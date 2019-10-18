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Очередная страшилка? Генштаб Украины пожаловался на масштабную военную агрессию России
18 октября 2019, 20:24 • 141 • Политика
Замглавы Генштаба Украины Алексей Таран заявил, что Москва готовит масштабную "военную агрессию" против Киева. По его словам, украинские военные готовы дать отпор, причём по всей границе - от Донбасса до Белоруссии. Каких-либо конкретных фактов военный не привёл.
По словам Тарана, сейчас в вооружённых силах Украины проходит усиленная подготовка в связи с тем, что Россия готовится к "масштабной военной агрессии" в сторону Незалежной.
Таран уверяет, что Киев готов дать русским отпор как на линии соприкосновения на Донбассе, так и на "границах с Беларусью и далее рядом с Крымом и Бессарабией".
Каких-либо конкретных фактов в пользу того, что Россия готовит атаку, военный не привёл. Ограничившись лишь словами: "это очевидно". При этом в заключение он добавил, что Украина располагает достаточными ресурсами, чтобы отразить подобную агрессию, поскольку подготовка к ней началась ещё в 2014 году.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии. В качестве подтверждения своих слов он привёл историю оперного певца Василия Слипака, ставшего членом украинских добровольческих формирований. Он, по словам Зеленского, погиб, "защищая Украину от российской агрессии" на Донбассе.
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