Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса
"Да ты, старый, совсем спятил!": Глупая ошибка Трампа превратилась в м...
Демпартия Молдовы собирается объявить вотум недоверия правительству
"Вернуть Кубань Украине": Депутаты Рады заявили претензии на Краснодар...
Главная / Политика

Очередная страшилка? Генштаб Украины пожаловался на масштабную военную агрессию России

18 октября 2019, 20:24  •  141 • Политика
Замглавы Генштаба Украины Алексей Таран заявил, что Москва готовит масштабную "военную агрессию" против Киева. По его словам, украинские военные готовы дать отпор, причём по всей границе - от Донбасса до Белоруссии. Каких-либо конкретных фактов военный не привёл.
По словам Тарана, сейчас в вооружённых силах Украины проходит усиленная подготовка в связи с тем, что Россия готовится к "масштабной военной агрессии" в сторону Незалежной.
Таран уверяет, что Киев готов дать русским отпор как на линии соприкосновения на Донбассе, так и на "границах с Беларусью и далее рядом с Крымом и Бессарабией".

Каких-либо конкретных фактов в пользу того, что Россия готовит атаку, военный не привёл. Ограничившись лишь словами: "это очевидно". При этом в заключение он добавил, что Украина располагает достаточными ресурсами, чтобы отразить подобную агрессию, поскольку подготовка к ней началась ещё в 2014 году.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии. В качестве подтверждения своих слов он привёл историю оперного певца Василия Слипака, ставшего членом украинских добровольческих формирований. Он, по словам Зеленского, погиб, "защищая Украину от российской агрессии" на Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 20:24
Очередная страшилка? Генштаб Украины пожаловался на масштабную военную агрессию России
18 октября 2019, 17:09
"Вернуть Кубань Украине": Депутаты Рады заявили претензии на Краснодарский край
17 октября 2019, 21:39
Совфед предложит России дорожную карту в сфере кибербезопасности
18 октября 2019, 08:39
Горбачев рассказал о своих письмах Путину и Макрону
18 октября 2019, 10:39
Эрдоган и Пенс договорились "в последний момент": В Совфеде дали оценку "большой игре" в Сирии
18 октября 2019, 13:54
Минтруд определит список профессий, которые нужны родине. Пока хаос - президент Федерации мигрантов России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2019, 22:39
Новый поворот в деле MH17: Россия купила Нидерланды, настаивают на Украине
14 октября 2019, 15:39
Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-за визита Путина
11 октября 2019, 21:12
Сильное выступление Якова Кедми! Смотреть всем! Вечер с Соловьевым от 10.10.19
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
14 октября 2019, 12:24
Охапка обвинений и один фейк: Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.