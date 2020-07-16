«Очень серьёзная система обеспечения безопасности»: как фрегат «Адмирал Касатонов» усилит российский флот

Фрегат «Адмирал Касатонов» передан российскому ВМФ. Андреевский флаг на корабле будет поднят 21 июля, после чего он войдёт в состав Северного флота. Данное судно относится к проекту 22350. Корабли этого типа создаются с использованием технологий «стелс» и оснащены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». В будущем на них также могут быть установлены перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон». По мнению экспертов, «Адмирал Касатонов» является современной и грозной боевой единицей, которая сможет существенно повысить мощь Северного флота.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан российскому ВМФ. Церемония сдачи корабля заказчику прошла на «Северной верфи», где он был построен.

Как отметил присутствовавший на мероприятии заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин, Андреевский флаг на корабле будет поднят 21 июля. Он напомнил, что в этот день будет отмечаться 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого был назван фрегат.

«Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича, — цитирует его ТАСС. — Очень замечательно, что завод «Северная верфь» сделал всё, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку».

После утверждения приёмного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым корабль будет готов к передаче Северному флоту, где с июля 2018 года стоит на вооружении головной корабль данной серии — фрегат «Адмирал Горшков».

Антиторпеды и радиоэлектронная борьба

Испытания «Адмирала Касатонова» начались 20 ноября 2019 года и были поделены на несколько этапов.

Сначала в Белом море было протестировано ракетное вооружение фрегата. Экипаж выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» по береговой мишени. Отрабатывалось применение оружия и по морским целям, для чего были задействованы крылатые ракеты «Оникс» и «Калибры».

Затем в акватории Баренцева моря «Адмирал Касатонов» выполнил артиллерийские стрельбы, торпедные пуски по подводной цели и отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения.

«Адмирал Касатонов»

РИА Новости

© Алексей Даничев

В феврале 2020 года стало известно об успешных испытаниях комплекса радиоэлектронной борьбы: экипаж «Адмирала Касатонова» выполнил постановку пассивных помех и ложных целей.

В июне фрегат тестировал защиту с применением антиторпеды малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет», который предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля.

Комплекс «Пакет» «автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед», отмечается на сайте Минобороны.

На завершающем этапе испытаний в Балтийском море были проверены все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Завершились госиспытания 6 июня 2020 года.

«В течение десяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на двух флотах — Северном и Балтийском, работал в разных погодных условиях. Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата», — заявил в июне этого года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарёв.

«Адмиральская» серия фрегатов

Фрегат «Адмирал Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Для нужд Северного флота на этом предприятии сейчас строится ещё один фрегат проекта 22350 — «Адмирал Головко». Он был спущен на воду в мае 2020 года.

Церемония спуска на воду «Адмирала Головко»

© АО «Объединённая судостроительная корпорация»

Как указывается на сайте российского оборонного ведомства, корабли проекта 22350 создаются с применением технологии малозаметности «стелс». Они предназначаются для поражения надводных и подводных кораблей, конвоев и десантных отрядов, наземных объектов, осуществления противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Помимо этого, фрегаты данного типа могут применяться для «совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности», указывается на сайте Объединённой судостроительной корпорации.

На вооружении фрегатов данной серии стоят 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК», противолодочный комплекс «Пакет-НК». Кроме того, на борту корабля размещается противолодочный вертолёт Ка-27.

Длина судна составляет 135 м, водоизмещение — 5000 тонн. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. Его автономность достигает 30 суток, дальность плавания — 4500 миль.

«Адмирал Касатонов» обладает очень серьёзной системой обеспечения безопасности на морском театре военных действий. Начиная с радиотехнического и радиоэлектронного вооружения и заканчивая различными комплексами ракетного вооружения, которые могут использоваться как против надводных кораблей и подводных лодок, так и против наземных объектов», — рассказал в интервью RT контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

В свою очередь, редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин обратил внимание на мощное ракетное вооружение фрегата.

«С включением в состав Северного флота «Адмирала Касатонова» мощь этого соединения, безусловно, усилится. Корабль оснащён ракетами «Калибр», а это современное и грозное оружие, которое хорошо себя зарекомендовало. В перспективе может пойти и речь и об установке на эти корабли гиперзвуковых ракет «Циркон», — рассказал он в интервью RT.

По словам Хмырова, подобные фрегаты смогут существенно усилить Северный флот РФ.

«Северный флот контролирует не только Арктику, но и Атлантику. Для него такие корабли очень нужны и важны для решения тех оперативно-стратегических задач, которые ставятся сегодня перед ним верховным командованием», — указал эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Дмитрий Литовкин.