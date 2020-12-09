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«Очень уж наши культуры отличаются»: как жители Южных Курил отнеслись к мнению Госдепа о принадлежности островов

09 декабря 2020, 23:05  •  56 • В России
Жителей Южных Курил больше волнуют насущные вопросы, такие как пандемия коронавируса и цены на продукты, нежели позиция США по принадлежности островов. Об этом в разговоре с RT заявили сами курильчане. Как стало известно ранее, в правилах Госдепа США для подачи документов на грин-карту указано, что родившиеся на этих островах люди считаются уроженцами Японии. В МИД уже обратили внимание на этот факт, обвинив Вашингтон в поощрении реваншизма.
 
© Фото из личного архива
 

Если россияне, родившиеся на островах южной Курильской гряды — Итурупе, Кунашире, Шикотане и группе островов Хабомаи, решат подать документы на получение грин-карты США, их ожидает весьма неприятный сюрприз. Согласно правилам, размещённым на сайте Госдепартамента США, в качестве места рождения они должны указывать Японию.

Эту ситуацию ранее прокомментировали в МИД РФ. В официальном Telegram-канале ведомства опубликовано заявление том, что Штаты «поощряют реваншизм» и «ставят под сомнение итоги Второй мировой войны». А полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в свою очередь, предложил считать жителей Аляски гражданами Российской империи.

RT поговорил с жителями Южным Курил о том, что они думают о позиции США по вопросу принадлежности островов, как справляются с последствиями пандемии и какие отношения у них сложились с иностранными соседями.

Житель самого большого из островов, Итурупа, Алексей Сакунов уверен, что его земляков гораздо сильнее позиции Госдепа волнуют поставки продуктов с материка и меры безопасности, которые, как и по всей России, действуют здесь из-за пандемии COVID-19.

«Курильчанам всё равно, что США говорят о принадлежности островов. Де-юре и де-факто Курилы наши, хотят этого американцы или нет, — пояснил он. — Нас, островитян, роднит терпеливость. Это касается и трудностей климатических, и взаимодействия друг с другом. Здесь, может, люди чуть добрее».

  • © Фото из личного архива

По словам Сакунова, с закрытием границ и введением ограничений из-за коронавируса на острова хлынул поток российских туристов. Соотечественников с материка не отпугнули ни часто меняющаяся ветреная погода, ни, как следствие, нерегулярное сообщение с большой землёй и высокие цены почти на все продукты.

«Случается, что зимой из-за льдов судно не может подойти к острову, и тогда остаются только поставки на самолётах. Главная проблема — не отсутствие товаров, а цены на них. Помидоры по 600 рублей за килограмм, например. Летом они дешевле, а зимой просто кошмар, хотя от голода тут ещё никто не умер», — добавил Алексей Сакунов.

Бум внутреннего туризма отмечает и Герман Васюхник. Он возглавляет молодёжный совет в Курильске и водит туристические группы по Итурупу и другим южным островам. По его словам, в этом году было особенно много россиян с Сахалина и с западной части материка. Спрос был настолько высок, что туристы столкнулись с нехваткой свободных мест в гостиницах. Впрочем, предприниматели быстро сориентировались и уже начали строительство новых отелей.

Начало весны — крайний срок для брони гостиниц, если большая группа собирается приехать летом и осенью, говорит Герман Васюхник. Он добавляет, что массовый заезд туристов ожидается и в зимний период — впервые на его памяти.

На островах есть несколько действующих вулканов, но серьёзных поводов для беспокойства в последние годы они не давали и гораздо чаще служат источником вдохновения для фотографов и художников.

  • © Фото из личного архива

«Сюда едут те, кто любит природу во всех её проявлениях, — добавляет Васюхник. — Здесь, на островах, очень много различных «картинок». Фотографы от такого просто без ума. Но россиян у нас всегда было много, иностранные туристы тут — скорее исключение».

Японцы до пандемии действительно посещали Курилы, продолжает Герман, но только несколько раз в год, летом, пока позволяет погода, и исключительно группами — так не нужно оформлять визу в Россию и создавать опасный, с точки зрения Японии, прецедент.

«Иначе будет скандал, что кто-то из них признал острова российскими, если получит визу. А так они сами выбирают, кто от них поедет, набирают группу и на собственном корабле приходят, — пояснил гид. — Они посещают здесь могилы предков. Сохранился один старинный столб на кладбище, они за ним и землёй вокруг него ухаживают».

С приходом пандемии эта практика приостановилась, но дело не только в коронавирусе, уверен Васюхник. «Очень уж наши культуры отличаются. Ничего нет, чтобы мы чувствовали себя соседями: нет товарообмена, машины — и те через Владивосток возим, — поясняет он. — Наша жизнь построена вокруг рыбного промысла. Ну, и вокруг туризма в последнее время».

  • © Фото из личного архива

Художница Евгения Китраль родилась и выросла на острове Итуруп. Позиция США по вопросу принадлежности Курил её не беспокоит. Девушка отмечает, что до пандемии японцы и русские гостили друг у друга, на острова специально прилетали и американские туристы, и гости из Европы. У жителей Курил, поясняет она, действует безвизовый режим с Японией, и некоторые местные приезжали туда и даже жили в японских семьях, а японцы селились у русских.

«Я родилась в российском городе Курильске, и в свидетельстве о рождении по-русски написано «гражданка РФ». Почему я как-то должна относиться к тому, что у кого-то из американцев плохо с географией? — шутит Евгения. — У нас, к сожалению, и в России-то не все знают, где мы находимся. У тех, кто в состоянии до нас доехать, с географией обычно всё в порядке».

Жители Курильских островов, уверена художница, отличаются не только от ближайших иностранных соседей, но и от остальных россиян, привыкших к жизни на материке. «У нас и погода другая, наш бархатный сезон — это конец июля, август и начало сентября. Но главное отличие — в восприятии времени. У нас оно течёт более размеренно, а у вас, в больших городах, и время, и люди куда-то вечно несутся», — отмечает она.

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