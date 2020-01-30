«Очень опасная игра»: как Украина финансирует молодёжные программы националистических организаций

Украинские националистические организации, в том числе структура, возглавляемая фигурантом дела об убийстве журналиста Олега Бузины, получат в 2020 году финансирование от Министерства культуры, молодёжи и спорта. Такая информация содержится в документе ведомства. Среди проектов националистов, на которые выделит деньги государство, — «Благотворительный забег имени киборга Игоря Брановицкого», «Курс молодого бандеровца», «Фестиваль украинского духа «Бандерштадт», проведение полевых лагерей и т. п. По словам собеседников RT в политических партиях Украины, правительство президента Владимира Зеленского идёт по стопам своих предшественников и не намерено отказываться от поддержки националистов.

Украинские националистические организации получат немалую часть грантов Министерства культуры, молодёжи и спорта страны, предназначенных для поддержки молодёжных и детских организаций. Накануне ведомство опубликовало список победителей конкурса детских и юношеских проектов, которые должны получить финансирование от государства в 2020 году. Среди них, в частности, известные националистические структуры: «Молодое народное движение», Молодёжный националистический конгресс, «Сокол свободы» и другие.

Так, например, Союз украинской молодёжи на Украине получит финансирование на проекты «Рыцарство архистратига Михаила», «Путь воина», «Мы вместе» и «Благотворительный забег имени киборга Игоря Брановицкого»; Молодёжный националистический конгресс — на «Курс вольных людей» и «Курс молодого бандеровца»; «Украинская народная молодёжь» — на всеукраинскую кампанию «Правдивая история Украины» и фестиваль социальной рекламы; «Сокол свободы» — на «Игры патриотов».

Один из лагерей «Молодёжного националистического конгресса»

© mnk.org.ua

Также в списке проектов, которым в 2020 году обещано государственное финансирование, есть «Непокорённые им. Ярослава Роберта Мельника» — одного из руководителей ОУН-УПА* на Западной Украине.

Профинансирует Министерство культуры Украины и полевые лагеря скаутской организации «Пласт», запрещённой ранее в СССР и Польше из-за связей с украинскими националистами.

Даже среди организаций с, казалось бы, безобидными названиями в списке победителей государственного конкурса можно найти структуры с националистическими корнями. Например, в документе Министерства культуры Украины фигурирует «Национальный центр правозащиты».

Эту структуру возглавляет Денис Полищук из неонацистской группировки С14, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. Другая связанная с С14 структура — «Образовательная ассамблея» — также получит госфинансирование на проект «Гордимся украинцами».

Суммы грантов, предназначенных для националистов, составят от 120 до 450 тыс. гривен на проект. Один лишь Союз украинской молодёжи на Украине получит не менее 1 млн 600 тыс. гривен. Всего же, как отмечает украинское издание «СТРАНА.ua», националисты получат 8 млн гривен (более 20 млн руб). Это почти половина всех средств, выделяемых Минкультуры на детские и юношеские организации.

«Государство выделяет деньги националистам и таким образом поддерживает их деятельность. Это была распространённая схема при президенте Петре Порошенко, от неё не отказались ни новый президент, ни новый министр. Им, очевидно, выгодно решать некоторые вопросы при помощи националистов. Например, это может быть борьба с инакомыслием. Это очень опасная игра, поскольку в любой момент националисты могут выйти из-под контроля», — заявил в беседе с RT источник в партии «Батькивщина».

Однако, как отметил в комментарии RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш, тот факт, что при Зеленском государственные средства идут в карманы националистов, является свидетельством того, что «Зеленский не контролирует государство».

Фестиваль «Бандерштадт»

© bandershtat.org.ua/

Устойчивая тенденция





Стоит отметить, что после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского Минкультуры Украины уже не в первый раз выделяет гранты для националистических организаций.

Так, в декабре прошлого года были оглашены результаты конкурса по другому проекту «национально-патриотического воспитания». Тогда государство решило выделить деньги на «Фестиваль украинского духа «Бандерштадт», проекты «Дорогами УПА», «Папа, мама, я — украинская семья», «Символы веры украинца», «Тропами утраченной истории: Степан Бандера» и т. п.

Среди получателей грантов в декабре были всё тот же «Пласт», Союз украинской молодёжи на Украине, Молодёжный националистический конгресс, «Национальный центр правозащиты» и ряд других структур.

Как отмечают эксперты, официальный Киев во многих сферах продолжает националистическую политику времён Петра Порошенко.

Так, в день, когда президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу возложил ответственность за развязывание Второй мировой войны и холокост не только на нацистскую Германию, но и на СССР, в Ивано-Франковске на Аллее Славы в присутствии властей города похоронили эсэсовца Михаила Мулыка.

В стране продолжается процесс «декоммунизации», при этом декоммунизировать смогли даже гетмана Богдана Хмельницкого. Имя исторического деятеля уже при Зеленском было решено убрать из названия города Переяслав-Хмельницкий.

Сейчас Институт национальной памяти разрабатывает курс лекций по декоммунизации для школьников.

В образовании продолжается процесс украинизации. Как сообщала ранее министр образования и науки Анна Новосад, учителей русскоязычных школ будут готовить к переходу на украинский язык обучения. Согласно принятому 16 января Верховной радой закону, с сентября 2020 года школы, где ранее обучение велось на русском языке, перейдут на украинский. Этот закон в российском МИД назвали дискриминационным.

Националистические тенденции вызывают критику и в других странах. Чествование Степана Бандеры и других украинских националистов стало причиной дипломатического скандала с участием украинского, польского и израильского МИД в начале года.

«Вопреки надеждам некоторых наших политиков и политологов Зеленский оказался таким же украинским националистом, как и Порошенко, — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Собственно говоря, ничто не изменилось: и слова произносятся президентом те же, и Зеленский и его правительство производят такие же действия, как и Порошенко. Поэтому ничего удивительного в этом нет».

Владимир Зеленский с супругой

© president.gov.ua

Тревожное будущее





Источники RT в политических партиях Украины выразили опасения, что пронационалистическая позиция официального Киева может привести к дестабилизации обстановки в стране.

«Большое количество молодых людей понимают, что достаточно взять с собой маску, петарды — и можно под прикрытием националистических идей делать всё что угодно. Никто из националистов не понёс наказание за свои действия. И это развязывает молодым людям руки. Последние годы на улицы стали выходить дети в возрасте 14—15 лет, которые творят что хотят. Очень сложно будет жить в государстве с такими порядками через пять-десять лет», — заявил в беседе с RT представитель партии «Голос».

В свою очередь, источник RT в партии «Европейская солидарность» считает, что Украина может не справиться с армией националистов.

«Эти люди не боятся применять силу, они хорошо вооружены. Я думаю, что только жёсткая позиция ЕС может изменить ситуацию. Через несколько лет все эти люди вполне могут оказаться в Европе и бесчинствовать уже там. Поэтому, я думаю, Европа будет выдавать кредиты при условии, что все эти люди будут привлечены к ответственности», — подчеркнул в беседе с RT депутат.

Как считает Владимир Жарихин, из-за преобладания националистической парадигмы в воспитании подрастающего поколения «у Украины будут всевозрастающие сложности в контактах не только с Россией, но и с соседями по Европейскому континенту».

«К сожалению, современное украинское государство может заставить измениться только радикальная смена власти. Нынешняя политическая элита Украины практически целиком заражена националистической идеологией», — уверен политолог.

В свою очередь, Кирилл Коктыш отмечает, что за поддержкой национализма украинскими элитами стоит намерение переложить социальное недовольство за разграбление страны на внешнего врага, «попытка, соответственно, возложить обиду за то, что поколение недополучит, на весь мир, на Россию и на Запад».

«Понятно, что эта тактика на какое-то время сработает, но я не уверен, что она может быть долгосрочной», — считает политолог.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).