«Очень рада вернуться домой»: Мария Бутина прилетела в Москву

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как провела более года и трёх месяцев под стражей в США. Самолёт, на котором Бутина летела на родину, приземлился в аэропорту Шереметьево. Встретить Марию приехал её отец Валерий Бутин, а также другие родственники, представители МИД России и журналисты. Накануне девушка была освобождена из тюрьмы во Флориде, после чего началась процедура её депортации. В совместном интервью RT и Sputnik Бутина заявила, что произошедшие с ней события «были очень долгим и болезненным опытом».

В 11:28 в московском аэропорту Шереметьево совершил посадку Airbus A330-200 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-111. Одной из пассажирок лайнера была Мария Бутина. Она с июля 2018 года находилась под стражей в Соединённых Штатах по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте США.

«Перелёт — хорошо, я очень рада вернуться домой. Спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые жертвовали деньги на мою защиту. Спасибо МИД и дипломатам — они делали всё, что могли. Спасибо общественным организациям. Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», — сказала Бутина журналистам.

В терминале D её встречал отец Валерий Бутин, который прилетел в столицу из Барнаула.

«Мы очень рады были. Если можно этими словами выразить всё это состояние после полутора лет», — сказал он в беседе с RT, комментируя освобождение дочери.

Отметим, что ещё на борту самолёта россиянка дала совместное интервью RT и Sputnik.

«Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось, всего несколько часов. Вам спасибо за поддержку вашу. Я очень-очень жду, когда самолёт приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт», — сказала Бутина.

⚡️ Мария Бутина: «Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле».



В самолёте Мария дала совместное интервью RT и Sputnik pic.twitter.com/kiQzsMwZfl — RT на русском (@RT_russian) October 26, 2019

Дело Бутиной

Накануне Бутину освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после чего отдел по контролю и депортации Иммиграционной и таможенной полиции США приступил к процедуре высылки гражданки России. 25 октября в 18:08 по местному времени (01:08 мск 26 октября) самолёт с россиянкой на борту вылетел из Майами.

«Мы рады тому, что американское правосудие наконец-то после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы долго добивались», — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Освобождение гражданки РФ не обошли вниманием и американские конгрессмены. Член палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси признал, что россиянка находилась в заключении из-за распространения русофобских настроений на территории США.

«Она отбывала абсурдно долгий срок, в сущности, за то, что не подала нужные документы. Но теперь она освобождена. К сожалению, её заключили в тюрьму, чтобы удовлетворить процветающую сейчас русофобию в США. Мы лучше этого», — написал Масси в Twitter.

Гражданка РФ была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне по обвинению в сговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу зарубежного государства, а также в том, что она действовала в качестве незарегистрированного агента иностранного государства. Якобы она по распоряжению «высокопоставленного представителя российского правительства» намеренно налаживала контакты с «американскими политическими деятелями» для продвижения интересов России. Все обвинения Бутина отвергала.

«В конечном счёте самое грустное во всём этом деле, что те обвинения, которые предъявляли власти США, были попросту неправильными. Не было ни шпионажа, ни лоббирования, она не могла даже подвергаться преследованию по этому обвинению, поскольку ей никто не платил. Она даже не работала на российское правительство», — сказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл в эфире RT 25 октября.

До вынесения приговора суд отправил россиянку под стражу, мотивируя это тем, что в противном случае она могла сбежать.

«Её задержание было неразумным, она просто наняла грузчиков для того, чтобы переехать в другой дом со своим молодым человеком, и я думаю, что любое обвинение в том, что она хотела сбежать из страны было абсурдным. Она просто переезжала на другое место жительства. Думаю, всё это было излишней реакцией просто потому, что она россиянка», — подчеркнул юрист.

При этом американские прокуроры в ходе рассмотрения дела признали, что девушка не является сотрудником российских спецслужб. После долгого судебного процесса Мария пошла на сделку со следствием, частично признав себя виновной.

«Мне от них скрывать было нечего, обманывать никого я не намерена. Единственным условием моей сделки было сказать правду. Я предоставила все документы, я объяснила, что не располагала никакими секретами... Я нарушила закон об иностранных агентах и признала это. Моё преступление — легальная деятельность без регистрации», — поясняла позднее Бутина.

По её словам, если бы она не пошла на сделку со следствием, то могла бы оказаться в тюрьме на 15 лет.

В результате в апреле 2019-го гражданку РФ приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». При этом суд учёл время, проведённое ею под стражей, в связи с чем она должна была выйти на свободу 5 ноября, однако затем срок был сокращён на 10 дней — до 25 октября. Наряду с этим американский орган правосудия утвердил депортацию Бутиной в Россию после освобождения.

На страницу галереи

Вынесенный судом приговор девушка назвала «совершенным абсурдом» и «страшным позором американскому правосудию». Позднее в интервью RT и Sputnik Бутина призналась, что не ожидала ареста, потому что жила иллюзией о верховенстве права в США.

«Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве», — сказала она.

На правовой «беспредел» властей США в этом вопросе также указывал президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что это тот самый случай, который называется «спасение лица» или «борьба за честь погон». То есть взяли, схватили, посадили девчонку за решётку. А предъявить-то нечего... Ну нечего предъявлять! Но так, чтобы уж не выглядело это совсем нелепо, дали, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чём-то виновата», — пояснял глава государства.

Обратим внимание на то, что российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что процесс в отношении гражданки России «политически ангажирован», а сама она стала жертвой внутриполитических разборок в США. Арест Бутиной произошёл накануне саммита президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в июле 2018 года.

«Наша соотечественница стала жертвой русофобии, которая сейчас, к сожалению, набрала невиданные обороты в Вашингтоне. А характер выдвинутых против неё обвинений свидетельствует, что она является политической заключённой», — указывала в ноябре 2018-го официальный представитель МИД России Мария Захарова.