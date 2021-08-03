«Очень похожа на «Спутник V»: что известно о китайской вакцине, которую планируют зарегистрировать в России

В 2021 году в России могут зарегистрировать первую иностранную вакцину от коронавируса. Речь идёт о китайском препарате «Конвидеция». Вакцина уже успешно прошла третью фазу клинических испытаний, и сейчас производитель ждёт одобрения Минздрава РФ, чтобы начать её массовое изготовление на заводе в Подмосковье. По словам экспертов, вакцина по структуре похожа на российский «Спутник V» и может быть использована как в виде инъекций, так и в виде аэрозоля.

В России в скором времени может быть зарегистрирована первая иностранная вакцина от COVID-19. Ожидается, что это будет китайский однокомпонентный препарат Ad5-nCov («Конвидеция»).

Как рассказали RT в пресс-службе компании «Петровакс», которая будет производить вакцину, сотрудничество с корпорацией CanSino Biologics Inc., одной из ведущих иммунобиологических компаний Китая, началось в 2020 году с обсуждения совместных проектов по разработке и выводу на международные рынки вакцин для профилактики социально значимых инфекций, в том числе коронавируса.

В 2020 году «Петровакс» получила разрешение Минздрава РФ на проведение на территории России двух клинических исследований (локального и международного) третьей фазы.

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Как сообщили RT в пресс-службе «Петровакс», «Конвидеция» и второй компонент «Спутник V» по сути имеют одинаковую платформу — аденовирусный вектор человека пятого типа.

«В настоящее время вакцина находится в процессе государственной регистрации, документы были поданы в Минздрав РФ в ноябре 2020 года, решение ожидается в этом году. На данный момент «Конвидеция» уже зарегистрирована в Китае, Венгрии, Пакистане, Мексике и Киргизии. После регистрации вакцины в РФ «Петровакс» планирует производить препарат на собственном производственном комплексе в Московской области и поставлять на экспорт», — сообщили в пресс-службе «Петровакса».

Вакцина успешно прошла доклинические и три фазы клинических испытаний. Результаты исследований I и II фазы по иммуногенности и безопасности были опубликованы в научно-медицинском рецензируемом журнале The Lancet.

Промежуточные результаты локального клинического исследования III фазы, в котором участвовало 500 добровольцев, показали высокий профиль безопасности и эффективности вакцины Ad5-nCov: у 92,5% добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19.

В компании отметили, что в ходе испытаний серьёзных нежелательных реакций зарегистрировано не было. В рамках локального исследования наблюдение за добровольцами завершено. Окончательные результаты испытаний будут получены в августе 2021 года. Финальные результаты по итогам наблюдения за добровольцами в течение 12 месяцев ожидаются в первой половине 2022-го.

В соответствии с протоколом всем добровольцам, которые ранее приняли участие в международном клиническом исследовании (в России — свыше 5 тыс. добровольцев, всего в мире — более 44 тыс.) и не вакцинировались другими препаратами, предложат поучаствовать в следующем этапе клинического исследования.

«Добровольцы, предоставившие информированное согласие и отвечающие критериям отбора, получат вторую дозу вакцины «Конвидеция». Данная доза будет являться первой дозой вакцины для пациентов, получивших на первом этапе плацебо и второй дозой — для пациентов, получивших вакцину», — пояснили в «Петроваксе».

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что «Конвидеции» удастся попасть на российский рынок благодаря межправительственному соглашению и схожести китайских и российских вакцин.

«Наши очень давно обмениваются с китайцами в области биотехнологий и фармацевтики. Вакцина очень похожа на «Спутник V», потому что она имеет такую же платформу, то есть является векторной вакциной. Она закончила третью фазу клинических исследований с участием человека, очень успешна, эффективна и безопасна, потому что никаких побочных эффектов не было выявлено. Наверное, решили, что стоит её производить как резервную», — считает Жемчугов.

«Конвидецию» также можно будет применять в виде ингаляций, например, спрея для носа.

Говоря о других иностранных вакцинах, способных прийти на российский рынок, Жемчугов подчеркнул, что все препараты должны находиться в свободном доступе. Это должна обеспечить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Поскольку пандемия — этот процесс наднациональный, то также должна проводится и вакцинация. Вне зависимости от уровня доходов стран, их способности к производству. Вне зависимости от социальных факторов, все должны иметь равные возможности. Потому что пандемия не закончится, пока все не будут провакцинированы в планетарной иммунной прослойке», — считает эксперт.

В свою очередь заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и университета Раттерса (США) Константин Северинов рассказал RT, что китайская вакцина «Конвидеция» пользуется спросом в ряде других стран.

РИА Новости

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«Это первая иностранная вакцина, которая прошла третью фазу клинических испытаний у нас, а также и в ряде других стран, таких как Аргентина, Чили, Мексика и Пакистан. Она показала приемлемую эффективность, то есть способность предотвращать тяжёлые случаи инфекции или просто заболевание, правда, ниже, чем у РНК-вакцин. Фактически эта вакцина идентична второму компоненту «Спутника» и очень близка другим векторным вакцинам», — рассказал RT Северинов.

По его словам, этот факт позволит использовать «Конвидецию» в комбинации со «Спутником Лайт».

«Достоинство «Конвидеции» в том, что это однокомпонентная вакцина. В случае клинических исследований формы в виде носовой ингаляции первой и второй фазы было показано, что использование двух ингаляций в нос эквивалентно с точки зрения иммунного ответа тому, что вы просто укололись этой вакциной. Результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины этого вида пока не опубликованы», — рассказал RT Северинов.