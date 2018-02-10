“Очень уж у вас хорошо”: Новые депутаты из Германии тоже решили съездить в Крым

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В Крым приедет новая делегация из Германии.

Стало известно о том, что в скором времени на полуостров Крым приедет новая делегация из Германии. На этот раз состоящая из представителей партии "Левые".

"Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме", - сообщил глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Напомним, ранее делегация "Альтернатива для Германии" своим посещением полуострова вызвала бурную реакцию у киевских властей. Украина пригрозила немецким депутатам “серьезными последствиями”. Позже немецкая сторона заявила, что “украинское правительство повело себя некрасиво и грубо”.

Отметим, что организатором поездки для новой делегации из Германии выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" Андреас Маурер, сообщает РИА Новости.