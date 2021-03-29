Очереди в морги Киева уже не спрятать от прессы: 25 тысяч заражений в сутки

ФАН передает из Киева. В эти дни на Украине происходит вирусная катастрофа, которая видна уже невооруженным глазом. Забитые под завязку инфекционные больницы, массовая эмиграция тысяч врачей, тотальное недоверие граждан к вакцинации и антирекорды по числу заражений и смертей. На все это власти отвечают нежеланием вводить тотальный карантин и обещаниями вот-вот привезти в страну еще несколько сотен тысяч доз вакцин. Корреспондентпередает из Киева.

В нескольких кварталах от центра украинской столицы расположена инфекционная больница, мимо которой мне приходится проходить ежедневно. И каждый день возле дверей ее морга толпятся группки людей с букетиками гвоздик и траурными венками — провожают в последний путь умерших от COVID. За одно утро похоронные процессии сменяют друг друга по пять-семь раз. И это только возле одной из больниц Киева. В принципе, это все, что нужно знать о разгуле эпидемии коронавируса в украинской столице.

Власть пытается как-то отвечать на этот вызов, но делает это вяло и невпопад. На прошлой неделе Украина ушла на третий за последний год локдаун. Впрочем, сделать его общенациональным и тотальным режим Зеленского не решается: пока в областях государства действуют разные ограничения, а кое-где их и вовсе нет. Местные СМИ пишут о «вирусном геноциде на Западной Украине», но на деле он по всей стране. Власти до последнего надеются, что с введением национального карантина им удастся пропетлять. Ведь иначе им придется выплатить из дырявого бюджета компенсации бизнесменам, госслужащим и ввести целый ряд налоговых льгот для компаний и предприятий.

Увы, общая динамика развития пандемии на Украине, похоже, не оставляет властям другого выбора. Всю последнюю неделю в сутки по стране заражалось по 16-18 тысяч человек, а умирало более трех сотен. В Минздраве утверждают, что, мол, пока это всего на пару тысяч заражений больше, чем в пик прошлой волны коронавируса. Но беда в том, что прохождение пика нынешней, весенней волны пандемии эксперты ожидают лишь к середине апреля.

А с текущими темпами распространения вируса, по прогнозам Академии наук Украины, уже к 1 апреля суточный прирост может достичь 25 тысяч заражений в сутки. Сами медики жалуются местным СМИ: «Вызовы к нам поступают каждые десять минут, иногда по два-три одновременно. И тогда приходится выбирать, куда ехать в первую очередь — на «детский» вызов или к пожилому человеку. Обычно мы выбираем ребенка».

В киевских инфекционках тяжелых коронавирусных больных уже некуда класть. В некоторые из них, такие как Александровская больница, умирающих от COVID не привозят даже из соседних микрорайонов. Она заполнена больше чем на 100%: больных кладут во всех коридорах и проходах, а заправлять аппараты кислородом медикам приходится по два-три раза за смену.

Весь этот кошмар усугубляется растущим дефицитом врачей и медсестер. По данным Центра имени Разумкова, на 1 января 2021 года в системе здравоохранения Украины не хватало 34 тысяч врачей и 35 тысяч единиц среднего медперсонала. А всего с начала 2020-го из страны выехало в Европу свыше 66 тысяч медиков.

Врачей понять легко. На Украине им платят по 8–10 тысяч гривен в месяц (22–28 тысяч рублей), а в соседней Польше украинских врачей и медсестер отрывают с руками. Поляки, у которых также бушует эпидемия, закрывают глаза на незнание польского и за два-три дня дают медикам рабочую визу. Удержать их на Украине не помогают даже «ковидные» доплаты. В Польше украинская медсестра зарабатывает за месяц 1200-1300 долларов (32–35 тысяч гривен), астрономическую для украинца сумму. А опытный врач — от 70 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц.

При этом в Киеве продолжаются странные манипуляции вокруг вакцин. 25 марта глава Минздрава Максим Степанов признал, что Индия остановила поставку в страну вакцины Covishield (вариант AstraZeneca «для бедных», выпускаемый индийцами). Причина — массовые случаи побочных реакций на препарат в Европе. Зато накануне до Украины наконец доехала китайская CoronaVac с эффективностью чуть выше 60%, но вместо заявленных 1,9 млн доз прибыло только 215 тысяч.

Бесконечные задержки поставок, отсрочки и непрозрачные контракты — все это привело к тому, что украинцы массово отказываются вакцинироваться даже теми снадобьями, которые власти завезли в страну. За месяц на Украине успели привить 180 тысяч человек — по сути, капля в море. В Минздраве гордятся, что иногда проводят по 15 тысяч вакцинаций в сутки. А эксперты-медики утверждают, что для эффективной борьбы с вирусом нужно ежесуточно проводить по 90-100 тысяч.

Но все же главное зло в том, что рядовые украинцы откровенно боятся вакцинации и саботируют ее. Даже врачи ушли в глухой отказ, из-за чего власти пытались угрожать им увольнениями и штрафами (но быстро сдали назад). По мнению аналитиков, вина за это полностью лежит на высшем руководстве Украины. В 2020 году они выбрали неверную стратегию обеспечения страны вакцинами, а сейчас пытаются закамуфлировать этот провал санкциями против всех и вся. Катастрофа на пороге, вирус ежедневно сотнями пожирает жизни граждан. Но президент страны борется с Конституционным судом, оппозиционером Медведчуком и ждет звонка от «старшего товарища» Джо Байдена.

Украинские медэксперты прокомментировали катастрофическую ситуацию на специальном брифинге. Как сообщила СМИ в Киеве известный медик Валентина Маркевич, если число госпитализаций и смертность из-за коронавируса продолжат расти, страну с начала апреля неизбежно закроют на тотальный локдаун.

«Если заболеваемость COVID-19 по всем областям превысит 60%, то Украину закроют на жесткий локдаун. Сейчас эта цифра не превышает 50%, — сказала она. — Вирулентность вируса очень высока, поэтому вероятность того, что страну в апреле закроют на жесткий карантин, составляет 80%. Инфицирования происходят очень быстро, потому что Украину накрыл «британский» штамм коронавируса. Кроме того, в стране уже выявили и мутировавший «украинский» вирус. В случае увеличения госпитализаций и смертности из-за коронавируса, если свыше 60% областей попадут в «красные зоны», Украину закроют на трехнедельный локдаун. Это может произойти уже на днях, если мы не будем соблюдать карантинные мероприятия. Возможно, благодаря локдауну нам удастся сдержать рост заболеваемости COVID-19. Но для этого власти должны резко увеличить темпы закупки вакцин и проведения вакцинации».

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова заявила, что в условиях вирусного коллапса другого пути, кроме как вводить жесткие ограничительные меры — с комендантским часом и чрезвычайным положением, у властей нет.

СБУ избавляется от токсичных агентов? «Цифры заболевших от коронавируса, которые фигурируют в статистике МОЗ, не подлежат никакому анализу. Они дико занижены, ведь далеко не все украинцы делают ПЦР-тесты. А когда заболевает вся семья, то его, как правило, делает только один ее член, — сообщила она. — Объективный показатель для оценки динамики заболеваемости COVID-19 — это количество госпитализаций в сутки и число больных, лежащих в реанимации. Но и эти цифры не скажут всей правды. Все места в отделениях уже давно заняты, и снижение числа новых госпитализаций за сутки не отражает реальной ситуации. Оно, скорее, говорит о массовых отказах людям в госпитализациях».

По словам медэксперта, те дополнительные койки, которые сейчас массово ставят в больницах по всей Украине, не способствуют улучшению ситуации — потому что к ним не подведен кислород.

«Без кислорода новые койко-места бесполезны, ведь в больницы сейчас кладут крайне тяжелых больных — даже по сравнению с теми, кого госпитализировали в прошлую волну эпидемии, — заявила доктор наук. — 320–360 смертей от коронавируса в сутки — совсем не правдивое число. На Украине, если пациент умер дома, родственники часто отказываются от вскрытия. А в диагнозе, если у умершего не было теста ПЦР, пишут «пневмония» или «острая сердечно-сосудистая недостаточность». Тысячи таких случаев в статистику смертей от COVID не входят. Реальный уровень смертности от коронавируса можно будет увидеть, сравнив, насколько больше людей умерло от всех причин за месяц — в сравнении с этим месяцем в доковидные годы».

Говоря о том, почему на Украине резко выросла смертность от коронавируса, Екатерина Амосова назвала несколько причин.

«На это влияет новый «британский» штамм, случаи заражения которым у нас уже подтверждены. Он вдвое более заразен, чем предыдущие «китайский» и «испанский». Кроме того, он имеет большую летальность, что также ведет к росту смертей, — уверена медэксперт. — На смертность влияет и коллапс системы здравоохранения. Дело не только в ограничении мест в реанимациях, но и в катастрофическом дефиците врачей, реаниматологов и медсестер. Нельзя обеспечить адекватное лечение, когда некому работать. В дальнейшем ситуация с медиками может еще сильнее ухудшиться. Если в 2020 году у государства еще был ковидный фонд, то сейчас его уже нет. Как следствие, медикам не доплачивают надбавки, это вынуждает их увольняться и уезжать из страны».

Профессор уверена, что в условиях медицинского коллапса другого пути, кроме как вводить жесткие ограничительные меры, у режима Зеленского просто нет.