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Очередное коварство Кремля: Украинские «агенты Путина» попали под санкционный каток

02 ноября 2018, 23:39  •  84 • Политика
Украинские политики обвинили друг друга в «зраде» из-за российских санкций
Автор:
Павленко Дмитрий
Введенные Россией персональные санкции в отношении украинских политиков, общественных деятелей и представителей бизнеса продолжают будоражить Незалежную. Скептицизма многих экспертов, которые акцентируют внимание на запоздалости санкционных мер и наличии в списках многих случайных людей при отсутствии первых лиц и наиболее влиятельных олигархов, причастных к организации государственного переворота в Киеве и войны в Донбассе, как оказалось, не разделяют те, кто пока остался за пределами ограничительных мер.
Так, один из наиболее одиозных украинских олигархов, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский усмотрел в своем отсутствии в санкционных списках «руку Кремля», которая, по его мнению, согласует свои действия… с Банковой.
Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля,
- заявил олигарх.
В то же время наличие в санкционных списках Кремля другого украинского олигарха Виктора Пинчука Коломойский объяснил совершенно иначе. По его словам, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы оказался под российскими санкциями из-за того, что его отношения с Порошенко испортились.

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