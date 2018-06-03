Очереди и растущая явка: «Единая Россия» проводит праймериз

Через несколько часов закроются все счетные участки в стране. Однако уже сейчас интерес жителей к праймериз заметен невооруженным глазом. Люди с энтузиазмом приходят на счетные участки, чтобы проголосовать за тех, кто собирается участвовать в сентябрьских выборах различных уровней, выдвигаясь от «Единой России»

С момента открытия счетных участков явка в ряде регионов уже превысила 10% и продолжает уверенно расти. На 16:30 уже проголосовало более 2,5 млн. человек, что составляет 9,56 % (включая электронное голосование 140 000 человек) от общего числа избирателей. В прошлом году итоговая явка на ПГ составила 9,38%. «То есть, можно говорить, что сейчас, когда еще далеко не все счетные участки не во всех регионах закрылись, явка превысила прошлогоднюю. Между тем работать счетные участки будут до 20.00 по местному времени», – рассказали в пресс-службе партии.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Участков для голосования в Единый день предварительного голосования не так много, как на региональных выборах. Что, впрочем, отнюдь не мешает людям кооперироваться и выезжать голосовать вместе. Весьма активны избиратели в Башкирии, Приморском крае, Саратовской области, Еврейской автономной области, Тыве и Бурятии.

В Псковском районе Псковской области счетные участки не успели открыться, как уже образовались очереди из желающих принять участие в праймериз. Сегодня здесь определяют будущих кандидатов от партии на должности главы района, решают, кому достанется мандат депутата областного собрания по округу №12.

В некоторых регионах к праймериз подошли не только технологически, но и творчески. Например, во многих населенных пунктах Еврейской автономной области местные коллективы провели развлекательные программы.

В Воркуте для избирателей на одном из счетных участков организовали целую историческую реконструкцию. Голосующих встречают не кто иные, как «богатыри» - члены клуба исторической реконструкции «Северная земля». Все желающие могут сделать с ними фотографии.

В Рязанской области активисты «Молодой Гвардии Единой России» перед началом праймериз запустили горячую линию для маломобильных граждан. Благодаря этому люди с ограниченными возможностями могут без проблем добраться до счетных участков. Молодые люди в любой момент готовы оперативно помочь им с передвижением.

В Тверской области, посетив свои счетные участки, люди принимают участие в посадке деревьев. Организатором этого мероприятия выступила участник предварительного голосования по выборам в органы местного самоуправления и проекта «ПолитСтартап» Алия Сейфетдинова.

МОМЕНТАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

В целом праймериз по всей стране проходит организованно. А если в региональные организационные комитеты и поступают какие-то жалобы, то они моментально рассматриваются. Например, в Башкирии жалобы были связаны с тем, что наблюдающие за ходом голосования не ознакомились с тонкостями процедуры. Так, недоумение вызвало то, что голосование рейтинговое и можно поставить галочки как за одного, так и за нескольких кандидатов. Обратившимся оперативно дали разъяснение.

В оргкомитет по проведению праймериз в Псковском районе Псковской области жаловались на подкуп выборщиков. В оргкомитете заверили: если такие жалобы подтвердятся, то немедленно будут приняты меры – вплоть до снятия участников праймериз с дистанции.

В Свердловское региональное отделение в первой половине дня сообщили о попытках выноса бюллетеней с участка в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Секретарь реготделения Виктор Шептий также рассказал о сообщениях по поводу подвоза избирателей. Причем некоторым якобы даже грозили физической расправой. Ситуация находится на контроле партийцев и сотрудников правоохранительных органов.

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ПО РАЗНОМУ

Одно из главных нововведений этого года – дистанционное голосование на праймериз через интернет, которое было доступно с 28 мая по 1 июня. Такой возможностью, например, не преминул воспользоваться губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Между тем сегодня на счетные участки отдать свои голоса пришли губернаторы Свердловской, Томской, Ростовской, Калининградской областей Евгений Куйвашев, Сергей Жвачкин, Василий Голубев, Антон Алиханов; главы Томска, Красноярска, Саратова Иван Кляйн, Сергей Еремин, Михаил Исаев. Руководители регионов и административных центров, таким образом, тоже не остались в стороне от праймериз.