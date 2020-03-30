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Очередное пробитие коронадна: Шведские власти запретили врачам носить маски

30 марта 2020, 22:35  •  82 • В мире
Шведские власти в очередной раз "пробили дно" в ситуации с коронавирусом. Медикам и полицейским запретили носить защитные маски - только потому, что они были изготовлены до эпохи Евросоюза.
Мир не устаёт удивляться шведской безответственности: пока все страны бьют тревогу и усиливают карантинные меры, власти Швеции запрещают врачам, спасателям и сотрудникам полиции носить маски, если на них не стоит маркировка Евросоюза.
Парадокс в том, что маски Skyddsmask 90 были разработаны шведскими военными ещё в 90-х, когда никакого ЕС и в помине не было, но всем требованиям безопасности они соответствуют.
Тем не менее шведское управление охраны труда посчитало невозможным использование респираторов без маркировки.
Беспечность шведов проявляется в разных сферах жизни - например, школы там закрыли только после того как количество заражённых перевалило за 1000. А когда чиновникам от здравоохранения прямо указали на нехватку врачей и медсестёр, они невозмутимо ответили, что это не проблема - в случае чего, врачам поможет "административный персонал".
Переводить сотрудников на удалённый режим работы в Швеции также не спешили - считали, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто удалённо работать не может. Впрочем, сейчас, когда в стране уже 3700 больных и 110 умерло, власти наконец постепенно начинают осознавать степень опасности эпидемии.
Однако Швеция по-прежнему остаётся одной из немногих стран, не закрывших свои границы на въезд. При этом министр социальных дел Лена Халльгрен заявляет о полной готовности страны к возможной эпидемии.
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