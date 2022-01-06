Очередная отставка в Казахстане. Токаев убрал из власти бывшего министра экономики

Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана. Этому предшествовало закрытие всех финансовых организаций страны из-за протестов и беспорядков.

В свете событий 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности руководителя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Новым руководителем ведомства стал Асет Иргалиев. До этого он возглавлял Министерство национальной экономики. Примечательно, что снятый с должности министр также был экономистом.

Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,

- гласит президентский указ.

Напомним, что ранее глава Казахстана ушёл с поста главы Комитета национальной безопасности страны. На своё место он поставил бывшего главу Службы государственной охраны.