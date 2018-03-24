«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Вашингтон должен выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным американских СМИ, такую рекомендацию Совет национальной безопасности США дал президенту Дональду Трампу. В Госдепе уже отметили, что рассматривают различные варианты «ответа на действия России». Возможные ограничительные меры обсуждают на фоне назначения на должность советника по нацбезопасности Джона Болтона. Бывший постпред США при ООН известен своими антироссийскими взглядами и жёсткой позицией по внешнеполитическим вопросам.

Совет национальной безопасности США порекомендовал американскому президенту выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает CNN.

По словам источника телеканала в Госдепартаменте, ответ станет «очень серьёзным шагом», учитывая недавнее сокращение диппредставительств обеих стран.

Предполагается, что, если Трамп последует рекомендации, решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в начале следующей недели.

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт не исключила возможного принятия санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.

«США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений», — цитирует Науэрт РИА Новости.

Ранее американские сенаторы-демократы потребовали от Трампа предоставить отчёт по ситуации с отравлением Скрипаля. Чиновники призвали провести всесторонний анализ произошедшего и ввести санкции в отношении лиц и организаций, которые могут быть причастны к инциденту.

«Мы официально запрашиваем заключение о том, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, а также отчёт конгрессу, содержащий анализ атаки», — заявили сенаторы.

Reuters

Новый советник

Политику нынешней администрации Белого дома в отношении России можно назвать «театром абсурда», заявил в беседе с RT медиакритик Лайонел.

«Обычно, когда кто-то предъявляет обвинения и это не срабатывает, прибегают к другой теории. Связи Трампа с Россией? Доказательств нет, давайте найдём что-то другое. Мы (США. — RT) всё ещё, до настоящего момента, пытаемся выяснить, как кто-то — Россия, Путин или кто-то ещё — повлиял на ход американских выборов, купив рекламу в Facebook. Для этого театра абсурда нет ничего абсурдного», — отметил эксперт.

Назначение бывшего постоянного представителя США при ООН Джона Болтона на должность советника Трампа по национальной безопасности может привести к усилению антироссийской риторики Вашингтона. Ранее Болтон называл Россию противником США на Ближнем Востоке и обвинял Кремль во вмешательстве в российские выборы.

Комментируя дело об отравлении Скрипаля, новый советник Трампа также призывал к решительным действиям.

«НАТО должно дать решительный ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании. Уверен, что президент и администрация рассматривают этот вопрос», — написал он в своём Twitter.

Цепная реакция

По данным источника CNN, Вашингтон ещё не принял меры в отношении России по делу Скрипаля, так как ожидал реакции европейских союзников. 23 марта лидеры государств и правительств ЕС приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла Евросоюза Маркуса Эдерера. Причиной отзыва дипломата называлась ситуация с расследованием дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Некоторые страны Европейского союза могут последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов, сообщил источник РИА Новости. По информации источника агентства ТАСС в Евросовете, «пока менее половины стран — членов ЕС готовы пойти на такие меры». По некоторым данным, над таким развитием событий думают во Франции, Польше, а также в Прибалтике.

О планах выслать российских дипломатов уже заявили официальные лица в Латвии и Эстонии. Ранее глава канцелярии правительства Польши отмечал, что Варшава может выслать российских дипломатов.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

Россия неоднократно подчёркивала бездоказательность обвинений британской стороны по делу об отравлении в Солсбери. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова принять участие в расследовании дела Скрипаля.

«Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что, если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать», — отмечал президент.