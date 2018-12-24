«Очень талантливый» бизнесмен: Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона

Замминистра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года будет исполнять обязанности главы Пентагона. Об этом сообщил Дональд Трамп, который ранее утверждал, что действующий руководитель ведомства Джеймс Мэттис проработает до конца февраля. По данным американских СМИ, такие перемены связаны с критикой президента в письме Мэттиса, опубликованном после объявления о скором уходе в отставку. При этом сообщается, что будущий министр обороны находится в хороших отношениях с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. Однако эксперты считают, что назначение Шанахана может носить временный характер, а окончательное решение будет принято в зависимости от развития ситуации в Сирии.

С 1 января 2019 года обязанности главы Пентагона будет временно исполнять занимающий пост замминистра обороны США Патрик Шанахан. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я рад объявить, что начиная с 1 января 2019 года наш очень талантливый замминистра обороны Патрик Шанахан возьмёт на себя задачи исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика очень длинный список достижений как за время работы заместителем, так и в Boeing», — написал он в своём Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

Сейчас должность главы Пентагона занимает Джеймс Мэттис. Ранее он заявил о своей отставке. Мэттис отмечал, что уходит со своего поста, чтобы Трамп смог подобрать на его должность человека с позицией, схожей с президентской.

«Поскольку у вас есть право на министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в своём обращении к президенту.

Трамп тогда заявил, что глава Пентагона уйдёт в отставку в конце февраля. Президент также отметил, что за два года на своём посту Мэттис достиг большого прогресса, «особенно в части закупки новых вооружений».

Reuters

© Leah Millis

В американских СМИ отмечают, что уход Мэттиса на два месяца раньше объявленного срока связан с письмом главы Пентагона, в котором тот раскритиковал позицию Трампа.

«После того как Мэттис вручил Трампу письмо об отставке, в котором говорилось, что он уйдёт 28 февраля, люди в Вашингтоне были шокированы от того, насколько решительно министр обороны обличает позиции президента по таким вопросам, как зарубежные альянсы и отношения с противниками», — пишет The Hill.

«Он бизнесмен»

Патрик Шанахан родился в 1954 году и с 1986 года работал в Boeing. Он дослужился до руководящих постов в корпорации и, в частности, курировал программу разработки Boeing 787 в проблемные периоды развития проекта, за что получил репутацию эффективного кризисного менеджера.

В начале 2016 года он стал старшим вице-президентом Boeing по цепочкам поставок и входил в исполнительный совет корпорации. В марте 2017 года Трамп предложил Шанахану стать замминистра обороны. Это вторая по старшинству должность в военном ведомстве США, которую может занимать гражданское лицо.

В своей статье для Defense News от 9 декабря Шанахан выделял три основные сферы, на которых будет концентрироваться Пентагон: ракеты, космос и киберпространство. Среди более конкретных направлений он перечислял крылатые ракеты средней дальности и баллистические ракеты.

«В космосе мы продвинемся вперёд с законодательным предложением о создании Космических сил в качестве шестой части Вооружённых сил США и создадим военно-космическое командование. Одновременно мы создадим агентство космического развития, совместное подразделение по разработке, которое объединит различные космические системы и технологии», — написал он.

С точки зрения кибербезопасности Шанахан делал акцент на искусственном интеллекте, развитие и применение которого станет одной из основных задач Пентагона в 2019 году.

В условиях увеличения американского военного бюджета Шанахан отвечал за рост численности военнослужащих. При этом у замминистра доверительные отношения с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, сообщает Defense News со ссылкой на источники.

«Он не политик или геополитик. Он бизнесмен, — сказал собеседник агентства. — Но он провёл последний год, обучаясь у лучших. К тому же Шанахан известен своими хорошими отношениями с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом».

Если Шанахан намерен закрепиться в должности главы Пентагона, ему придётся соглашаться во всём с хозяином Белого дома, отметил американист, политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Если человек хочет стать полноценным шефом Пентагона без приставки «и.о.», то сейчас не самое время конфликтовать с президентом. Потому что на это ещё могут посмотреть достаточно косо в сенате, где нужно будет пройти определённые процедуры», — сказал он RT.

Приход Шанахана на такой пост может быть временным, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Уход таких основных деятелей команды как Бретт Макгёрк (спецпредставитель США по борьбе с ИГ*. — RT) создают не меньше проблем, чем уход Мэттиса . Поэтому приход Шанахана, скорее всего, будет кратковременным и пока условным» — подчеркнул эксперт.

Напомним, Макгёрк подал в отставку в воскресенье 23 декабря. Свой уход он объяснил принятым незадолго до этого решением Трампа вывести американские войска из Сирии.

«Недавнее решение президента стало шоком и коренным изменением политического курса. Из-за него наши партнёры по коалиции и военные союзники оказались в замешательстве», — приводит Associated Press часть обращения Макгёрка к своим подчинённым.

Брутер считает, что дальнейшая судьба Шанахана как исполняющего обязанности министра обороны зависит от развития ситуации в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.