, что Вашингтон стремится заставить Словакию действовать в антироссийском ключе — причём основной смысл этого курса заключается в расширении американской военной инфраструктуры в Европе.

«По замыслу Вашингтона, НАТО необходимо для «сдерживания» Москвы, и любой участник блока должен выполнять своё «предназначение», то есть быть антироссийским плацдармом. Словакия, как это видит Вашингтон, не может быть исключением. Вместе с тем Братиславе необходимо понимать неизбежность ответных мер со стороны России, если она разрешит развёртывание в республике американских сил», — подчеркнул Козюлин.

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