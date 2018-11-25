"Очередная авантюра": В Крыму ответили на незаконное пересечение украинскими кораблями границы с РФ

Утром 25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли границу с Российской Федерацией. Они направляли в сторону Керченского пролива. Ни на какие команды российских властей экипажи не среагировали.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Крыму, украинские военные корабли сейчас продолжают ход к Керченскому проливу. Там действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком расстановки, утвержденным капитаном российского морского порта.

Сейчас пограничной службой "принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов" в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Также появилась информация, что на "подмогу" к украинским судам выдвинулись еще несколько и, теперь на "передельной скорости" движутся к Керченскому проливу.

Крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что замысел украинской стороны состоит в том, чтобы создать конфликт, из которого они как всегда, по их мнению, они выйдут победителями.

- Если они (украинские власти) получат достойный отпор, то смогут кричать на весь мир, что стали жертвой агрессии и насилия. Если же их пропустят, то они заявят, что законы России для них не действуют. На первый взгляд, это очередная авантюра украинских властей. Но, мне кажется, что нужно обратить внимание на кое-что другое. Некоторое время назад министр иностранных ЕС отметила, что в случае обострения ситуации в Азовском море против России будут приняты меры. Даже без разбора ситуации и без изучения обстоятельств заявлено, что Россия виновата во всем. Поэтому, возможно, что украинские власти сделали такую ситуацию, чтобы подыграть Евросоюзу или же, их кураторы, американцы, желая усилить обострение ситуации между Россией и ЕС, направили украинских марионеток по этому пути, - подчеркнул политолог.

Но нельзя забывать и о том, что сегодня ровно 40 дней со дня страшной трагедии в Керчи. Многие отметили, что такое совпадение глубоко символично. Хотя, возможно, это и обычная случайность.

- Это еще одно подтверждение, что украинская сторона не может затопить нас кровью потому, что мы находимся под защитой российской армии. Пока нынешний режим будет существовать в соседнем государстве, ничего положительного между нашими странами не будет. Подобная практика противостояния на различных морях была характерная для "холодной войны". Нельзя было себе представить, что такое возможно между двумя братскими народами, - резюмировал Джаралла.

Напомним, рано утром 25 ноября три военных украинских корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности.

Они там находятся уже пятый час.

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