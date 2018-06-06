Очередное польское самоубийство • 167 • Аналитика







Сначала это вызывало улыбку: ну, валяет клоуна человек, бывает, но он не валяет, а Варшава и в самом деле поступает по Корейбе. Пусть славят в Киеве своего Бандеру, пусть делают, что хотят, лишь бы Украина проводила антироссийскую политику, с улыбочкой вещает Якуб на российском ТВ, раскрывая тайны «демократии», «европейских ценностей» и реальной политики Варшавы.





В связи с недавним желанием Варшавы прикупить за 2 млрд. долларов американскую бронетанковую дивизию, разместив её на восточных границах, Якуб признаётся нам, как они исторически боятся Россию, а «США – безальтернативный союзник». Исторически Якубов история ничему не учит, и они в очередной раз пытаются проскочить между русской Сциллой и германской Харибдой. В то время как ни России, ни Германии американский союзник под боком не нужен.



В канун Второй мировой войны безальтернативным союзником у Польши была Англия, с которой она стала вести переговоры о военном союзе в начале 1939 года и заключила военный договор 25 августа 1939 года о взаимопомощи в случае агрессии против них, причём в секретном протоколе к договору агрессором называлась Германия. 1 сентября Гитлер напал на Польшу, и 3 сентября Англия с Францией объявили Германии войну, которая оказалась «странной войной» (на деле кинули своего польского союзника). С Советской Россией отношения у Польши были ещё хуже, чем с сегодняшней Россией, вот она и попала под каток Гитлера. Каким образом попала?



Сегодня Институт польской памяти обвиняет в этом пакт Молотова-Риббентропа, который был скоропалительно подписан в том же 1939 году, 23 августа, за несколько дней до подписания англо-польского договора и взаимопомощи: он подписывался на фоне военного сближения Польши и Англии. Отношения Советской России с Польшей были хуже некуда, и вступать в войну с Германией из-за Польши, когда она заключает военный договор с Англией, было бы глупостью. Отказаться от заключения пакта с Германией, когда уже все европейские державы заключили подобные пакты, означало дать повод Гитлеру обвинить Москву в подготовке агрессии в предвоенной ситуации в Европе.



И Москва пошла на подписание пакта с Германией, причём на секретном протоколе к нему настоял, по ряду свидетельств, Сталин, этот протокол «определял границы сфер интересов в случае территориального переустройства» прибалтийских стран и Польши. Ни о каких совместных военных действиях в нём нет и речи: Москва заботилась о своём военно-стратегическом положении в условиях приближающейся войны.



После вторжения Гитлера в Польшу Красная армия стала занимать сферу своего влияния в Польше после того, как польское правительство бежало из страны через румынскую границу, причём Англия не считала это вторжением и Советской России войну не объявила в соответствии с англо-польским договором. Англия признала это в законных интересах России — выходом на «историческую линию» лорда Керзона.



Вообще, польский диктатор Юзеф Пилсудский, так его именовала демократическая европейская пресса, первым в Европе в 1934 году заключил договор о ненападении с Германией, так называемый пакт Пилсудского — Гитлера. Пилсудский и Гитлер были друзьями, Адольф скорбел о смерти Юзефа в 1935 году и объявил траур по его смерти в Германии, потом Гитлер заявлял, что, если бы Пилсудский был жив, войны с Польшей не было.



В европейской прессе в то время были статьи о секретном протоколе к этому польско-германскому пакту, что он предусматривал совместные военные действия Польши и Германии против России. Этот протокол не найден, Институт памяти Польши его яростно опровергает, но стали достоянием прессы материалы польского Генштаба от 1938 года, в которых говорится об «уничтожении всякой России», что «расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке». Это так называемая «доктрина Пилсудского», и она объясняет, почему так скорбел о его смерти Гитлер. Тёмная сторона Путина



Когда Польша в начале 1939 году начала переговоры о заключении военного альянса с Англией, Гитлер расценил это как предательство политического курса Пилсудского, ряд историков считают, что именно это военное сближение с Англией стало настоящей причиной нападения Германии на Польшу, а требование ряда уступок от Польши были только предлогом. Геополитически Польша, поучаствовав вместе с Германией в расчленении Чехословакии, решила сменить политические приоритеты в сторону Англии и Франции. Сегодня Польша поступает точно также, ухудшая отношения с Евросоюзом и Германией в пользу США и Англии.



«Гениальный» американский бронетанковый план придумали вроде бы сотрудники бывшего министра обороны Антония Мацеревича, отличающегося запредельной русофобией, переходящей в шизофрению, что исчерпывающе их характеризует. Очевидно, он одобрен сегодняшним «начальником» Польши Ярославом Качиньским, который, примеривая старый френч Пилсудского, ложится на новый старый англосаксонский курс, теперь на ещё более далёкие США. Они, конечно, помогут Польше из-за океана целой бронетанковой дивизией, которую в складывающейся обстановке военные эксперты считают угрозой более Германии и Украине, чем России.



Рано или поздно новый старый англосаксонский курс Польши неизбежно приведёт к тому, что она опять окажется между русской Сциллой и германской Харибдой, только как-то по-другому, и опять не проскочит. Только в мифах и в воспалённом мозгу авантюристов герои неожиданно «проскакивают», в реальной жизни такого не бывает.



А всё почему? Дональд Трамп сделал комплимент Варшаве, сказал: «Польша – это душа Европы». И вот на таком, по сути, фундаменте Варшава резко ухудшает свои отношения с Германией, додумалась даже требовать от неё новых репарационных выплат и одновременно требует репараций 20-х годов прошлого века от России. Всё просто: польское экономическое благосостояние держится на ежегодных миллиардных кредитах из Евросоюза, фактически из Германии, и Берлин решил прекратить эту финансовую благотворительность. Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю?



Казалось бы, Польше нужно обратиться за помощью к безальтернативному союзнику – США, причём за деньгами. Вместо этого Польша предлагает США продать ей бронетанковую дивизию! Фактически за немецкие дотационные деньги хочет купить себе немного американских танков! Германия, естественно, в бешенстве, а Россия и пальцем не пошевелит в случае чего.



В Польше происходит национально-консервативная реакция, рассуждают наши обозреватели. В таком свете они видят факельные шествия в Варшаве польских наци под лозунгами: «Зиг хайль!», «Европа будет белой или безлюдной», «Полякам – Львов и Вильнюс!» А польские эксперты паясничают на наших телеканалах, рассуждая о демократии и свободе слова на фоне сноса памятников советским солдатам и нацистских факельных шествий, которым как раз и мешает советское антифашистское наследие. Ярослав Качиньский здесь ни при чём, или он преднамеренно тень «начальника» Пилсудского с того света вызывает?



Европа маршами польских наци вроде потрясена, Евросоюз подвергает Варшаву критике, угрожает санкциями и лишением дотаций, с другой стороны, националистическая Польша входит в противоречие с бандеровской националистической Украиной. Россия же имеет на своих границах два полунацистских режима: новопилсудскую Польшу и бандеровскую Украину!



Ян Парис, чиновник польского МИД, поразил недавно мир своим откровением: Польша без Украины проживёт, а вот Украина без Польши загнётся. А премьер Польши Матеуш Моравецкий провозгласил новую великопольскую стратегию: «Польша без Украины». Действительно, Варшава может легко столкнуть Киев в экономический кризис: все товарные потоки идут через польскую границу. В этом смысле Варшаве даже на руку, что бандеровские неонацисты захватывают сегодня улицы Киева и других украинских городов, что они вырвались из мест спецсодержания в батальонах на Донбассе на оперативный простор. Ведь это те же самые наци, которые резали поляков на Волыни: они и сегодня гордятся этим и увековечивают бандеровских палачей как героев. Поэтому польские наци в Варшаве имеют основания делать ответные грозные заявления. Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс»



Вообще, появление антибандеровского вектора в польской политике – это следствие провала плана совместного похода Запада на Восток, владевшего умами польских «начальников» в 2014 году. Поэтому Варшава бьёт сегодня Киев по больному месту – по его Бандере, и не боится ухудшения отношений: бандеровская Украина уже не нужна в качестве плацдарма против России. Главный киевский «историк» и идеолог Бандеры Вятрович стал невъездным в Польшу.



Поскольку войны коллективного Запада с Россией не предвидится, тем более в связи со стратегическим перевооружением России, Польша, кажется, нацелилась на маленькую победоносную войну за украинское наследство, и американская бронетанковая дивизия будет тогда очень кстати. Польша явно делает ставку на распад Украины, готовится добивать Бандеру и надеется в этом на поддержку США, однако, может опять оказаться между российский Сциллой и германской Харибдой. А США странно усмехнутся — как Англия в 1939 году… Польский телеэксперт Якуб Корейба весьма похож на персонажа из записной книжки то ли Ильфа, то ли Петрова: «Пришёл в военной шинели и, не раздеваясь, стал выдавать страшные военные тайны». Корейба выкладывает с порога то, что Варшава держит в уме.Сначала это вызывало улыбку: ну, валяет клоуна человек, бывает, но он не валяет, а Варшава и в самом деле поступает по Корейбе. Пусть славят в Киеве своего Бандеру, пусть делают, что хотят, лишь бы Украина проводила антироссийскую политику, с улыбочкой вещает Якуб на российском ТВ, раскрывая тайны «демократии», «европейских ценностей» и реальной политики Варшавы.В связи с недавним желанием Варшавы прикупить за 2 млрд. долларов американскую бронетанковую дивизию, разместив её на восточных границах, Якуб признаётся нам, как они исторически боятся Россию, а «США – безальтернативный союзник». Исторически Якубов история ничему не учит, и они в очередной раз пытаются проскочить между русской Сциллой и германской Харибдой. В то время как ни России, ни Германии американский союзник под боком не нужен.В канун Второй мировой войны безальтернативным союзником у Польши была Англия, с которой она стала вести переговоры о военном союзе в начале 1939 года и заключила военный договор 25 августа 1939 года о взаимопомощи в случае агрессии против них, причём в секретном протоколе к договору агрессором называлась Германия. 1 сентября Гитлер напал на Польшу, и 3 сентября Англия с Францией объявили Германии войну, которая оказалась «странной войной» (на деле кинули своего польского союзника). С Советской Россией отношения у Польши были ещё хуже, чем с сегодняшней Россией, вот она и попала под каток Гитлера. Каким образом попала?Сегодня Институт польской памяти обвиняет в этом пакт Молотова-Риббентропа, который был скоропалительно подписан в том же 1939 году, 23 августа, за несколько дней до подписания англо-польского договора и взаимопомощи: он подписывался на фоне военного сближения Польши и Англии. Отношения Советской России с Польшей были хуже некуда, и вступать в войну с Германией из-за Польши, когда она заключает военный договор с Англией, было бы глупостью. Отказаться от заключения пакта с Германией, когда уже все европейские державы заключили подобные пакты, означало дать повод Гитлеру обвинить Москву в подготовке агрессии в предвоенной ситуации в Европе.И Москва пошла на подписание пакта с Германией, причём на секретном протоколе к нему настоял, по ряду свидетельств, Сталин, этот протокол «определял границы сфер интересов в случае территориального переустройства» прибалтийских стран и Польши. Ни о каких совместных военных действиях в нём нет и речи: Москва заботилась о своём военно-стратегическом положении в условиях приближающейся войны.После вторжения Гитлера в Польшу Красная армия стала занимать сферу своего влияния в Польше после того, как польское правительство бежало из страны через румынскую границу, причём Англия не считала это вторжением и Советской России войну не объявила в соответствии с англо-польским договором. Англия признала это в законных интересах России — выходом на «историческую линию» лорда Керзона.Вообще, польский диктатор Юзеф Пилсудский, так его именовала демократическая европейская пресса, первым в Европе в 1934 году заключил договор о ненападении с Германией, так называемый пакт Пилсудского — Гитлера. Пилсудский и Гитлер были друзьями, Адольф скорбел о смерти Юзефа в 1935 году и объявил траур по его смерти в Германии, потом Гитлер заявлял, что, если бы Пилсудский был жив, войны с Польшей не было.В европейской прессе в то время были статьи о секретном протоколе к этому польско-германскому пакту, что он предусматривал совместные военные действия Польши и Германии против России. Этот протокол не найден, Институт памяти Польши его яростно опровергает, но стали достоянием прессы материалы польского Генштаба от 1938 года, в которых говорится об «уничтожении всякой России», что «расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке». Это так называемая «доктрина Пилсудского», и она объясняет, почему так скорбел о его смерти Гитлер.Когда Польша в начале 1939 году начала переговоры о заключении военного альянса с Англией, Гитлер расценил это как предательство политического курса Пилсудского, ряд историков считают, что именно это военное сближение с Англией стало настоящей причиной нападения Германии на Польшу, а требование ряда уступок от Польши были только предлогом. Геополитически Польша, поучаствовав вместе с Германией в расчленении Чехословакии, решила сменить политические приоритеты в сторону Англии и Франции. Сегодня Польша поступает точно также, ухудшая отношения с Евросоюзом и Германией в пользу США и Англии.«Гениальный» американский бронетанковый план придумали вроде бы сотрудники бывшего министра обороны Антония Мацеревича, отличающегося запредельной русофобией, переходящей в шизофрению, что исчерпывающе их характеризует. Очевидно, он одобрен сегодняшним «начальником» Польши Ярославом Качиньским, который, примеривая старый френч Пилсудского, ложится на новый старый англосаксонский курс, теперь на ещё более далёкие США. Они, конечно, помогут Польше из-за океана целой бронетанковой дивизией, которую в складывающейся обстановке военные эксперты считают угрозой более Германии и Украине, чем России.Рано или поздно новый старый англосаксонский курс Польши неизбежно приведёт к тому, что она опять окажется между русской Сциллой и германской Харибдой, только как-то по-другому, и опять не проскочит. Только в мифах и в воспалённом мозгу авантюристов герои неожиданно «проскакивают», в реальной жизни такого не бывает.А всё почему? Дональд Трамп сделал комплимент Варшаве, сказал: «Польша – это душа Европы». И вот на таком, по сути, фундаменте Варшава резко ухудшает свои отношения с Германией, додумалась даже требовать от неё новых репарационных выплат и одновременно требует репараций 20-х годов прошлого века от России. Всё просто: польское экономическое благосостояние держится на ежегодных миллиардных кредитах из Евросоюза, фактически из Германии, и Берлин решил прекратить эту финансовую благотворительность.Казалось бы, Польше нужно обратиться за помощью к безальтернативному союзнику – США, причём за деньгами. Вместо этого Польша предлагает США продать ей бронетанковую дивизию! Фактически за немецкие дотационные деньги хочет купить себе немного американских танков! Германия, естественно, в бешенстве, а Россия и пальцем не пошевелит в случае чего.В Польше происходит национально-консервативная реакция, рассуждают наши обозреватели. В таком свете они видят факельные шествия в Варшаве польских наци под лозунгами: «Зиг хайль!», «Европа будет белой или безлюдной», «Полякам – Львов и Вильнюс!» А польские эксперты паясничают на наших телеканалах, рассуждая о демократии и свободе слова на фоне сноса памятников советским солдатам и нацистских факельных шествий, которым как раз и мешает советское антифашистское наследие. Ярослав Качиньский здесь ни при чём, или он преднамеренно тень «начальника» Пилсудского с того света вызывает?Европа маршами польских наци вроде потрясена, Евросоюз подвергает Варшаву критике, угрожает санкциями и лишением дотаций, с другой стороны, националистическая Польша входит в противоречие с бандеровской националистической Украиной. Россия же имеет на своих границах два полунацистских режима: новопилсудскую Польшу и бандеровскую Украину!Ян Парис, чиновник польского МИД, поразил недавно мир своим откровением: Польша без Украины проживёт, а вот Украина без Польши загнётся. А премьер Польши Матеуш Моравецкий провозгласил новую великопольскую стратегию: «Польша без Украины». Действительно, Варшава может легко столкнуть Киев в экономический кризис: все товарные потоки идут через польскую границу. В этом смысле Варшаве даже на руку, что бандеровские неонацисты захватывают сегодня улицы Киева и других украинских городов, что они вырвались из мест спецсодержания в батальонах на Донбассе на оперативный простор. Ведь это те же самые наци, которые резали поляков на Волыни: они и сегодня гордятся этим и увековечивают бандеровских палачей как героев. Поэтому польские наци в Варшаве имеют основания делать ответные грозные заявления.Вообще, появление антибандеровского вектора в польской политике – это следствие провала плана совместного похода Запада на Восток, владевшего умами польских «начальников» в 2014 году. Поэтому Варшава бьёт сегодня Киев по больному месту – по его Бандере, и не боится ухудшения отношений: бандеровская Украина уже не нужна в качестве плацдарма против России. Главный киевский «историк» и идеолог Бандеры Вятрович стал невъездным в Польшу.Поскольку войны коллективного Запада с Россией не предвидится, тем более в связи со стратегическим перевооружением России, Польша, кажется, нацелилась на маленькую победоносную войну за украинское наследство, и американская бронетанковая дивизия будет тогда очень кстати. Польша явно делает ставку на распад Украины, готовится добивать Бандеру и надеется в этом на поддержку США, однако, может опять оказаться между российский Сциллой и германской Харибдой. А США странно усмехнутся — как Англия в 1939 году… Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 167 Источник Похожие новости Полсотни ракет для победы над Россией Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс» Киев возрождает «Торнадо»?

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