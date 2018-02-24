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Очередное американское "фи": Трамп раскритиковал действия России и Ирана по Сирии

24 февраля 2018, 05:09  •  204 • В мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные действуют в Сирии для борьбы с терроризмом и пообещал, что операция вскоре будет закончена.
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал действия России и Ирана в урегулировании сирийского вопроса. По мнению Трампа, действия России в отношении мирного населения Сирии заслуживают осуждения.
"Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией представляет собой в гуманитарном плане позор", - заявил хозяин Белого дома.
При этом в Соединенных Штатах видят за собой главенствующую роль в разрешении конфликта.
Трамп заявил, что военные США и союзников по коалиции находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ" (запрещена в России), после чего они "уйдут домой".
Он также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Арабской республике.

"Мы не находимся там по какой-либо другой причине. Мы в целом достигли своей цели", - сказал он.
Ранее в МИД России заявили, что США подпитываются фейками о происходящем в Сирии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в частности, отмечал, что, к примеру, террористы в Восточной Гуте "доставляют массу страданий мирным жителям, отказываются их выпускать и держат их там как живой щит". Однако об этом США не говорят на весь мир, предпочитая обвинять во всем Сирию или Россию.

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