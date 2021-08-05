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Очередная отставка: На Украине сменили главу Нацполиции Киева
05 августа 2021, 19:15 • 48 • Политика
На Украине внезапно произошла отставка главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко.
На Украине подал в отставку глава управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
- заявили в четверг, 5 августа, в МВД Украины телеканалу "Украина 24"
Как сообщал Царьград, в июле подал в отставку глава МВД с 2014 года Арсен Аваков, который занял этот пост сразу после вооруженного государственного переворота в Киеве. Аваков уволился сразу после встречи с послом США на Украине.
Также ранее президент Украины Зеленский отправил в отставку главу Генштаба Украины Генштаба Сергея Корнийчука, а также командующего Операцией объединённых сил в Донбассе Владимира Кравченко.
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