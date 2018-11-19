«Очень нужны»: Украинский флот ждет пополнение двумя списанными фрегатами США

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко подтвердил, что Киев рассматривает предложение от США по двум списанным американским фрегатам типа Oliver Hazard Perry. По его мнению, корабли такого типа «очень нужны» украинскому флоту в будущем.

О сделанном американцами предложении Воронченко рассказал в эфире украинского «5 канала».

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа Oliver Perry», - пояснил командующий, уточнив, что речь идет о тех кораблях, что «были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах», то есть фактически списаны.

При этом сам Воронченко отмечает, что пока решение об их приемке в Киеве окончательно не принято, поскольку в настоящее время ведутся подсчеты: во сколько обойдется обслуживание каждого фрегата казне государства. А это, как оказалось, весьма накладно.

«Примерно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта», - отметил глава ВМС ВСУ, приведя в пример мировой опыт и уточнив, что лишь 30% из этой суммы - это непосредственно стоимость корабля, а львиная часть - 60-70% - это «содержание, это модернизация и утилизация».

При этом Киеву, судя по всему, очень хочется получить еще два списанных фрегата, вдогонку к тем «ржавым корытам», что уже были ранее отданы Вашингтоном. Воронченко утверждает, что корабли такого типа «очень нужны» Украине, причем, с учетом перспективы на будущее.