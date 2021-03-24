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Очень возмущён: Британский пилот "Формулы-1" перепутал людей и слонов в России
24 марта 2021, 00:00 • 74 • Политика
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон возмутился человеческим насилием в России после драки слонов. "Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы слоны в России перестали драться?" - смеются над ним в соцсети.
Британский автогонщик и семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заявил о насилии в России, сопроводив это фотографией дерущихся слонов. Это озадачило и рассмешило пользователей соцсетей.
Речь идёт о драке слонов, которая произошла 21 марта в Казанском цирке. Дрессировщики вовремя отогнали животных, в результате никто из зрителей не пострадал. Видеозапись происшествия быстро набрала популярность в интернете.
- написал семикратный чемпион "Формулы-1" на своей странице в Instagram под фото с дерущимися слонами.
Вопрос о том, как человеческое насилие связано с дракой слонов, озадачил пользователей Сети. Вероятно, гонщик так спешил написать гневное сообщение, что перепутал человеческое насилие и насилие над животными. То есть буквально спутал слонов и людей.
- иронизирует по этому поводу Telegram-канал "Пул №3".
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