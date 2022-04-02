«Очередное проявление Доктрины Монро»: почему в США призвали лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ

Американские законодатели хотят «посеять рознь» между Россией и странами Латинской Америки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Так он оценил призыв сенаторов США лишить Москву статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Дипломат назвал подобную риторику «очередным проявлением Доктрины Монро». По мнению экспертов, предложение американских сенаторов стало ещё одной попыткой изолировать РФ от мирового сообщества и нарастить влияние Вашингтона среди стран ОАГ. Однако аналитики уверены, что далеко не все государства — участники этой организации готовы поддержать такого рода инициативы американской стороны.

Посол России в Cоединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что американские сенаторы пытаются «посеять рознь» между РФ и странами Латинской Америки. Так Антонов прокомментировал призыв ряда законодателей в Соединённых Штатах лишить Москву статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

«Подобная риторика — очередное проявление замшелой Доктрины Монро, в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — сказал дипломат.

По его словам, Россия призывает американских коллег перестать политизировать деятельность международных площадок, а также сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и «отказаться от самоутверждения за счёт русофобии».

Ранее, 31 марта, группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий выступила с инициативой лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Соответствующее предложение законодатели направили в письме госсекретарю Энтони Блинкену.

«Мы призываем администрацию Байдена совместно с государствами — членами Организации американских государств (ОАГ), придерживающимися схожих взглядов, лишить Россию статуса постоянного наблюдателя», — говорится в письме.

Несмотря на то что РФ получила статус постоянного наблюдателя при ОАГ почти 30 лет назад, сейчас необходимо переоценить взаимодействие российской стороны с этой организацией, уверены американские законодатели.

«Это решение (присвоить РФ статус наблюдателя. — RT) придало России международный престиж и отразило надежду организации на то, что страна преодолеет опыт более чем 70 лет коммунистического авторитаризма и займёт своё место среди других демократических и мирных государств. С тех пор ввиду усиления авторитаризма внутри России, её агрессии против Украины и ряда её соседей, а также предосудительной деятельности в нашем полушарии требуется переоценка взаимодействия России с ОАГ», — считают авторы инициативы.

Отметим, «агрессией» и «вторжением» в странах Запада принято называть военную спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины, начавшуюся 24 февраля.

AP

«Очередной недружественный акт»

Призыв американских законодателей эксперты трактуют как очередную попытку Вашингтона изолировать РФ и нарастить своё влияние среди стран Организации американских государств.

«Соединённые Штаты издавна считают Северную и Южную Америку своей вотчиной, что явно прослеживается в Доктрине Монро. Так что инициатива сенаторов США — в духе американской политики в целом», — отметил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Он также допустил, что, даже если администрация Байдена откликнется на призыв сенаторов и попробует надавить на страны ОАГ с целью лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации, эту идею вряд ли поддержат все государства — участники объединения.

«Против этого точно выступят Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай, которые воздержались при голосовании за резолюцию ОАГ по кризису на Украине. Ряд других стран — членов объединения также не намерены идти в русле американской политики. У России хорошие отношения со многими латиноамериканскими государствами. Например, Бразилия входит в БРИКС, Аргентина в последние годы активно развивает отношения с РФ», — говорит аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Призыв сенаторов США может подвигнуть Вашингтон к такого рода действиям, однако в Организации американских государств с этой идеей согласятся далеко не все. Со многими странами Латинской Америки у России достаточно тесные связи, в первую очередь с Бразилией и Аргентиной», — отметил аналитик в интервью RT.

Встреча представителей стран Организации американских государств (ОАГ)

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Предложение американских законодателей он назвал «очередным недружественным актом» в отношении РФ.

«Такого рода инициативы не добавляют им авторитета. Их аргументы выглядят крайне странно и неубедительно даже с учётом национальных интересов США. Где Украина и где государства Латинской Америки? А с учётом тесных взаимоотношений РФ с целым рядом южноамериканских стран то, что РФ является наблюдателем при ОАГ, совершенно логично», — рассуждает Батюк.

«Звенья одной цепи»

Кроме того, аналитики напоминают, что призыв американских сенаторов лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ — далеко не первая попытка Вашингтона изолировать РФ от мирового сообщества.

Так, 22 марта советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга, что Соединённые Штаты могут обсудить с партнёрами возможность исключения России из G20. По его словам, российская сторона не может продолжать вести свою деятельность «в привычном режиме по части международных институтов и международного сообщества».

На следующий день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга отреагировал на эту идею. По его словам, РФ — важный член G20, «и ни у какого участника нет права лишать членства другое государство».

Позже, 24 марта, президент США Джо Байден ответил положительно на вопрос журналиста во время пресс-конференции, нужно ли исключить Россию из G20. При этом глава Белого дома признал, что это решение остаётся за странами «Большой двадцатки».

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «не смертельным» возможное исключение РФ из G20.

«Что касается формата «двадцатки», он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами (по их инициативе) в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдёт», — сказал Песков.

По словам Юрия Рогулёва, призывы в США исключить Россию из G20, а также письмо сенаторов относительно статуса постоянного наблюдателя России при ОАГ — «звенья одной цепи в попытках изолировать РФ от мирового сообщества». Как отметил эксперт, это нужно Вашингтону, чтобы беспрепятственно проводить свою антироссийскую политику по всему миру.

«США решили дисциплинировать своих союзников, вовлекли их в коллективные действия против РФ и продолжают это делать. Цель — изолировать Россию. Другое дело, что это невозможно в нынешней ситуации, поскольку многие страны готовы продолжать сотрудничать с РФ — как в Латинской Америке, так и в других регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский», — заключил Рогулёв.