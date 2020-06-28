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Очередная "липа"? Независимый эксперт оценил новую "улику" по делу о крушении MH17
28 июня 2020, 17:00 • 49 • Политика
Независимый эксперт Юрий Антипов оценил новую "улику" по делу о крушении MH17. Речь о записи телефонной беседы, на которой слышны голоса, как утверждается, подозреваемых Сергея Дубинского и Олега Пулатова. По мнению специалиста, однако, данный материал с высокой долей вероятности может оказаться очередной липой. Он также напомнил о другом подобном "доказательстве".
Голландские следователи представили в окружном суде Гааги новое "доказательство" запуска из ЗРК "Бук", который, по их словам, и является причиной крушения малайзийского "Боинга" MH17, передаёт NRC.
Речь о записи телефонной беседы, на которой слышны голоса, как утверждается, подозреваемых Сергея Дубинского и Олега Пулатова.
По версии прокуратуры Нидерландов, эта "улика" будто бы подтверждает, что лайнер сбит ракетой, выпущенной из комплекса "Бук".
Эксперты, однако, уверены, что аудиозапись могла быть сфабрикована, пишет издание Nation News. Об этом говорит и независимый технический специалист Юрий Антипов.
Он заметил, что коллеги из Малайзии ранее нашли на старой записи, которая очень напоминает новое "доказательство" от голландских следователей, ряд склеек.
Это говорит о том, что данный материал подвергся некой обработке, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что он не является подлинным.
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