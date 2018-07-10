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"Очередная политическая спекуляция": Сенатор от Крыма ответила на жалобы Украины по поводу проверок судов в Азовском море
10 июля 2018, 15:54 • 64 • В России
Украина в очередной раз публично пожаловалась на досмотр российскими пограничниками судов, следующих через Азовское море в порты незалежной и обратно.
На сайте госпогранслужбы Украины сообщается, что 8 июля в Азовском море представители российской береговой охраны остановили для проверки семь судов, одно из них - ночью. Из низ четыре следовали в украинские порты, а три - обратно.
- Суда следовали под флагами Панамы, Мальты, Сьерра-Леоне, Молдовы и Украины. После осмотра все они продолжили движение. Такая ситуация начала активно фиксироваться с апреля этого года. Ранее Российская Федерация не осуществляла такие осмотры и сейчас использует их как элемент экономического и политического давления, - заявили украинские пограничники.
В свою очередь сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди напомнила незалежной, что действия российской береговой охраны являются полностью законными.
- Украине хорошо известен общий порядок пересечения государственной границы РФ. Привлечение украинской стороной внимания к этому вопросу является очередной политической спекуляцией. Стандартная процедура досмотра судов основана на ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, в соответствии с которой досмотр судов является общепринятой мировой практикой, соблюдение которой является обязательной в том числе и для Украины. Осуществление досмотра страной, в чьи территориальные воды заходят суда, определено также национальным законодательством, - сказала Ольга Ковитиди в комментарии "Комсомольской правде - Крым".
Как сообщалось, с конца апреля Россия действительно ужесточила правила досмотра судов, следующих через Азовское море. В крымском погрануправлении подчеркивают, что проверки проходят в штатном режиме и в полном соответствии с международным морским правом. Никаких претензий со стороны судовладельцев российская сторона не получала. Силовики подчеркивают, что проверки необходимы для обеспечения безопасности важного инфраструктурного объекта - Крымского моста. В частности, такие меры помогают бороться с проникновением экстремистов и террористов, а также незаконных мигрантов.
Также Россия усилила контроль за собственными рыболовецкими судами в Азовском море: теперь там постоянно дежурят пограничные катера, а рыбаки должны ежедневно сообщать им о своих передвижениях.
Усиление мер безопасности началось после задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд", которое под российским флагом ловило тюльку в Азовском море. Рыбаков обвинили в незаконном пересечении украинской границы и оштрафовали, а в отношении капитана возбудили два уголовных дела. Восемь из 10 членов экипажа (все - граждане РФ, жители Керчи) до сих пор находятся на территории Украины: капитан - под домашним арестом, а остальные просто не могут покинуть страну, так как в незалежной отказываются пропустить их через границу по российским документам.
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