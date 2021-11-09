«Очередная химера»: в МИД России оценили инициированный США саммит в поддержку демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Вашингтона в поддержку демократии — «очередная химера», призванная показать «некую конструктивную объединительную повестку» Запада. Однако, по её словам, такая повестка должна иметь «конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами». Захарова также подчеркнула, что при сохранении всех противоречий внутри США заявка этой страны на лидерство в мире «никуда не делась». По мнению экспертов, предстоящий саммит не имеет никакого отношения к демократии — он преследует геополитические интересы Вашингтона.

Саммит в поддержку демократии, инициированный США, — «очередная химера», которая призвана продемонстрировать, что Запад располагает «конструктивной объединительной повесткой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот саммит за демократию — очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку. Объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Захарова также подчеркнула, что при сохранении всех противоречий внутри США заявка этой страны на позиции лидерства в мире «никуда не делась». По её словам, саммит, предложенный американской стороной, будет проводиться, поскольку даже в Соединённых Штатах и «в недрах» НАТО поняли, что очередную военную операцию устраивать «не комильфо» после того, что весь мир увидел в Афганистане.

«А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединённости этого западного мира, — вполне. И вот был придуман так называемый саммит демократии, в поддержку демократии», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что на этом мероприятии приглашённые страны будут сегментированы: на те государства, которые «полностью соответствуют демократическим высоким стандартам», и те, «которые только к этому стремятся».

Захарова также напомнила, что Россия в своё время предлагала концепцию «разумного консерватизма», которая «предполагает движение вперёд на основе всего того позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своём конкретном примере».

Она уточнила, что идеология России, в отличие от западной, — взаимодействие на равноправной основе, чтобы противодействовать угрозам.

«Против всех несогласных»

Напомним, в декабре Джо Байден хочет собрать на единой площадке лидеров «различных демократических стран мира» в рамках «виртуального саммита в поддержку демократии».

«Виртуальный саммит, запланированный на 9—10 декабря, даст новый импульс обязательствам и инициативам по трём основным направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, содействие соблюдению прав человека», — сообщал Белый дом в августе, уточняя, что примерно через год «последует очный саммит».

В сентябре об этом мероприятии рассказал уже сам Байден, подчеркнув, что его цель — «задать позитивную повестку для демократического обновления по всему миру». Он также заявил, что определяющий вопрос современной эпохи состоит в том, могут ли демократические страны сплотиться ради достижения реальных результатов в стремительно меняющемся мире.

«Смогут ли демократические альянсы и институты, которые играли ключевую роль на протяжении значительной части прошлого века, доказать свою способность противостоять современным угрозам и противникам? Я считаю, что да», — отметил он.

Президент США Джо Байден

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Байден также сообщил, что США вместе с партнёрами «продолжат важнейшую работу» по укреплению демократических институтов, защите гражданского общества и независимых СМИ, продвижению свободных и честных выборов, защите прав человека и «настаиванию на привлечении к ответственности разного рода нарушителей и пособников коррупции».

В том же месяце глава МИД России Сергей Лавров оценил идею американской стороны организовать саммит в поддержку демократии. На Генассамблее ООН в Нью-Йорке он заявил, что планы по проведению этого мероприятия — «свежий пример» того, как, переводя дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы, Запад хотел бы «исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения».

«Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива — вполне в духе холодной войны — провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», — подчеркнул российский министр, добавив, что саммит станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».

Лавров также назвал показательным, что, декларируя приоритет демократии в своих отношениях с партнёрами, Вашингтон «озабочен исключительно положением дел внутри соответствующих стран».

«Как только речь заходит об утверждении демократии в сфере международных отношений, США, да и все их союзники, теряют к разговору интерес: никто, дескать, не может посягать на авторитет НАТО и ЕС», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права «чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий — между группой западных стран и остальными государствами».

«Впрочем, последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным. По крайней мере многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок», — пояснил глава МИД РФ.

Позже, в октябре, на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Лавров заметил, что даже «со спортивной точки зрения» будет интересно посмотреть, кого пригласят Соединённые Штаты на саммит в поддержку демократий.

«Уже слышал, что есть рассуждения, что целый ряд ключевых союзников США, особенно в Ближневосточном регионе, никак не получается назвать демократиями, а не позвать — нельзя. Посмотрим. Это потребует дипломатической изворотливости, но лиха беда начало», — сказал министр.

«Демократическая сегрегация»

Как отметил в комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков, саммит в поддержку демократии, инициированный США и нацеленный на объединение западного мира, — это несбыточная идея. По его словам, Вашингтон неоднократно предпринимал попытки проводить такого рода форумы для распространения либеральных ценностей, однако всё это так ни к чему и не привело.

«А сейчас, когда Запад как никогда раздирают разного рода внутренние противоречия, немалое количество стран не готовы двигаться в фарватере внешней политики Вашингтона и Брюсселя, такие планы и вовсе кажутся смешными. Вспомнить хотя бы историю вокруг скандала с оборонным партнёрством AUKUS, когда США вместе с Австралией и Великобританией проигнорировали интересы Франции, или же ситуацию, связанную с выводом американских войск из Афганистана, который не согласовывался США с европейскими союзниками», — заявил эксперт.

Он также добавил, что Байден хочет провести саммит в поддержку демократии, чтобы показать сплочение западного мира после крайне противоречивого окончания операции в Афганистане.

Белый дом

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Дудаков подчеркнул, что Соединённые Штаты, позиционирующие себя главной демократией в мире и желающие обучать ей других, на самом деле очень далеки от демократических ценностей.

«Безусловно, в США мы наблюдаем огромное количество противоречий: эрозию политических институтов, культурную поляризацию в обществе, скандалы с фальсификациями на выборах. Всё это ставит под сомнение модель американской демократии», — заметил аналитик.

Схожей позиции придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, США никогда не защищали демократию и не собираются это делать.

«США считают, что у них есть право объявлять, что отвечает принципам демократии, а что нет. Например, они исходят из того, что саудовский режим — демократичный, а иранский — нет. Поэтому США, проводя такие смотры, ещё раз проверяют лояльность своих союзников, хотят создать медийную картинку. К демократии как таковой это всё не имеет никакого отношения. Речь идёт в первую очередь о продвижении американских геополитических интересов», — сказал эксперт в беседе с RT.

Брутер также подчеркнул, что грядущий саммит, который организуют США, — это олицетворение своего рода «демократической сегрегации».

«По сути, Вашингтон говорит, что есть некий конус, на вершине которого находятся Соединённые Штаты, которые и есть посланники демократии на Земле. Потом идёт ближний круг, англосаксонские страны, входящие в AUKUS, — Австралия и Великобритания, на которые, как считают США, они могут всегда опереться. Дальше идёт круг удалённых друзей, те же государства, входящие в НАТО, — своего рода вассалы Вашингтона. Потом следуют те страны, которые хотят стать Западом, но никогда им не станут. Для американских властей это конструкция очень удобна: она даёт им возможность манипулировать своими союзниками ровно столько, сколько им нужно», — полагает он.

Как отметил Дудаков, в Соединённых Штатах действительно остаётся заявка на то, чтобы быть лидером свободного демократического мира.

«Инициатива с саммитом — определённый элемент новой холодной войны, которая ведётся в первую очередь против России и Китая. Теперь Вашингтон транслирует, что якобы не хочет за счёт военной агрессии экспортировать демократические ценности, что оказалось дорого для Штатов и во многом провально, как показала военная операция США в Афганистане. Сейчас Белый дом хочет использовать мягкую силу», — считает аналитик.

Комментируя слова Марии Захаровой о различиях в подходах Москвы и западного мира, а также о предложенной Россией концепции разумного консерватизма, Дудаков подчеркнул, что, в отличие от стратегии Запада, российская версия «ближе к реальности».

С похожей позицией выступил и Брутер.

«Россия не предлагает вести глобальную конкуренцию с коллективным Западом, она ведёт сотрудничество со всеми, кто этого хочет, на основе равноправия», — отметил эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что саммит в поддержку демократии, инициированный Байденом, на самом деле не сможет как-то объединить Запад, с консолидацией которого у США возникает много проблем.

«Реального наполнения это мероприятие никогда не получит, тем более на фоне углубляющихся внутренних противоречий между западными странами», — сказал Брутер.

О том, что саммит в поддержку демократии, запланированный США, ждёт провал, заявил, в свою очередь, и Дудаков.

«Государствам Запада, конечно, выгодно показать своё сплочение под эгидой Вашингтона, однако это мероприятие не сможет разрешить основные противоречия, которые есть между ними», — заключил эксперт.