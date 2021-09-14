«Очень важный документ для автомобильного сообщества»: в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект об отмене обязательного технического осмотра для личных автомобилей и мотоциклов. Авторы документа отмечают, что инициатива затронет только физлиц и приведёт к сокращению количества техосмотров с 30 млн до 6—8 млн в год. При этом отмечается, что законопроект уже получил поддержку со стороны правительства и может быть принят в этом календарном году. Между тем в пресс-службе Госдумы поясняют, что техосмотр останется обязательным при постановке ТС на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основного компонента. Кроме того, нововведения не распространяются на коммерческий транспорт.

Во вторник, 14 сентября, члены партии «Единая Россия» внесли в Государственную думу законопроект об отмене обязательного технического осмотра для личных автомобилей и мотоциклов. Документ подготовлен первым вице-спикером Совета Федерации, секретарём Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, руководителем фракции единороссов в Госдуме Сергеем Неверовым, председателем комитета ГД по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым и главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым.

«Инициатива распространяется только на физических лиц и сократит количество техосмотров с 30 до 6—8 млн в год. Документ получил поддержку правительства и может быть принят до конца текущего года», — указали в пресс-службе партии.

Согласно данным «Единой России», вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя страны. В РФ около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов, из них моложе 10 лет — 27 млн машин. По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для ТС, с даты выпуска которых прошло четыре года и более.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, ТО останется обязательным только в случае постановки на учёт, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

«Обязанность владельца по исключению из эксплуатации технически неисправного автомобиля вытекает из положений Правил дорожного движения Российской Федерации (водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние), вне зависимости от факта прохождения технического осмотра», — говорится в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что доля ДТП, участниками которых стали автомобили и мотоциклы с техническими неисправностями, но при этом имеющие полисы ОСАГО, весьма мала — 1,1 и 0,7% соответственно.

Вдобавок, так как Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, обязательным останется также техосмотр для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с RT назвал нынешние правила технического осмотра морально устаревшими. Он также отметил, что ТО остаётся обязательным для коммерческого транспорта, что действительно важно.

«То есть для автобусов, грузовиков он сохраняется, потому что необходимо обеспечить безопасность групповых перевозок граждан и, конечно, тяжёлого транспорта. При сохранении обязательного технического осмотра при смене владельца мы обеспечим надлежащее состояние автомобиля и соответственно безопасность всех участников дорожного движения, что тоже, на мой взгляд, крайне важно. Данные изменения в правилах прохождения технического осмотра давно назрели. Поэтому эту инициативу можно и нужно приветствовать и поддерживать. На мой взгляд, автовладельцы хорошо воспримут эти изменения в законодательстве... Очень комплексный и важный законопроект для всего автомобильного сообщества», — пояснил парламентарий.

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Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин готов поддержать законопроект: «Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины».

Инициатива также получила поддержку от правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Отметим, что ещё в июне Министерство внутренних дел РФ предложило сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной, поскольку водители сами заинтересованы в исправности своего транспортного средства. К тому же в МВД предложили снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр.

«Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что, в свою очередь, позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей», — пояснял глава ГИБДД Михаил Черников.

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для оформления ОСАГО. Приобрести полисы без прохождения диагностики автовладельцы могут с 29 августа.