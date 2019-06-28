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«Очень тонко чувствует ожидания избирателя»: Путин об отношении к Трампу, деле Скрипалей и саммите G20

28 июня 2019, 04:09  •  20 • В мире
Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп — талантливый человек, а также политик, который тонко чувствует, что от него ждёт избиратель. Об этом российский лидер заявил в интервью изданию Financial Times. Текст беседы опубликован на сайте Кремля. Также президент поделился ожиданиями от стартующего в Осаке саммита G20, рассказал о «возне шпионов» в деле Скрипалей и ответил на вопрос о преемнике.
 
© kremlin.ru
 

G20

Интервью состоялось в преддверии саммита стран G20 в японском городе Осака. В этой связи российский лидер рассказал об ожиданиях от предстоящей международной конференции.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а «двадцатка» — ключевой международный форум, который посвящён вопросам развития мировой экономики, подтвердили свои намерения вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов. Всё остальное — это детали, которые прикладываются к основным темам», — приводит слова президента сайт Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия поддерживает председательство Японии — даже несмотря на то, что «в современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений». По его словам, есть надежда, что общий ход дискуссий создаст «основу для позитивного движения вперёд».

О Трампе

Владимир Путин назвал своего американского коллегу «талантливым человеком», который очень тонко реагирует на запросы американского общества.

«Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель», — пояснил Путин.

Российский лидер также указал, что не хотел бы давать оценок деятельности главе Белого дома, но, как и многие, хотел бы понять мотивы его «неординарного поведения». По его мнению, рядовые американцы ценят Трампа за то, что он «хоть что-то делает».

«Люди, которые озабочены этим, рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, говорят: «Вот молодец мужик, хоть что‑то делает, хоть что‑то предлагает, ищет решение», — сказал Путин.

О деле Скрипалей

Главе государства также задали вопрос об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская сторона обвиняет в произошедшем Россию, однако, как отмечают в Москве, делают это бездоказательно.

По словам Владимира Путина, в этой ситуации прежде всего Великобритания должна доказать причастность России. Он подчеркнул, что дело Скрипалей стоит «оставить в покое, пускай спецслужбы сами разбираются».

«Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьёзных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений — там всё измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?» — задался вопросом российский лидер.

Он также выразил уверенность, что оба государства заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

О преемнике

Владимир Путин заявил, что вопрос о своём преемнике на посту главы государства для него актуален начиная с 2000 года. 

«Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривлянья и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ. Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово — за избирателем, за гражданином Российской Федерации», — заметил Путин.

Он также указал, что в вопросе избрания главы исполнительной власти Россия более демократическая страна, чем Великобритания. Российский лидер заметил, что выборы президента в стране проводятся всеобщим прямым тайным голосованием.

«У вас один лидер ушёл, второй лидер, который является первым фактически лицом в государстве, по факту первым лицом, возглавляющим исполнительную власть, не избирается прямым тайным голосованием населения, он избирается правящей партией», — заметил президент РФ.

О договорах ДРСМД и СНВ-III

Наряду с этим президент России выразил надежду на то, что сумеет переговорить с Дональдом Трампом о ряде совместных договоров, затрагивающих тему ракетных вооружений. Глава государства напомнил, что США в одностороннем порядке вышли сначала из Договора по противоракетной обороне (ПРО), затем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а сейчас на повестке дня стоит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого договора между Соединёнными Штатами и Россией, но пока ничего мы не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнёров — ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты — всё, он «умрёт», потому что времени просто не будет даже для формальностей», — пояснил Путин.

По его словам, если СНВ-III не будет продлён, то в мире не останется каких-либо «инструментов, сдерживающих гонку вооружений».

Сирия

Ещё одной важной темой обсуждения стал конфликт в Сирии. По словам Путина, решение о предоставлении военной помощи Дамаску было принято после тщательного взвешивания всех обстоятельств.

«В конечном итоге посчитал, что позитивный эффект от нашего активного участия в сирийских делах будет для России, для интересов Российской Федерации гораздо больше, чем невмешательство и пассивное наблюдение за тем, как международный террористический интернационал будет усиливаться у наших границ», — заметил президент РФ.

Он подчеркнул, что российская сторона получила хорошую, позитивную отдачу от взятого на себя риска.

«Мы добились даже большего, чем я ожидал», — указал Путин.

Глава государства, в частности, отметил, что была сохранена сирийская государственность и стабилизирована обстановка на Ближнем Востоке, что напрямую повлияло на безопасность внутри России.

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