«Очень своеобразный взгляд на мир»: экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по «возвращению Донбасса и Крыма»

Украине для «возвращения Крыма и Донбасса» необходимо придерживаться «европейского» курса, заявил бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский. По его словам, такая политика приведёт к росту экономики страны, что якобы и привлечёт жителей воссоединившегося с Россией полуострова и непризнанных ДНР и ЛНР. В Совфеде совет европейского чиновника Киеву назвали лишённым смысла. Причём, как отмечают эксперты, за последние пять лет не наблюдается никаких признаков возможного расширения сотрудничества между ЕС и Киевом.

Установка на «европейский курс» позволит Украине улучшить экономику, а также урегулировать ситуацию в Донбассе и вернуть под свой контроль Крым, считает бывший глава Министерства иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, благодаря которому жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил Ващиковский в интервью изданию «Европейская правда».

Он также добавил, что Россия не будет сильным государством «до конца света», а ситуация с экономикой «вполне вероятно» может измениться в пользу Украины.

Тем не менее европейский чиновник напомнил, что Украина является частью «Восточного партнёрства», которое не содержит перспектив членства в Европейском союзе. Однако он заметил, что в будущем, когда Украина выполнит все необходимые требования, о «переходе к концепции подготовки к членству в ЕС» всё же можно будет говорить.

«Не вижу никакой вероятности того, что Польша вдруг станет блокировать путь Украины в НАТО или в ЕС. Хотя это не значит, что к подобным шагам не могут прибегнуть другие страны. Но не Польша», — добавил экс-глава польского МИД.

Между тем 16 ноября стало известно, что польские власти направили в Совет ЕС письмо с просьбой не предоставлять Украине «никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу». По мнению Варшавы, украинская продукция становится «очень серьёзным конкурентом для сельского хозяйства ЕС» в силу наличия в стране чернозёмных почв, благоприятного климата, а также недорогой рабочей силы и транспорта.

Заметим, что на Украине в этом месяце высказывались диаметрально противоположные мнения о том, какого внешнеполитического курса должна придерживаться страна.

Так, украинский олигарх Игорь Коломойский, о котором СМИ пишут как о человеке, имеющем влияние на офис президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Киеву надо отказаться от интеграции с Западом и восстановить отношения с Россией. По его словам, экономические надежды на Запад не оправдались, а в ЕС и НАТО страну никогда не примут.

В то же время министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом и страной, с которой у Киева не должно быть финансово-экономических отношений.

«Совет Киеву лишён смысла»

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, совет депутата Европарламента от Польши Витольда Ващиковского, данный Украине, является бессмысленным.

«Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши — вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине — лишён смысла. С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян», — написал сенатор в Twitter.

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Заявление западного политика не отражает реалии текущего дня и абсолютно далеко от понимания того, что происходит на Украине, в частности в Донбассе, отметил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо. В то же время эксперт полагает, что офис Владимира Зеленского заинтересован в прекращении боевых действий на юго-востоке Украины, но чёткого представления о том, как это сделать, у него нет.

«Пока мы видим, что Украина нарушает все договорённости в рамках и формулы Штайнмайера, и в целом в рамках Минских соглашений. У нынешней украинской элиты очень своеобразный взгляд на мир и на будущее Донбасса», — заявил он.

При этом политолог отмечает, что в Евросоюзе Украину воспринимают как государство-плацдарм в противостоянии с Россией и сырьевую базу.

«Когда кто-то воспринимает государство как сырьевую базу, люди уже никого не интересуют. С самого начала всех разговоров о евроинтеграции Украины было понятно, что ведущие страны ЕС не заинтересованы в том, чтобы Украина когда-либо стала членом евросообщества. Мне кажется, что Ващиковский и сам прекрасно понимает, что Украина за последние пять лет никак не приблизилась к членству в ЕС и нынешние власти страны, собственно, как и прошлые, не готовы вести государство по реальному пути интеграции в ЕС», — пояснил Мезюхо.

Как считает ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин, действующий на протяжении последних лет антироссийский курс лишь мешает Украине развиваться, в том числе в экономическом плане.

«Европа же не особо желает интегрировать Украину по целому ряду причин. И первая причина — это то, что страна должна соответствовать определённым стандартам. Должный уровень жизни, отсутствие коррупции или её низкий уровень, отсутствие конфликтов в стране. А на Украине целый набор проблем, которые будут мешать ей интегрироваться. Да и Европа уже порядком устала от Украины. На Западе уже ясно дают понять, что Украине нужно начать решать свои проблемы и наладить отношения с Россией», — добавил собеседник RT.