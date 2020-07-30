«Очень важно перед курортным сезоном»: Роспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде

Роспотребнадзор сообщил, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. За 72 часа в воде погибают уже 99,9% патогенов. Соответствующее исследование проводилось в центре «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что коронавирус не размножается в пресной и солёной воде, и неустойчив к температурным изменениям.

Почти все частицы коронавируса, а точнее 90%, погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В течение 72 часов гибнут уже 99,9% патогенов.

Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде проводились в центре «Вектор». Специалисты установили, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, однако может сохранять жизнеспособность.

Время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. В кипячёной воде вирус полностью исчезает.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным также рассказала об исследовании, отметив важность проведённых испытаний перед курортным сезоном.

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — пояснила она.

В ходе исследований было выявлено, что коронавирус «не устойчив к воздействию температур».

В России за последние сутки было выявлено 5 509 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 9 322 заразившихся, 129 пациентов скончались.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 834 499. За всё время от заболевания вылечились 629 655 человек, 13 802 человека умерли.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране было проведено уже более 27,8 млн тестов на выявление COVID-19, под медицинским наблюдением остаются 261 694 человека.

Тем временем, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент наиболее перспективными являются две вакцины от коронавируса. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. Её регистрация запланирована на август, а запуск в промышленное производство ожидается в сентябре.

Вторая вакцина разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора.

«Начато проведение совмещённых клинических исследований. Завершение их планируется в сентябре. Также в сентябре планируется государственная регистрация. Первую партию планируется произвести в октябре», — рассказала Голикова.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки с середины июня, отметив постепенное снижение числа госпитализированных пациентов. В то же время министр подчеркнул, что таких пациентов всё ещё достаточно большое количество.

Мурашко добавил, что в регионах, жители которых игнорируют противоэпидемиологические меры, отмечается повышение поступления пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, российские регионы принимают решения о снятии, либо продлении введённых из-за пандемии ограничительных мер, исходя из ситуации с распространением вируса.

Так, на Кубани было принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 августа. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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«Отпускать ситуацию пока рано — впереди ещё один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти. В связи с этим усилим контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях — будут проводиться ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах», — сообщил он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также заявил, что область пока не будет переходить к новому этапу снятия ограничительных мер, так как в регионе фиксируется рост новых случаев коронавирусной инфекции.

В то же время оперштаб по борьбе с коронавирусом Курганской области сообщил о послаблениях, предусмотренных с 1 августа для уличных тренировок и занятий командными видами спорта в спортивных залах и на стадионах. При этом стадионы открываются только для тренировок спортсменов, зрители по-прежнему не могут их посещать.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе прошедшего накануне совещания с Путиным также отметил, что с 1 августа в области снимут ограничения, введённые из-за коронавируса.

«Что касается ограничений, то здесь, пожалуй, стоит сказать, что с 1 августа они, по сути, сняты. В частности, [запускается] программа «Активное долголетие», — сообщил глава региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин, также выступая на совещании, заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа. Дальнейшее решение будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса во всём мире превысило 17 млн, более 667 тысяч человек скончались.