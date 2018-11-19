Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тепло ли тебе, мистер?
В Японии арестовали одного из самых успешных менеджеров мирового автопрома - пре...
Пособие по безработице вырастет почти вдвое
Президент одной «гордой державы» вообще в 4-м ряду: политолог о «неуважении к Ме...
Главная / В мире

«Очень нужны»: Украинский флот ждет пополнение двумя списанными фрегатами США

19 ноября 2018, 21:54  •  39 • В мире
Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко подтвердил, что Киев рассматривает предложение от США по двум списанным американским фрегатам типа Oliver Hazard Perry. По его мнению, корабли такого типа «очень нужны» украинскому флоту в будущем.
О сделанном американцами предложении Воронченко рассказал в эфире украинского «5 канала».
«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа Oliver Perry», - пояснил командующий, уточнив, что речь идет о тех кораблях, что «были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах», то есть фактически списаны.
При этом сам Воронченко отмечает, что пока решение об их приемке в Киеве окончательно не принято, поскольку в настоящее время ведутся подсчеты: во сколько обойдется обслуживание каждого фрегата казне государства. А это, как оказалось, весьма накладно.
«Примерно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта», - отметил глава ВМС ВСУ, приведя в пример мировой опыт и уточнив, что лишь 30% из этой суммы - это непосредственно стоимость корабля, а львиная часть - 60-70% - это «содержание, это модернизация и утилизация».
При этом Киеву, судя по всему, очень хочется получить еще два списанных фрегата, вдогонку к тем «ржавым корытам», что уже были ранее отданы Вашингтоном. Воронченко утверждает, что корабли такого типа «очень нужны» Украине, причем, с учетом перспективы на будущее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

39
Источник
Похожие новости
19 ноября 2018, 18:39
Загадки больше нет: Исчезнувшая аргентинская подлодка обнаружена
19 ноября 2018, 15:24
Кто хочет столкнуть лбами Трампа и Пенса
19 ноября 2018, 15:24
Российские пограничники за нарушение правил рыболовства задержали украинский катер

19 ноября 2018, 02:09
Тихоокеанский рубеж: зачем США и Австралия восстанавливают базу в Папуа — Новой Гвинее времён Второй мировой войны
18 ноября 2018, 23:09
Макрон побил антирекорд собственной популярности
18 ноября 2018, 22:54
«Не стать игрушкой в руках больших держав»: Макрон заявил о попытках оттеснить Европу на второй план мировой политики
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российских Ми-17 в Афганистане
13 ноября 2018, 01:56
Маленький кусочек для большого Пети
17 ноября 2018, 00:12
Душенов 197. Москва предупредила: мы ударим первыми
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.