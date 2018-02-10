|
“Очень уж у вас хорошо”: Новые депутаты из Германии тоже решили съездить в Крым
10 февраля 2018, 12:54 • 396 • Политика
В Крым приедет новая делегация из Германии.
Стало известно о том, что в скором времени на полуостров Крым приедет новая делегация из Германии. На этот раз состоящая из представителей партии "Левые".
Напомним, ранее делегация "Альтернатива для Германии" своим посещением полуострова вызвала бурную реакцию у киевских властей. Украина пригрозила немецким депутатам “серьезными последствиями”. Позже немецкая сторона заявила, что “украинское правительство повело себя некрасиво и грубо”.
Отметим, что организатором поездки для новой делегации из Германии выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" Андреас Маурер, сообщает РИА Новости.
Подпишитесь на нас
396
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 февраля 2018, 04:54
|
05 февраля 2018, 04:24
|
05 февраля 2018, 09:24
|
06 февраля 2018, 19:40
|
03 февраля 2018, 16:52
|
09 февраля 2018, 07:39
|
05 февраля 2018, 22:24