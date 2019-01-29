«Очередная манипуляция»: к чему могут привести переговоры США и «Талибана» о выводе войск из Афганистана

По словам представителей администрации Дональда Трампа, США достигли значительного прогресса на переговорах с движением «Талибан»* о выводе американских войск из Афганистана. Однако эксперты сомневаются, что Вашингтон в ближайшее время полностью откажется от военного присутствия в этой стране. По их мнению, компромисс между Соединёнными Штатами и руководством талибов может лишь радикализовать рядовых участников антиамериканского сопротивления и укрепить позиции ИГ** в регионе. А это, как и осознанные попытки США использовать в своих интересах экстремистов, усилит террористическую угрозу для России и стран Центральной Азии.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты и движение «Талибан» договорились об основных условиях соглашения, которое может привести к выводу американских войск из страны. Об этом со ссылкой на разговор с Халилзадом 28 января сообщило американское издание The New York Times.

Как отмечают журналисты, главным требованием США стало получение гарантий, что Афганистан не превратится в оплот мирового терроризма.

«У нас есть проект рамочного документа, который следует конкретизировать, прежде чем он станет соглашением, — сказал Халилзад в интервью The New York Times в Кабуле. — «Талибан», к нашему удовлетворению, взял на себя обязательство принять необходимые меры, чтобы Афганистан не превратился в плацдарм для международных террористических группировок либо отдельных террористов».

О переговорах представителей США и движения «Талибан» в столице Катара Дохе мировые СМИ регулярно сообщали с февраля 2018 года.

Последний раунд, который длился шесть дней, завершился в минувшую субботу. По его итогам Залмай Халилзад заявил, что стороны достигли значительного прогресса.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад

Reuters

© Jonathan Ernst

По информации «Голоса Америки»***, США и талибы предварительно согласовали план вывода американских военных из Афганистана. Сейчас их в этой стране, по разным оценкам, находится около 14 тыс. Со ссылкой на свои источники наличие такого плана подтвердило агентство Reuters. По словам журналистов, предполагается, что американцы покинут Афганистан в течение 18 месяцев после подписания договора с талибами.

28 января один из официальных представителей движения «Талибан», якобы располагающий достоверной информацией о ходе переговоров, подтвердил Reuters, что проект соглашения о выводе иностранных войск действительно находится в разработке. Он подчеркнул, что рабочие группы тщательно согласуют все детали относительно сроков вывода американского контингента.

В то же время, как отмечают источники агентства, талибы требуют вывода американских войск до заключения перемирия. США, однако, настаивают на обратном.

Козырь в рукаве

В Соединённых Штатах, как продемонстрировало недавнее исследование Центра по изучению общественного мнения университета Чикаго, многие граждане поддерживают вывод войск из Афганистана (42% опрошенных).

«Прогнозировать развитие событий довольно сложно, но в то же время есть все признаки того, что США действительно устали от афганской войны», — отметил в интервью RT директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар.

О том, что администрация Трампа положительно воспринимает переговорный процесс, говорит и запись в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которую он нечаянно продемонстрировал в ходе брифинга в понедельник:

«Афганистан: приветствовать переговоры. 5000 солдат в Колумбию».

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:



"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."



If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvpspic.twitter.com/IOrSprG567 — Rao Komar (@RaoKomar747) 28 января 2019 г.

26 января о стремлении вернуть американских солдат на родину заявил и госсекретарь США Майк Помпео.

«США серьёзно настроены на достижение мира, на предотвращение того, чтобы Афганистан продолжал оставаться местом международного терроризма, и на возвращение вооружённых сил домой», — написал он в своём Twitter.

The U.S. is serious about pursuing peace, preventing #Afghanistan from continuing to be a space for international terrorism & bringing forces home. Working with the Afghan gov’t & all interested parties, the U.S. seeks to strengthen Afghan sovereignty, independence & prosperity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 января 2019 г.

Источник Reuters в администрации Дональда Трампа подтвердил планы Белого Дома достичь сделки с талибами, отметив, что «президент ясно дал понять, что окончание войны в Афганистане является его приоритетом».

Как считает Омар Нессар, сейчас афганский вопрос может иметь очень серьёзное внутриполитическое значение для самих Соединённых Штатов.

«Примечательно, что во всех сообщениях говорится о сроке вывода в 18 месяцев. Но именно через 18 месяцев в Соединённых Штатах будет разгар предвыборной кампании, — заявил RT Нессар. — Вполне возможно, что за это время США планируют достичь каких-то значимых успехов. Это позволит Трампу использовать афганскую карту на выборах».

Поэтому, как полагает эксперт, скорее всего сообщения о возможном выходе США из Афганистана — «очередная манипуляция».

«Возможно, США надеются договориться с талибами, чтобы им частично разрешили остаться», — отмечает политолог.

В противном случае, по его словам, уход американцев означал бы признание ими своего поражения в Афганистане, чего накануне выборов Трамп не может себе позволить. Включив же талибов в созданный Соединёнными Штатами политический механизм, он может заявить об очередной дипломатической победе.

Уйти нельзя остаться

Официальный Кабул, однако, косо смотрит на планы США заставить их поделиться властью пусть и с самой уступчивой частью движения «Талибан». Так, недавно президент Афганистана Ашраф Гани предостерёг талибов от возможности стать игрушкой в чужих руках.

«У движения «Талибан» есть два пути: они могут поддержать свой народ или стать инструментом в руках других государств», — цитировало 28 января РИА Новости президента Афганистана.

По словам Гани, страна готова постепенно «снизить число иностранных войск до нуля на основе чёткого плана». В свою очередь, 24 января премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что в переговорах с представителями США афганские власти «узнали, что даже в случае вывода войск он будет частичным».

О том, что США не планируют полностью покидать Афганистан, сообщал соссылкой на свои источники в декабре 2018 года Wall Street Journal, отмечая лишь возможность существенного сокращения американского военного контингента.

В Пентагоне, в свою очередь, как сообщил 28 января журналистам и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, знают о проведении «воодушевляющих», по его словам, переговоров с талибами, но пока не готовят никаких планов возвращения военных домой.

«О полном и окончательном выводе американских войск из Афганистана говорить пока рано, — отметил в интервью RT эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, действительный член Русского географического общества Александр Князев. — Вполне может быть достигнут компромисс с основным руководством «Талибана», подразумевающий сохранение определённого военного присутствия США».

В частности, как считает эксперт, американцы могут оставить за собой авиабазы в регионе, согласуют отдалённые сроки вывода для одних подразделений, а место других займут специалисты из частных военных компаний. Также, по словам эксперта, США хотели бы добиться от талибов гарантий, что в регионе не усилится китайское влияние, и намерены сохранить контроль над различными группировками боевиков, используя их в качестве рычага давления на соседние с Афганистаном страны.

«На территории Афганистана под американской опекой находится большое количество группировок из разных стран, в том числе вооружённая иранская оппозиция, — отметил Александр Князев. — «Талибан» склоняется к тому, чтобы с территории Афганистана такой угрозы соседям не исходило — с ними всё-таки талибам жить. Американцы же хотели бы сохранить эти структуры».

Боевики движения Талибан

Reuters

Рост угроз

На фоне активизировавшихся переговоров США и талибов в МВД России заявили о росте террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Накануне замминистра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил, что неизвестные вертолёты перебрасывают боевиков ИГИЛ на афгано-таджикскую границу.

«Боевики ИГИЛ в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону РФ», — заявил он 28 января на заседании итоговой коллегии МВД по Татарстану.

Транспортный вертолёт армии США CH-47F Chinook в Афганистане

Reuters

© Felix Acevedo / U.S. Army

Днём ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что США организовали побег 40 лидеров ИГ из тюрьмы на северо-западе Афганистана. За несколько дней до этого руководитель Центра стратегических исследований армии Ирана, генерал Ахмад-Реза Пурдастан обвинил американцев в поддержке террористов в Афганистане.

Александр Князев допустил возможность использования Соединёнными Штатами террористов в Афганистане в своих целях.

«Я допускаю вероятность использования таких группировок под самыми разными флагами, — полагает эксперт. — Какая-то переброска на север под латентным управлением американских спецслужб может быть произведена для того, чтобы ослабить позиции «Талибана».

Ранее в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия запросила у США разъяснения по фактам возможной переброски игиловцев из Сирии в Ирак и Афганистан.

Позже в ходе второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану глава российской дипломатии подчеркнул, что приоритетом для России в налаживании переговорного процесса в Афганистане является недопущение превращения Афганистана в оплот ИГИЛ в Центральной Азии.

Однако, по мнению Омара Нессара, именно такой негативный сценарий наиболее вероятен, если Вашингтон достигнет выгодного для себя соглашения с талибами. Половинчатое соглашение не устранит присутствия США, но радикализирует противников американцев.

«Если верхушка Талибана войдёт в легальную политическую систему, созданную Соединёнными Штатами Америки, то большинство рядовых талибов и командиров среднего звена явно воспримут это как предательство, — объясняет эксперт. — Это приведёт к оттоку большей части талибов в конкурирующую группировку и к резкому усилению ИГИЛ в Афганистане».

По словам Александра Князева, усиление позиций радикалов в приграничных со странами СНГ, особенно в Таджикистане, может осложнить ситуацию на границе, так как появятся новые претенденты на контроль над наркотрафиком. Также не исключены и отдельные провокации. Однако, по мнению эксперта, ожидать крупномасштабного вторжения групп боевиков в страны Средней Азии, включая Таджикистан, пока нереалистично.

«Боевой потенциал всех этих группировок ни в какое сравнение не идёт с возможностями таджикской армии, не говоря уже о российской помощи, — подчеркнул Князев. — Любые попытки проникновения будут мгновенно подавлены».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.