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Очередная отставка в Казахстане. Токаев убрал из власти бывшего министра экономики

06 января 2022, 10:40  •  216 • Политика
Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана. Этому предшествовало закрытие всех финансовых организаций страны из-за протестов и беспорядков.
В свете событий 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности руководителя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Новым руководителем ведомства стал Асет Иргалиев. До этого он возглавлял Министерство национальной экономики. Примечательно, что снятый с должности министр также был экономистом.
Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,
- гласит президентский указ.
Напомним, что ранее глава Казахстана ушёл с поста главы Комитета национальной безопасности страны. На своё место он поставил бывшего главу Службы государственной охраны.

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