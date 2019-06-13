Очередная атака доказала, что русские С-300 бессильны перед РЭБ Израиля

В среду израильская армия снова нанесла удар по юго-западной Сирии. Целью на сей раз выступила стратегическая возвышенность Тель аль-Хара, с которой хорошо просматриваются Голанские высоты. Сирийские СМИ, связанные с местным правительством, сообщили, что ущерб нанесен исключительно материальный — жертв среди гражданских или военных нет. Всего было выпущено шесть ракет, часть из которых успешно сбита системами ПВО. Причины удара не сообщаются. Источники в Израиле говорят о некой иранской активности в пораженной зоне. Версия довольно слабая, если учитывать, что так близко от израильской границы персы не располагаются уже давно.

Особенностью этой атаки со стороны ЦАХАЛ было активное использование систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили официальные источники в сирийской армии. Информационное агентство SANA сообщает, что на радиолокационные системы оказывалось воздействие в виде помех, что существенно затрудняло возможность отражения очередной атаки. Сам по себе этот факт, невзирая на отсутствие серьезных разрушений, весьма примечателен. Просто не совсем понятно, зачем израильтянам использовать передовые технологии в борьбе против устаревшей сирийской техники? Раньше они многократно обходились без РЭБ и были очень и очень успешны. Видимо, в данном случае есть определенные тонкости. Возможно, Тель-Авив использовал новые технологии, желая испытать их в действии. Учитывая, что еврейское государство является одним из лидеров региона по электронике, такой вариант возможен. Их оружие и прочая техника постоянно модернизируется, оттого регулярно возникает необходимость в полевых испытаниях.

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Есть еще одна версия — Израиль пытался проверить, насколько эффективны более новые системы российского производства против его РЭБ. Россиянам и израильтянам постоянно приходится пересекаться в западной Сирии, оттого вопрос негласной конкуренции возникает сам собой. Даже если стороны ничего друг против друга не замышляют, все равно надо быть наготове. Вот Тель-Авив и присматривается. И тут возникает вопрос, насколько израильские РЭБ опасны для российских систем ПВО

Один из наших военных источников, пожелавший остаться неназванным, считает, что определенная угроза для России есть. Разумеется, рисков того, что Израиль, используя свои системы радиоэлектронного подавления, нанесет удар по нашим целям, нет. Однако Тель-Авив таким образом может обходить наши радары и прочие системы контроля, следовательно, нанести удар по той или иной части САР для него будет проще простого. Случай в Даръа это подтверждает. Например, С-400 являются уникальными установками, и какими бы технологиями не обладали израильтяне, тут они практически бессильны. Однако из-за необходимости интеграции в сирийскую ПВО у комплексов могут обнажиться некоторые проблемы. Например, использование общих частот со старыми сирийскими системами ПВО. С С-300 ситуация еще хуже — к ним израильтяне давно знают подход, потому как многократно их изучали, получая доступ через третьи страны, закупавшие комплексы у нас.

Российский военный эксперт Алексей Леонков придерживается несколько иного мнения. Для сирийцев, полагает эксперт, израильские комплексы РЭБ очень опасны, а вот против российских систем четвертого поколения они практически бессильны.

— Израиль давно применяет комплексы РЭБ. Первый раз они применили их как раз против Сирии, против советских комплексов второго поколения. Было это в семидесятые годы, место действия — Голанские высоты (речь идет о так называемой Войне Судного дня — авт.). Это привело к полному уничтожению всех комплексов сирийской ПВО. Принцип действия был просто — комплексы РЭБ ставили помехи, и системы ПВО фактически ослеплялись, что делало их совершенно неэффективными. После этого самолетам ЦАХАЛ оставалось лишь нанести удары по этим бесполезным комплексам. С тех пор прошло много времени, но Израиль, как, мы видим, по-прежнему периодически использует примерно похожие системы. Как раз в период гражданской войны в САР у них появилось большое раздолье. Например, Израилю удавалось наносить удары в глубине сирийской территории. Это было бы невозможно без обхода систем ПВО — вот при помощи средств РЭБ их и обходили. Но если взглянуть на это противостояние исторически, то надо заметить, что даже у комплексов С-200 есть модернизированная версия, которая эффективно боролась с такой проблемой. Существенно была переработана боеголовка. Например, если в небе были самолеты, и один из них был оснащен бортовым комплексов РЭБ, то ракета нацеливалась именно на него как на основной поставщик помех. Разумеется, сейчас технологии шагнули вперед и многие принципы изменились.

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«СП»: — Насколько израильские РЭБ опасны для сирийских и российских систем ПВО?

— Подавлять сирийские системы ПВО для них не составляет никакого труда. Во-первых, по той причине, что Тель-Авив является одним из лидеров в этой сфере, во-вторых, сирийские системы ПВО в большинстве случае безнадежно устарели. А вот для российских они не представляют такой угрозы. Они вообще не до конца понимают устройство, например, С-400. И по этой причине в небе над САР и рядом с ее воздушными границами часто находятся самолеты разведчики США или Израиля. Они пытаются подобрать ключи к С-400 и прочим нашим комплексам четвертого поколения. Но у них не выходит. Вот эти сложности и являются причиной того, что Израиль обычно как раз и наносит удары по тем районам, где нет современных российских комплексов.

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