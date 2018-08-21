Очередь на вмешательство: почему США расширяют список «желающих» повлиять на промежуточные выборы

Попыток вмешаться в выборы в конгресс, которые пройдут осенью 2018 года, стоит ожидать не только от России, но также от Китая, Ирана и КНДР. С таким заявлением выступил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Сам хозяин Белого дома ранее также отмечал, что Пекин может попытаться повлиять на результаты голосования в ответ на экономическое давление со стороны Соединённых Штатов. Эксперты считают, что, выдвигая подобные обвинения, Вашингтон готовит почву для новых санкционных пакетов и старается оправдать рекордные траты на оборону.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попыток вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс стоит ожидать не только от России. По его словам, администрация Трампа считает, что повлиять на результаты ноябрьского голосования также попытаются Китай, Иран и Северная Корея.

«Могу с уверенностью сказать, что возможное вмешательство со стороны Китая, Ирана и КНДР является серьёзным вопросом повестки обеспечения национальной безопасности и мы принимаем все необходимые меры. Не буду раскрывать деталей, однако на выборах 2018 года мы будем следить именно за этими странами», — заявил Болтон в эфире телеканала NBC.

Он подчеркнул, что США будут с особым усердием предотвращать попытки вмешаться в выборы, однако подробностей не раскрыл.

«Мы принимаем самые разные меры, но пока не можем вдаваться в детали. Но могу сказать, что это будут как оборонительные, так и наступательные кибероперации, направленные на защиту избирательного процесса от вмешательства извне», — сказал Болтон.

Ястребиный взгляд

Подобные заявления демонстрируют готовность самих США применять наступательное кибервооружение, считает политолог Александр Асафов.

«Совсем недавно Трамп отменил поправку, введённую при администрации Обамы, которая запрещала американским спецслужбам применять киберсредства в наступательных целях. Эти страны перечислены не случайно — промежуточные выборы в конгресс являются абсолютно внутренним делом США и не представляют никакого интереса для России, Китая и тем более Ирана или КНДР. Но это возможное вмешательство станет предлогом, с помощью которого американские спецслужбы смогут осуществить операции против инфраструктуры этих стран», — отметил эксперт в беседе с RT.

Асафов также подчеркнул, что Джон Болтон является ярким представителем вашингтонских «ястребов» и зачастую выдаёт их позицию за официальную линию Белого дома.

Однако, несмотря на попытки расширить список стран, которые намерены вмешаться во внутренние дела США, Россия по-прежнему остаётся главным раздражителем для американского истеблишмента, подчёркивают эксперты. Так, директор Национальной разведки США Дэниел Коутс обвинил РФ в том, что она якобы намерена вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в конгресс.

Со своей стороны, Трамп также предупредил избирателей, что Москва вмешается в промежуточные выборы и при этом будет играть на стороне демократов.

«Я очень озабочен тем, что Россия будет отчаянно пытаться повлиять на результаты предстоящих выборов. Никто из предыдущих президентов не был так суров с Россией, как я, поэтому они будут пытаться протолкнуть в конгресс демократов. Трамп им совершенно точно не нужен», — написал глава Белого дома в своём Twitter в конце июля.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Кто на новенького

Это уже не первый раз, когда Белый дом пытается сместить фокус с России в истории с влиянием на выборы и обратить внимание американцев на других внешнеполитических противников Вашингтона. В начале августа, выступая перед съездом своих сторонников в штате Огайо, Трамп заявил, что нападок следует ждать со всех сторон.

«Мы должны положить этому конец. Мы должны покончить с вмешательством и нападками на нас со всех сторон. Но таких много: Россия, Китай. Сейчас у нас хорошие отношения с Северной Кореей, но и они, скорее всего, тоже вмешаются», — заявил президент США.

За несколько дней до того, как Джон Болтон расширил список желающих вмешаться в очередные американские выборы, Дональд Трамп заявил, что ищущим следы российского влияния на американскую политику лучше обратить свой взор на Китай.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Reuters

© Sebastian Scheiner

«Всем этим глупцам, которые так зациклились на России, надо начать смотреть и в сторону Китая. Но, в конце концов, если мы будем вести себя умно, будем непреклонными и подготовленными, то сможем поладить со всеми», — написал Трамп в своём Twitter 18 августа.

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2018 г.

Эти высказывания президента США подверглись критике со стороны его противников в обеих политических партиях: это было воспринято как попытка отвести внимание общественности от якобы имеющихся у него связей с Россией, которые он снова намеревается использовать в ноябре 2018 года. Но, несмотря на скепсис в отношении возможного вмешательства КНР и других стран в промежуточные выборы, Демократическая партия США призвала членов своей фракции в конгрессе отказаться от использования смартфонов китайских производителей ZTE и Huawei.

Трамп указал и на мотив, который есть у китайских властей: продолжающаяся торговая война с США — главными потребителями товаров из КНР.

«Китай, у которого впервые дела идут хуже, чем у нас, тратит огромные деньги на рекламу и пиар, пытаясь убедить и запугать наших политиков, чтобы они выступили против пошлин, которые я ввожу, потому что они действительно вредят китайской экономике, как и экономикам других стран. Мы побеждаем, но нам нужно быть сильными!» — заявил американский лидер в начале августа.

Поддержал Трампа и его советник по экономике Ларри Кудлоу.

Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя заявления официальных лиц Вашингтона, подчеркнул, что такая оценка экономики КНР не соответствует действительности.

«Состояние экономики Китая очевидно всему международному сообществу. Ежегодно наш вклад в развитие мировой экономики составляет около 30% — столько же совместно вкладывают США, Япония и Европа. Я не знаю, почему он сказал, что экономика Китая находится в плохом состоянии. По меньшей мере это не соответствует действительности», — сказал министр.

Трамп опасается ответных мер со стороны Пекина за развязывание торговой войны, считает военный эксперт и старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин.

«В американской истории уже был скандал с вмешательством Китая в выборы. В 1990-е годы. И, в отличие от нынешних обвинений в адрес России, там имелись принятые судом доказательства по факту передачи крупных сумм наличных китайской разведкой представителю Демократической партии. Но тогда скандал был замят, и развития, сравнимого с российским делом, не было», — рассказал Кашин в разговоре с RT.

Речь идёт о событиях 1996 года, когда член Национального комитета Демократической партии США китайского происхождения Джонни Чун получил $300 тыс. от главы разведки Китая генерала Цзи Шэнде. Однако впоследствии этот инцидент был расценён не как попытка повлиять на исход выборов, а как способ китайских спецслужб наладить связи с американским истеблишментом.

Оправдать расходы

Однако, как считают эксперты, нынешние заявления американской стороны относительно попыток Пекина повлиять на выборы в конгресс абсолютно беспочвенны. То же самое можно сказать и об остальных «фигурантах дела о вмешательстве» в выборы.

«Заявление Болтона о возможных попытках Ирана или КНДР вмешаться в выборы в конгресс являются достаточно странными, так как у этих стран никогда не было влияния на внутриполитической сцене США», — отметил Кашин.

Александр Асафов считает, что включение Китая, Ирана и КНДР вместе с Россией в число кандидатов на вмешательство в промежуточные выборы является попыткой решить внутренние политические проблемы США, а также оправдать траты на оборону.

«Военный бюджет США в очередной раз побил все рекорды, и эти предполагаемые «вмешательства» призваны оправдать новые траты, особенно в сфере наступательного кибервооружения», — заключил эксперт.

Подобные заявления позволят администрации Трампа поднять ставки при принятии новых санкций и усилении тарифных мер, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Все эти страны в той или иной форме находятся в различных санкционных списках, и с ними идёт торгово-экономическая война. Так что не исключено, что при помощи подобных заявлений идёт подготовка почвы для прокладки новых санкционных мер. Возможно, американцы удваивают ставки — например, пока что Иран «прессовали» только за ядерную программу, а сейчас можно добавить к этому обвинение во вмешательстве в американские выборы. То же самое в отношении КНДР и Китая», — подчеркнул Васильев в разговоре с RT.