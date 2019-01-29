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«Очередная манипуляция»: к чему могут привести переговоры США и «Талибана» о выводе войск из Афганистана
29 января 2019, 18:24 • 87 • В мире
По словам представителей администрации Дональда Трампа, США достигли значительного прогресса на переговорах с движением «Талибан»* о выводе американских войск из Афганистана. Однако эксперты сомневаются, что Вашингтон в ближайшее время полностью откажется от военного присутствия в этой стране. По их мнению, компромисс между Соединёнными Штатами и руководством талибов может лишь радикализовать рядовых участников антиамериканского сопротивления и укрепить позиции ИГ** в регионе. А это, как и осознанные попытки США использовать в своих интересах экстремистов, усилит террористическую угрозу для России и стран Центральной Азии.
Военные США в Афганистане Reuters © Lucas Jackson
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты и движение «Талибан» договорились об основных условиях соглашения, которое может привести к выводу американских войск из страны. Об этом со ссылкой на разговор с Халилзадом 28 января сообщило американское издание The New York Times.
Как отмечают журналисты, главным требованием США стало получение гарантий, что Афганистан не превратится в оплот мирового терроризма.
О переговорах представителей США и движения «Талибан» в столице Катара Дохе мировые СМИ регулярно сообщали с февраля 2018 года.
Последний раунд, который длился шесть дней, завершился в минувшую субботу. По его итогам Залмай Халилзад заявил, что стороны достигли значительного прогресса.
По информации «Голоса Америки»***, США и талибы предварительно согласовали план вывода американских военных из Афганистана. Сейчас их в этой стране, по разным оценкам, находится около 14 тыс. Со ссылкой на свои источники наличие такого плана подтвердило агентство Reuters. По словам журналистов, предполагается, что американцы покинут Афганистан в течение 18 месяцев после подписания договора с талибами.
28 января один из официальных представителей движения «Талибан», якобы располагающий достоверной информацией о ходе переговоров, подтвердил Reuters, что проект соглашения о выводе иностранных войск действительно находится в разработке. Он подчеркнул, что рабочие группы тщательно согласуют все детали относительно сроков вывода американского контингента.
В то же время, как отмечают источники агентства, талибы требуют вывода американских войск до заключения перемирия. США, однако, настаивают на обратном.
Козырь в рукаве
В Соединённых Штатах, как продемонстрировало недавнее исследование Центра по изучению общественного мнения университета Чикаго, многие граждане поддерживают вывод войск из Афганистана (42% опрошенных).
«Прогнозировать развитие событий довольно сложно, но в то же время есть все признаки того, что США действительно устали от афганской войны», — отметил в интервью RT директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар.
О том, что администрация Трампа положительно воспринимает переговорный процесс, говорит и запись в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которую он нечаянно продемонстрировал в ходе брифинга в понедельник:
«Афганистан: приветствовать переговоры. 5000 солдат в Колумбию».
26 января о стремлении вернуть американских солдат на родину заявил и госсекретарь США Майк Помпео.
«США серьёзно настроены на достижение мира, на предотвращение того, чтобы Афганистан продолжал оставаться местом международного терроризма, и на возвращение вооружённых сил домой», — написал он в своём Twitter.
Источник Reuters в администрации Дональда Трампа подтвердил планы Белого Дома достичь сделки с талибами, отметив, что «президент ясно дал понять, что окончание войны в Афганистане является его приоритетом».
Как считает Омар Нессар, сейчас афганский вопрос может иметь очень серьёзное внутриполитическое значение для самих Соединённых Штатов.
«Примечательно, что во всех сообщениях говорится о сроке вывода в 18 месяцев. Но именно через 18 месяцев в Соединённых Штатах будет разгар предвыборной кампании, — заявил RT Нессар. — Вполне возможно, что за это время США планируют достичь каких-то значимых успехов. Это позволит Трампу использовать афганскую карту на выборах».
Поэтому, как полагает эксперт, скорее всего сообщения о возможном выходе США из Афганистана — «очередная манипуляция».
«Возможно, США надеются договориться с талибами, чтобы им частично разрешили остаться», — отмечает политолог.
В противном случае, по его словам, уход американцев означал бы признание ими своего поражения в Афганистане, чего накануне выборов Трамп не может себе позволить. Включив же талибов в созданный Соединёнными Штатами политический механизм, он может заявить об очередной дипломатической победе.
Уйти нельзя остаться
Официальный Кабул, однако, косо смотрит на планы США заставить их поделиться властью пусть и с самой уступчивой частью движения «Талибан». Так, недавно президент Афганистана Ашраф Гани предостерёг талибов от возможности стать игрушкой в чужих руках.
По словам Гани, страна готова постепенно «снизить число иностранных войск до нуля на основе чёткого плана». В свою очередь, 24 января премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что в переговорах с представителями США афганские власти «узнали, что даже в случае вывода войск он будет частичным».
О том, что США не планируют полностью покидать Афганистан, сообщал соссылкой на свои источники в декабре 2018 года Wall Street Journal, отмечая лишь возможность существенного сокращения американского военного контингента.
В Пентагоне, в свою очередь, как сообщил 28 января журналистам и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, знают о проведении «воодушевляющих», по его словам, переговоров с талибами, но пока не готовят никаких планов возвращения военных домой.
«О полном и окончательном выводе американских войск из Афганистана говорить пока рано, — отметил в интервью RT эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, действительный член Русского географического общества Александр Князев. — Вполне может быть достигнут компромисс с основным руководством «Талибана», подразумевающий сохранение определённого военного присутствия США».
В частности, как считает эксперт, американцы могут оставить за собой авиабазы в регионе, согласуют отдалённые сроки вывода для одних подразделений, а место других займут специалисты из частных военных компаний. Также, по словам эксперта, США хотели бы добиться от талибов гарантий, что в регионе не усилится китайское влияние, и намерены сохранить контроль над различными группировками боевиков, используя их в качестве рычага давления на соседние с Афганистаном страны.
«На территории Афганистана под американской опекой находится большое количество группировок из разных стран, в том числе вооружённая иранская оппозиция, — отметил Александр Князев. — «Талибан» склоняется к тому, чтобы с территории Афганистана такой угрозы соседям не исходило — с ними всё-таки талибам жить. Американцы же хотели бы сохранить эти структуры».
Рост угроз
На фоне активизировавшихся переговоров США и талибов в МВД России заявили о росте террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Накануне замминистра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил, что неизвестные вертолёты перебрасывают боевиков ИГИЛ на афгано-таджикскую границу.
«Боевики ИГИЛ в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону РФ», — заявил он 28 января на заседании итоговой коллегии МВД по Татарстану.
Днём ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что США организовали побег 40 лидеров ИГ из тюрьмы на северо-западе Афганистана. За несколько дней до этого руководитель Центра стратегических исследований армии Ирана, генерал Ахмад-Реза Пурдастан обвинил американцев в поддержке террористов в Афганистане.
Александр Князев допустил возможность использования Соединёнными Штатами террористов в Афганистане в своих целях.
Ранее в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия запросила у США разъяснения по фактам возможной переброски игиловцев из Сирии в Ирак и Афганистан.
Позже в ходе второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану глава российской дипломатии подчеркнул, что приоритетом для России в налаживании переговорного процесса в Афганистане является недопущение превращения Афганистана в оплот ИГИЛ в Центральной Азии.
Однако, по мнению Омара Нессара, именно такой негативный сценарий наиболее вероятен, если Вашингтон достигнет выгодного для себя соглашения с талибами. Половинчатое соглашение не устранит присутствия США, но радикализирует противников американцев.
«Если верхушка Талибана войдёт в легальную политическую систему, созданную Соединёнными Штатами Америки, то большинство рядовых талибов и командиров среднего звена явно воспримут это как предательство, — объясняет эксперт. — Это приведёт к оттоку большей части талибов в конкурирующую группировку и к резкому усилению ИГИЛ в Афганистане».
По словам Александра Князева, усиление позиций радикалов в приграничных со странами СНГ, особенно в Таджикистане, может осложнить ситуацию на границе, так как появятся новые претенденты на контроль над наркотрафиком. Также не исключены и отдельные провокации. Однако, по мнению эксперта, ожидать крупномасштабного вторжения групп боевиков в страны Средней Азии, включая Таджикистан, пока нереалистично.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
*** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
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