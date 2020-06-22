«Очень серьёзный шаг»: Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений

В Москве с 23 июня заработают рестораны и кафе, библиотеки, детские сады и спортивные объекты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщив об очередном этапе снятия введённых из-за COVID-19 ограничений. Градоначальник подчеркнул, что решения о последующих послаблениях, в частности, об отмене запрета на массовые мероприятия, будут зависеть от эпидемиологической обстановки.

Со вторника, 23 июня, в Москве начнётся третий этап снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения COVID-19. Об этом в своём блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, показатели минувшей недели оказались «очень позитивными» — заболеваемость продолжает идти на убыль.

«После трёх месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов», — заявил Собянин.

Также будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры (качели, уличные тренажёры, лавочки), обычный режим работы будет восстановлен в учреждениях социальной защиты населения. Вдобавок разрешается работа туристических агентств, несмотря на то, что организация экскурсий по Москве пока ещё невозможна.

Градоначальник заметил, что в целом российская столица уже вернулась к обычному ритму жизни, но остаются в силе многие ограничения (запрет на массовые мероприятия, необходимость соблюдения социальной дистанции и масочный режим).

«Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжёлой борьбы с пандемией. Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от поведения коронавируса, которое учёные понимают ещё не до конца. Но ещё больше зависит от нас с вами. Берегите себя и своих близких! Это самый надёжный и короткий путь к победе над заразой», — констатировал Собянин.

Обратим внимание, что 21 июня в столице выявили 968 новых случаев коронавируса, что стало самым низким показателем с 9 апреля.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне должны будут соблюдать масочный режим даже осенью, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Она отметила, что вирус, может, и «не такой активный», но «никуда не уходит». К тому же осенью начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

«Нам с ним жить, и поэтому нам придётся как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, которые необходимы, для того чтобы не разрывать те самые социальные контакты, к которым мы традиционно привыкли, которые заставляют нас носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — сказала Голикова в эфире Первого канала.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко высказывал мнение, что введённые из-за распространения COVID-19 ограничения могут быть полностью сняты не ранее начала 2021 года. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также говорил, что масочный режим в столице России может сохраниться до февраля 2021-го.

Вместе с тем Голикова заметила, что на данный момент Россия разрешила проблему с нехваткой средств индивидуальной защиты. Этому поспособствовала быстрая перестройка мощностей промышленных предприятий, а также помощь со стороны китайских коллег, пояснила вице-премьер.

Она также выразила мнение, что по 20-балльной шкале России можно поставить оценку, «близкую к 20», за действия по борьбе с коронавирусом. По её словам, ещё на самых ранних стадиях было принято «очень сложное решение».

«Я сейчас объясню, почему оно сложное, о резком наращивании тестирования, то есть выявления случаев новой коронавирусной инфекции. Всё-таки Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдёт оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни один российский гражданин не имел диагноз новой коронавирусной инфекции», — пояснила Голикова.

19 июня Владимир Путин заявил, что Россия сумела достойно ответить на угрозу эпидемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных сфер экономики.

«Мы действительно достойно — сейчас уже можно это сказать — ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл», — сказал президент.