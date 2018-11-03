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Очередного бойца с Донбасса российский суд решил выдать Украине

03 ноября 2018, 23:54  •  108 • В России

Я не знаю, что тут еще надо делать! Каким криком надо кричать в уши нашим парламентариям и судьям в ответ на бездеятельность одних и бесчувственность других. Очередной российский судья принял очередное решение о депортации на Украину из России ополченца, воевавшего на Донбассе.

На этот раз речь об уроженце и бывшем жителе Одессы Максиме Шадрове. Он пришел воевать на Донбасс еще в самом тревожном тогда 2014-м, служил в батальоне «Русь», как написал знающий его человек, у Мансура, был снайпером. Был вынужден «выйти с Донбасса» после ранения на лечение в Россию. А недавно задержан и приговорен решением суда к депортации в Одессу.

Как он сам написал, обращаясь к знакомому (Иван Кумов): «22.10.2018 года лукочновский (на самом деле, Лукояновский районный суд – прим. авт.)суд нижегородского района Голуб судья. Принял решения о выдворении принудительно из РФ. Мои доводы, что мне в Одессе еще убьют, суд не увидел. Типа у меня все нормально». Не цепляйтесь к ошибкам, записи здесь и далее с цитированием прямой речи приведены с сохранением орфографии и пунктуации авторов.

.Фото: скриншот сайта

На Украине уже предвкушают. Офицер ВСУ Анатолий Штефан написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Ждем с нетерпением и «радушием» в Одессе. Теhрорист Максим Шадров, коренной Одессит принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе НЭФ «Русь» на должности снайпера. По решению суда г? Нижнего-Новгорода депортируется в Украину. Милости просим, Максимка». Глумливые нотки и ожидание жертвы для растерзания сочатся из каждой буквы.

Снайпер. Это не журналист, не рядовой автоматчик и даже не артиллерист. К снайперам на войне особое отношение. Своих уважают, а вражеских снайперов даже в плен не берут, если есть такая возможность. Захваченный врагом снайпер может рассчитывать на смерть, в лучшем случае – на быструю. А если есть безнаказанная возможность пытать вражеского снайпера, убивая его медленно и по частям, то уж где-где, а на нынешней Украине от такого не откажутся. Шадров на Украине сразу же попадет в СИЗО и просто не доживет до суда. Понимает ли это судья В.П. Голуб, выносивший решение о депортации?

- Вопреки доводам Шадрова М.А. о существовании угрозы его жизни и здоровью на территории Украины не приведено конкретных фактов и доказательств, - говорится в решении суда. Так заглянул бы судья Голуб на печально известный украинский сайт «Миротворец», на котором Максим Шадров присутствует со всеми своими личными данными, вплоть до фотографии и позывного «Макс Одесса».

Именем Российской Федерации судья Голуб выдает Украине не просто ополченца, не только снайпера, но и уроженца Нижегородской области. После слов главы государства о необходимости защищать соотечественников, в том числе и зарубежных. А что, суды у нас независимы.

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Было бы, конечно, здорово, если бы Максим Шадров был таким ангелом, спустившимся к нам грешным, и защищать его можно было бы как безупречного рыцаря без страха и упрека, да еще на белом коне. Правда, вряд ли бы он тогда пошел защищать Донбасс. Ангелы, они, как правило, сидят на диванах, сложив крылья и упоенно стучат по клавиатуре. А в окопах воюют обычные люди, у многих из которых непростая судьба за плечами. Нет просто черных и просто белых. Помните дело майора Евсюкова, расстреливавшего людей в магазине? Знаете, на суде один из свидетелей давал показания в наручниках. Бывший милиционер, к тому времени тоже ставший обвиняемым по уголовному о мелком вымогательстве у ларечников. Такой вот мини-рэкетмен, который в ситуации с Евсюковым пошел под пули обезумевшего майора и стал одним из участников его задержания.

Это я к тому, что жизнь только на белое и черное не делится. Максим был задержан по заявлению своего собственного отца. А еще ранее, находясь в Нижнем, был осужден по пункту «г» статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, срок до 7 лет лишения свободы). Скорее всего, случай был несерьезный и, возможно, угроза адресовалась своим же родственникам, не исключено, что тому же отцу, поскольку наказание ему назначили незначительное, и отбыл он его полностью в Нижегородском СИЗО. Так что, еще вопрос, что там было на самом деле. В любом случае, согласен, Максим - не ангел, еще раз повторюсь. И проживание свое никак не легализовал (повторная административка), но это не дает права никому в мантии обрекать его на верную смерть, которая наверняка будет еще и мучительной.

Не раз, не два и не три мы обращаемся к одной и той же теме – депортация ополченцев Донбасса из России по решениям судов по формальным предлогам их иностранного гражданства. Господа судьи, видимо забыли, что «решения судьи выносят по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и профессиональным правосознанием». Кто забыл напомню: пункт 6, статьи 194 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. А внутреннее убеждение – это, безусловно, «сложное и неоднозначное правовое понятие», но в конце концов оно сводится к такой морально-этической компоненте, которая называется совестью. И заметьте, «внутренне убеждение» стоит на первом месте, в том числе, и по значимости, а уже потом идут закон и профессиональное самосознание». Господа судьи, вынося решение, просто представьте своего собственного отпрыска на его месте, и если чувство справедливости юриста не ворохнется в груди, значит, все правильно. Иначе, кстати говоря, вам нечего делать в своих креслах, какими бы дипломами вы ни обладали.

И когда же уже наши депутаты примут наконец-то закон, который бы напрямую запрещал выдавать ополченцев Украине, Молдове? Да любым государствам за то, что когда-то те послушались того голоса своей совести, который заглушен у многих наших слуг правосудия буквой закона. Четвертый год речь идет именно об этом. Четвертый год по каждому случаю для спасения поднимается общественная волна, и пиарятся господа депутаты разных уровней. За эти годы сменился состав парламентариев, приняты сотни полезных, бесполезных или даже вредных законов, но вот до этого, который бы очистил совесть многих законодателей – почему-то именно он так и не движется с места.

Вас, господа, об этом попросила украинская хунта, что ли?

А пока - пока надо спасать Максима Шарова. От смерти, на которую его обрек судья РФ, пусть в России и отменили смертную казнь.

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