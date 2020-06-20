Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт

Автор:

Александр Гришин

Назад в прошлое

Многое из того, что там написано, уже неоднократно озвучивалось – российскими историками, дипломатами, политиками, да и самим Путиным. Например, что СССР подписал пакт о ненападении с Германией лишь после того как исчерпал все возможности создания антигитлеровского союза с Великобританией и Францией. Или что фактический старт Второй мировой войне дал не этот пакт, а "Мюнхенский сговор", по итогам которого Чехословакия была отдана на растерзание Гитлеру к удовольствию не только Германии, но и Польши, воровато утащившей себе кусок в виде Тешинской области. Или же что СССР до конца не вступал на территорию Польши, несмотря на настойчивые просьбы Берлина, и сделал это только 17 сентября, когда правительство Польши бежало в Румынию. А сама Польша, готовая, как утверждал её посол в Берлине, поставить памятник Гитлеру в Варшаве в случае "решения еврейского вопроса", перестала существовать как государство. И, как напомнил президент России, ещё до того "англо-французский Верховный военный совет, впервые собравшийся 12 сентября 1939 года во французском Абвиле, принял решение вовсе прекратить наступление ввиду быстрого развития событий в Польше". И процитировал начальника штаба оперативного руководства Верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии генерала А. Йодля, заявившего на Нюрнбергском процессе:

…Если мы ещё в 1939 году не потерпели поражения, то это только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоящих во время нашей войны с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными.

Ткнул, что называется, нынешних наследников тогдашних гарантов польской безопасности носом. В самую середину.

"Мюнхенский сговор" фактически дал старт Второй мировой войне. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

В новой статье Путин приводит достаточно много цитат из выступлений польских и европейских политиков, которые подталкивали мир к началу Второй мировой, а Гитлера – на Восток. Здесь, пожалуй, не так много нового, но лишний раз напомнить историческую обстановку явно будет нелишне. Для тех, кто на Западе ещё готов воспринимать не только пропагандистские атаки, но и информацию с "другой" стороны, основанную на архивных данных и исторических фактах.

Как отмечает Путин, "реальное соприкосновение советских и немецких войск произошло гораздо восточнее оговорённых в секретном протоколе рубежей. Не по Висле, а примерно по так называемой линии Керзона, которая ещё в 1919 году была рекомендована Антантой в качестве восточной границы Польши". Могли бы остановиться и под Варшавой советские войска, но остановились там, где заканчивалось белорусское и украинское население. И не случайно, что тогдашняя оценка действий СССР в ходе завоевания Польши Германией ведущими западными политиками не несла в себе никаких следов критики. Российский президент приводит многочисленные фактические примеры:

Так, ещё 1 октября 1939 года бывший на тот момент главой британского Адмиралтейства У. Черчилль в выступлении на радио сказал: "Россия проводит холодную политику собственных интересов… Для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии [новой западной границе].

4 октября 1939 года в Палате лордов министр иностранных дел Великобритании Э. Галифакс заявил: "…Следует напомнить, что действия советского правительства заключались в перенесении границы по существу до той линии, которая была рекомендована во время Версальской конференции лордом Керзоном… Я только привожу исторические факты и полагаю, что они неоспоримы".

Бывший премьер-министр Великобритании Эрл Дэвид Ллойд Джордж. Фото: Scherl / Globallookpress

Известный британский политический и государственный деятель Д. Ллойд-Джордж подчёркивал:

Русские армии заняли территории, которые не являются польскими и которые были силой захвачены Польшей после Первой мировой войны… Было бы актом преступного безумия поставить русское продвижение на одну доску с продвижением немцев.

А в неформальных беседах с советским полпредом И. Майским английские высокопоставленные политики и дипломаты говорили более откровенно. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Р. Батлер 17 октября 1939 года поделился: "…В английских правительственных кругах считают, что не может быть никакого вопроса о возврате Польше Западных Украины и Белоруссии. Если бы удалось создать этнографическую Польшу скромных размеров с гарантией не только СССР и Германии, но также Англии и Франции, то британское правительство считало бы себя вполне удовлетворённым". 27 октября 1939 года главный советник Н. Чемберлена Г. Вильсон сказал: "Польша должна… быть восстановлена как самостоятельное государство на своей этнографической базе, но без Западной Украины и Белоруссии".

Это лишь подчёркивает невозможность примитивного подхода, исповедуемого нынешней Европой и США в оценке причин, хода и итогов Второй мировой войны.

Цифрами и фактами по стереотипам пропаганды

Впрочем, Путин сообщил и новые данные, которые могут быть интересны не только зарубежным читателям, но и российским. Впервые из уст главы государства прозвучала цифра потерь Красной армии в боях под Ржевом: "Только в ходе боёв за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек". И, отмечает Путин, это ещё далеко не полные данные.

– Приведу ещё один документ. Это доклад Международной комиссии по репарациям с Германии во главе с И. Майским, подготовленный в феврале 1945 года. В задачи комиссии входило определение формулы, согласно которой побеждённая Германия должна была возместить понесённый ущерб державам-победительницам, – приводит архивные данные президент России. – Комиссия пришла к следующему выводу:

Количество затраченных Германией на советском фронте солдатодней превосходит это же количество на всех других союзных фронтах по крайней мере в 10 раз. Советский фронт оттягивал также четыре пятых германских танков и около двух третей германских самолётов.

В целом на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Красная Армия за годы войны "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 – германские.

Понятно, что такое положение дел обусловило и многочисленные потери. "СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания – одного из 127, а США – одного из 320 человек", – приводит страшные цифры Путин и с горечью отмечает, что и эти данные о невосполнимых потерях СССР тоже неокончательные.

На долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Фото: Yevgeny Khaldei / Globallookpress

Вместе с тем в своей статье российский президент отмечает и вклад союзников – США, Великобритании, участников Сопротивления Франции, борьбу с Японией Китая и т. д. Отдельным абзацем пишет про помощь союзников: "Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую оказывали союзники, обеспечивая Красную Армию боеприпасами, сырьём, продовольствием, техникой. И она была существенной – около семи процентов от общих объёмов военного производства Советского Союза". И даже не упоминает, что сия помощь была далеко не безвозмездной. СССР расплачивался за поставки по ленд-лизу валютой ещё долгие десятилетия. И окончательно Россия закрыла этот счёт из прошлого лишь после 2000 года. Не напоминает президент и то обстоятельство, что по условиям ленд-лиза вся техника, в том числе и грузовые автомобили, и трактора после окончания Великой Отечественной в СССР были уничтожены, хотя ох как бы пригодились для восстановления разрушенной страны. Великодушен. Может быть, даже чрезмерно.

Зато явно нелишним оказалось напоминание о том, как Красная армия всегда приходила на помощь союзникам, когда их войска оказывались в трудном положении:

Советский Союз в полной мере выполнял свои обязательства перед союзниками, всегда протягивал руку помощи. Так, масштабной операцией "Багратион" в Белоруссии Красная Армия поддержала высадку англо-американского десанта в Нормандии. В январе 1945 года, прорвавшись к Одеру, наши бойцы поставили крест на последнем мощном наступлении вермахта на Западном фронте, в Арденнах. А через три месяца после победы над Германией СССР в полном соответствии с Ялтинскими договорённостями объявил войну Японии и нанёс поражение миллионной Квантунской армии.

Безусловно, у нас в стране подавляющее большинство разделяет точку зрения, высказанную Путиным в отношении Великой Отечественной и Второй мировой. За исключением, пожалуй, российских либералов, чья позиция заключается в скрежетании зубами от бессильной ярости при одном упоминании Победы. Другое дело – Запад, где озвученные Путиным факты неизвестны очень и очень многим из-за массовой "обработки мозгов". Не зря же значительная часть той же японской молодёжи уверена, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР, а не США.

Но статья Владимира Путина вряд ли сможет переломить укоренившиеся стереотипы, а привлечь к работе по выявлению беспристрастной исторической правды учёных, как он предлагает, вряд ли удастся. И при написании своей работы президент России не мог этого не понимать. Хотя, с другой стороны, капля и камень точит. Но всё же, рискну предположить, главный смысл этого материала устремлён не в прошлое, а в будущее.

Вперёд в будущее

Как представляется лично мне, крайне примитивно говорить о том, что Путин написал эту статью, чтобы напомнить о подвиге советского народа, ткнуть носом в собственные "грешки" западных политиков и чтобы все на планете "понимали муки и трудности". Это дело благородное, но всё же минувшее. Нынешняя статья Путина, наверное, самое серьёзное предупреждение Западу о том, куда ведёт планету его гибельный курс со времён нашумевшей Мюнхенской конференции по безопасности, когда выступление президента России вызвало шок и коллективное остолбенение в Европе и США. Запад "не услышал" того предупреждения, и практически всё, о чём говорил президент России в Мюнхене, и даже местами больше, сбылось. Что касается нынешнего, очень не хотелось бы, чтобы сбылось то, о чём Путин, пусть и не напрямую, говорит в статье.

Статья Владимира Путина вряд ли сможет переломить укоренившиеся стереотипы. Фото: kremlin.ru

Итак, из чего складывается предупреждение Путина миру? Приведу несколько фрагментов.

– Перед руководителями СССР, США и Великобритании стояла без преувеличения историческая задача. Сталин, Рузвельт, Черчилль представляли страны с различными идеологиями, государственными устремлениями, интересами, культурами, но проявили огромную политическую волю, поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла истинные интересы мира. В результате они смогли прийти к согласию и достигнуть решения, от которого выиграло всё человечество.

– Многие наши партнёры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится.

– Державы-победительницы оставили нам систему, которая стала квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких столетий. Серия конференций – Тегеранская, Ялтинская, Сан-Францисская, Потсдамская – заложили основу того, что мир вот уже 75 лет, несмотря на острейшие противоречия, живёт без глобальной войны.

– Главное историческое достижение Ялты (Ялтинская конференция – прим. авт.) и других решений того времени заключается в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении возникающих между ними разногласий.

– Печальный опыт Лиги наций учли в 1945-м. Структура Совета Безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными и действенными. Так появился институт постоянных членов Совета Безопасности и право вето как их привилегия и ответственность.

– Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Говоря прямо, это единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших стран. Это заявление одной из пяти держав, что то или иное решение для неё неприемлемо, противоречит её интересам и представлениям о правильном подходе. И остальные страны, даже если они не согласны с этим, принимают такую позицию как данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои односторонние устремления. То есть так или иначе, но нужно искать компромиссы.

– Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях на деле безответственны. Ведь если такое произойдёт, Организация Объединённых Наций по существу превратится в ту самую Лигу наций – собрание для пустых разговоров, лишённое каких-либо рычагов воздействия на мировые процессы; чем всё закончилось, хорошо известно.

– Создание современной системы международных отношений – один из важнейших итогов Второй мировой войны. Даже наиболее непримиримые противоречия – геополитические, идеологические, экономические – не мешают находить формы мирного сосуществования и взаимодействия, если на то есть желание и воля. Сегодня мир переживает не самые спокойные времена. Меняется всё: от глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ жизни обществ, государств, целых континентов. В минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии. Благодаря мудрости и дальновидности политических деятелей союзных держав удалось создать систему, которая удерживает от крайних проявлений такого объективного, исторически присущего мировому развитию соперничества.

– Подобные "бумаги" (об уже упоминавшейся резолюции Европарламента – прим. авт.), не могу назвать эту резолюцию документом, при всём явном расчёте на скандал несут опасные реальные угрозы. Ведь её принял весьма уважаемый орган. И что он продемонстрировал? Как это ни печально – осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства, создание которого было делом чести и ответственности стран, ряд представителей которых проголосовали сегодня за эту лживую декларацию. И, таким образом, подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты. Напомню в связи с этим, что сам процесс европейской интеграции, в ходе которой были созданы соответствующие структуры, в том числе и Европейский парламент, стал возможен только благодаря урокам, извлечённым из прошлого, его чётким правовым и политическим оценкам. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы.

Если это не предупреждение, то я не знаю, как ещё предупреждать планету о новой опасности, которую несёт в себе курс Запада на конфронтацию. Снять нынешнюю напряжённость и снизить уровень опасности может саммит лидеров пяти государств – постоянных членов Совбеза ООН, который вскоре должен состояться по инициативе Москвы. И, наверное, статья Путина в первую очередь обращена к лидерам этих стран. Для того, чтобы они поняли, какая ответственность перед миром и народами лежит на их плечах.

В этом случае всё становится на свои места. И отсылы к истории и великим предшественникам нынешних лидеров тогда далеко не лишние.