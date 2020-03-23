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Очень страшное кино: Зачем США разбомбили наши ракетные установки "Тополь-М"

23 марта 2020, 17:35  •  180 • Политика
Америка стала утомлять – не проходит и дня, чтобы в её СМИ не была нарисована очередная победа над русскими. Уже уничтожены "Тополь-М" и С-400, "Авангардам" приготовиться…
Автор:
Цыганов Александр
Если Владимир Путин всё же решит не оставаться на своём посту президента страны после 2024 года, он вполне найдёт себя в высокооплачиваемом бизнесе продюсера мультфильмов.
Собственно, уже нашёл…

Страшная смерть "Тополей-М"

Когда президент в марте 2018 года представил Федеральному собранию и миру новые системы русского оружия, масса народа в Америке стала тыкать в него пальцем и глумливо кричать, что он, мол, показал всем мультики. О том, чего нет и быть не может.
Хорошо. С тех пор три из тех "мультиков" поставлены на вооружение – гиперзвуковые ракеты "Кинжал", гиперзвуковые ракетные системы "Авангард" и боевые лазеры "Пересвет".
Ещё три явно засветились при испытаниях, и хотя американские ефрейторы информационного фронта радостно потирают ручки по поводу того, что испытания были неудачными, в глазах их собственного начальства поселилась вековая печаль совершенно иудейской выразительности. Ибо всем ясно: раз испытания идут, значит, изделие есть. А потому рано или поздно всё пойдёт штатно, а изделие пойдёт в серию и затем в войска.
А эти изделия обнуляют весь военный потенциал США. По крайней мере нацеленный против России.
И? И – да, принято кардинальное решение! В США решено ответить на всё это… мультиками!
Недавно свою попытку конкуренции с компанией "Дисней" представила одна из фундаментальных основ американской военной промышленности корпорация Lockheed Martin. Она, занимающая основное место в производстве авиационной техники, выпустила видео с симуляцией удара по российским ракетным комплексам "Тополь-М" и С-400.
Ракетный комплекс "Тополь-М". Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
На ролике с посвящением секретной исследовательской группе "Skunk Works", разрабатывающей все самые модные боевые самолёты США (F-117, F-22, F-35, SR-71), показано, как с помощью технологий ISR & UAS наносятся удары по ЗРК С-400 и мобильной межконтинентальной системе баллистических ракет "Тополь-М".
Что характерно – атаки упреждающие. Когда американцы говорят о себе, они не отвлекаются на всякую интеллигентскую размазню типа тотального миролюбия и только ответного на вражескую агрессию удара.

Мультик – весёлый. Только несколько "клюквенный"

Ролик действительно смешной. Летит синенький самолётик. Явным образом попадает сначала в радиус обнаружения РЛС, а затем и в радиус поражения ракет ЗРК С-400. Но русские молчат. Причём русские молчат упорно, несмотря на то что американцы должны были пролететь минимум 2000 км, чтобы достигнуть позиций, где развёрнуты комплексы "Тополь-М". То есть – пролететь и зоны прикрытия вдоль границ России, зоны дежурства самолётов ПВО России, зоны дальнего, среднего и ближнего прикрытия ракетных баз России. В общем, всю Россию не только как территорию, но и как десятилетиями складывавшуюся структуру и систему обороны.
Мультик получился весёлый, но "клюквенный". Фото: Скриншот видео со страницы USA Military Daily News
Впрочем, русских из мультика можно понять: трудно на МиГ-21 пресекать пролёты F-22. Да ещё к тому же обладающих навыками телепортации. Впрочем, и "Тополя-М" ещё с серпами и молотами.
А вот на ещё один "клюквенный" элемент стоит обратить отдельное внимание. На тот, где обнаруживает русские ракетные комплексы и наводит на них свои ракеты отдельный американский самолёт наблюдения. Точнее, беспилотник с дистанционным управлением. И хоть он тоже явно телепортируемый, то если вспомнить, что мультик – всё же не документальный фильм, и в данном случае его задача показать лишь один информативный эпизод, одну информему, но само присутствие в видеоролике упоминаний об информационной системе с использованием разведывательных беспилотников заставляет сменить ухмылку на раздумье.

Сетевые тактические информационные системы США

Ибо как раз здесь и показано основное во всём видеоролике. И то, в чём американцы несомненно сильны.
Это уже упомянутые технологии ISR & UAS.
Вторая – это необитаемые авиационные системы (Unmanned Aircraft Systems). Именно они, по замыслу создателей, должны осуществлять тактическую разведку и наблюдение на ТВД для того чтобы обеспечить войскам ситуационную осведомлённость. Для этого используются небольшие беспилотные аппараты, которые сочетают в себе "мощное зондирование и безопасную связь, превосходную аэродинамику и интуитивно понятные наземные системы управления для ручного и автономного полёта". Эта технология работает и для авиационной составляющей войск на поле боя.
Американский БПЛА RQ-4. Фото: Sra Tyler Woodward / Globallookpress
И вот тут нам радоваться нечему. В сравнении, конечно, но уж больно жуткое сравнение получается. В то время как российские вооружённые силы в секторе беспилотных аппаратов находятся в роли сильно отставших догоняющих, у американцев только в этом секторе действуют три модели аппаратов: RQ-11B Raven, Wasp AE RQ-12A, Puma 3 AE. В сочетании с технологией сбора информации, наблюдения и разведки ISR получается нечто вроде многомерного информационного облака над полем боя. Которое в конечном итоге и само становится элементом боя. Причём, как ни странно это говорить о такой бесплотности как информация, – хорошо вооружённым элементом. Оружием, проще говоря.
О чём с солдатской прямотой и заявлял в своё время директор Объединённого оперативного управления по работе в глобальной сети управления информационного обеспечения министерства обороны (DISA) генерал-лейтенант Чарльз E. Грум: "Информация является самым грозным оружием Америки". И это, подчеркнём, информация не в гражданском понимании – как, скажем, телевизор, интернет или даже старомодные газетки, – а, по сути, боевая автоматизация на основе мгновенного, свободного, интегрального и сетецентрического информационного обмена всех со всеми на поле боя. И такое информационное превосходство и является, по мнению американских военных и американских военных учёных, ключевым движущим фактором современного боя, решающим его судьбу.
Об этом, собственно, и мультик. А не о лёгкости уничтожения русской ракеты, которой осталось только нахлобучить на тупую (хотя в мультике отчего-то на острую) морду ушанку с красной звездою.

Готовы ли мы к такому вызову?

Вопрос открытый. Ибо радиоэлектронная борьба и подавление у нас находятся признанно на высшем месте в мире. Только что Царьград частично затрагивал часть этой силы. Но всё же признаем: шасси КамАЗа или МТЛБ, даже пусть танка, как это делается на Т-14 на платформе "Армата" – это уже далеко не достаточно. Информация сегодня падает с неба, как бомба. И значит, бороться с такой бомбардировкой необходимо также в небе.
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