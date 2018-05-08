Очень рабочая инаугурация

Как журналист, присутствовавший на восьми (начиная с марта 1990-го, когда Михаил Горбачев стал президентом СССР) инаугурациях в Кремле, могу совершенно твердо отметить: церемония вступления в должность главы государства 7 мая 2018-го стала самой оптимальной и массовой.

Служба Кремлевского протокола, наконец, учла огрехи предыдущих церемоний подобного рода....

На этот раз мы не увидели кортеж президента, мчащийся по улицам Москвы. Все было - ну, очень буднично...

Путин приехал в этот день, как обычно, на работу - где-то между 8 и 9 утра. И вплоть до начала инаугурации находился в своем рабочем кабинете в корпусе № 1 (бывшее здание Сената), откуда отправился принимать присягу. Кстати, костюм на нем был обычный - тоже рабочий. По крайней мере, в нем он не раз появлялся на публике. То есть, специального - парадного - костюма президент, судя по всему, не заказывал.

Но больше и сильнее всего лично меня поразила Соборная площадь. За два часа до начала действа здесь оказалось столько народу! Волонтеры, студенты, профсоюзные активисты... В основном - молодежь от 18 до 25.

Когда после принятия присяги Путин появился на Красном крыльце, чтобы принять парад - народ встретил его овацией. Неподдельной.

А мне вспомнилась другая картина, - из прошлых инаугураций, когда виновники торжества стояли на этом же крыльце в полной пустоте и одиночестве...

В общем, Владимир Путин вступил в должность "очень по-рабочему" - без излишней помпезности, за то при народе. И это, похоже, подает на будущее хорошие надежды и смыслы...

ФОТОРЕПОРТАЖ Гости на Инаугурации президента Владимира Путина