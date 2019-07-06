«Очень наивный жест»: сможет ли Зеленский с помощью Трампа остановить «Северный поток — 2» • 60 • Украина Украинский президент Владимир Зеленский намерен обратиться к лидеру США Дональду Трампу с предложением решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Украины. По словам Зеленского, главы Германии и Франции не принимают во внимание позицию Украины в этом вопросе. Заявление прозвучало на фоне обвинений украинского МИД в адрес европейских стран в том, что они могут начать решать энергетические проблемы «за счёт» интересов Украины. По мнению экспертов, инициатива Зеленского заранее обречена на провал. США вряд ли по просьбе Зеленского введут санкции, которые осложнят их отношения с европейскими союзниками. На экономическую поддержку Вашингтона Киеву также рассчитывать не стоит. © РИА Новости / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа сможет добиться решения вопроса со строительством газопровода «Северный поток — 2» в пользу Украины. Об этом украинский лидер заявил 6 июля во время визита во Львов. «Единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединённых Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — сказал он. Говоря о позиции европейских стран, украинский президент подчеркнул, что вопрос о строительстве газопровода «решён уже давно, очень давно», так же как и состоявшееся недавно возвращение России в ПАСЕ. «Нас никто не спрашивает. Я думаю, что ни госпожа Меркель, ни господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока». Поскольку на них влияет локальный бизнес, и они с этим ничего сделать не могут», — заявил Зеленский. Напомним, 17 июня президент Украины встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а на следующий день в Берлине — с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время брифинга с германским лидером Зеленский отметил, что позиция Украины по поводу реализации «Северного потока — 2» является «диаметрально отличной» от немецкой. Берлин поддерживает строительство магистрального газопровода, в то время как Киев традиционно выступает против проекта, который позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. Газопровод «Северный поток — 2» с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должен начать работать в конце 2019 года. В его строительстве принимают участие крупнейшие европейские компании, включая французскую ENGIE, австрийскую OMV, британо-голландскую Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall. Киев же, как отметил накануне в интервью немецкой газете Freie Presse посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, опасается остановки транзита газа через свою территорию после ввода в эксплуатацию газопровода. В таком случае, по его словам, украинский бюджет недосчитается $3 млрд в год, что уничтожит «успехи роста последних лет». Жест отчаяния Ранее представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в США ждут визита Зеленского. При этом он уточнял, что «дата ещё не назначена». 12 июня на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой лидер США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против участников «Северного потока — 2» и предложил европейцам покупать американский сжиженный газ. Американский танкер с СПГ в польском порту Свиноуйсьце

Reuters

© Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz В конце июня комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о санкциях против участников проекта «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» якобы в интересах энергобезопасности Европы. Как отметил в интервью RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, «призыв Зеленского к Трампу скорее напоминает просьбу вассала к сеньору» и основан на непонимании мотивов противодействия американцев «Северному потоку— 2», которые отличаются от тех мотивов, что движут Украиной. «Обращение Зеленского к Трампу — очень наивный жест, который выражает отчаяние Киева. Смысла в нём никакого нет, — заявил Дудчак в беседе с RT. — Соединённые Штаты действительно выступают против строительства «Северного потока — 2». Но дело не только в этом. США не заинтересованы в транзите российского газа и через Украину. Стратегическая цель американцев — завалить Европу собственным газом». По мнению источника RT в партии «Народный фронт», чтобы добиться расположения американцев, украинский президент может пообещать Трампу отдать американским инвесторам газотранспортную систему страны. «Зеленский рассчитывает передать трубу американцам. Но я не думаю, что это что-то изменит», — заявил RT депутат. О прежних объёмах транзита можно забыть Как отмечают эксперты, США постоянно говорят о необходимости противодействия «Северному потоку — 2». Более того, у президента США ещё с 2017 года есть право вводить санкции против российских энергетических проектов по закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Однако, несмотря на многочисленные заявления Белого дома об альтернативном российскому американском «газе свободы» и необходимости противодействия России в энергетике, Трамп этим правом так и не воспользовался. По мнению старшего научного сотрудника Института США и Канады Владимира Батюка, США и так приняли все возможные меры, чтобы остановить строительство. «Судя по всему, Соединённые Штаты исчерпали ресурсы для санкционного давления как на Россию, так и на Европу. Нельзя забывать, что глобализация — это не пустые слова. Ограничительные меры, которые вводятся американцами, негативно отражаются на их же собственной экономике. США начали понимать, что ужесточая санкции, они могут незаметно выстрелить себе в ногу», — заявил в разговоре с RT Батюк. При этом, по словам эксперта, в итоге США придётся де-факто признать право «Северного потока» на существование. «Но если произойдёт нечто невероятное и Вашингтон всё же примет некий новый пакет санкций по «Северному потоку — 2», то это будет сделано уж точно не с подачи Зеленского», — считает политолог. В свою очередь, источник RT в украинской партии «Самопомощь» полагает, что заявления Зеленского о разговоре с Трампом — предвыборные обещания, которые вряд ли будут выполнены. «Через несколько недель на Украине пройдут парламентские выборы, и новому президенту нужно показать себя «сильным лидером». Дональд Трамп не будет конфликтовать с ЕС из-за такой слабой страны, как Украина. Поэтому подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и рассчитаны на аудиторию внутри страны», — убеждён собеседник RT. По словам Андрея Дудчака, с большой вероятностью Зеленский на самом деле смирился с тем, что «Северный поток — 2» не остановить, и питает надежду лишь на то, что американцы поспособствуют сохранению определённого объёма прокачки топлива через украинскую ГТС после запуска газопровода. © nord-stream2.com В Совфеде оценили петицию Порошенко против возвращения России в ПАСЕ «Скорее всего, некоторое количество голубого топлива будет проходить через украинскую ГТС, но о прежних объёмах транзита Киев может забыть, и, видимо, навсегда», — считает политолог. Европейский интерес Накануне известный французский эксперт, экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар на страницах газеты L’Opinion назвал «Северный поток — 2» надёжным маршрутом поставки газа в Европу в условиях неопределённости с транзитом через Украину. По мнению французского эксперта, спор «Нафтогаза» с «Газпромом» по условиям транспортировки российского газа в страны ЕС грозит Старому Свету энергетическим кризисом. Франция, по его словам, может помочь Москве и Киеву достичь компромисса, но в будущем ей нужно будет искать более стабильные решения, частью которых и станет «Северный поток — 2». В Германии также не спешат отказываться от международного газового проекта, несмотря на угрозы из США и предложение американцами собственного сжиженного газа. Неоднократные заявления на этот счёт делали как представители правительства ФРГ, так и немецкие бизнесмены. Как отмечал в конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, даже отсутствие разрешения со стороны Дании на прокладку газопровода не является критическим, и проект будет реализован в срок. «Пётр Порошенко несколько раз поднимал вопрос «Северного потока — 2» на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и даже угрожал усилением конфликта с Россией после его запуска, но это не дало результата. Экономические преимущества от реализации этого проекта гораздо выше, поэтому заявления Киева остались без внимания, — рассказал RT источник в партии «Европейская Солидарность» (партии Петра Порошенко. — RT), добавив, что через некоторое время стоит ожидать охлаждения в отношения Украины и ЕС. Заявления Владимира Зеленского о том, что в Европе Украину «никто не спрашивает», прозвучали на фоне обострения отношений между Киевом и странами Евросоюза, в большинстве своём проголосовавших за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также накануне запланированного на 8 июля в Киеве саммита Украина — ЕС. Так, 25 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что восстановление прав России в ПАСЕ — это сигнал настроя европейцев на «новую нормальность» в отношениях с Москвой. По его мнению, такую позицию разделяет «добрая половина, а то и больше, европейских стран и политиков». Глава украинской дипломатии также заявил, что в ближайшем будущем европейские страны могут начать решать вопросы «Донбасса и энергетической независимости, например газового транзита, за наш счёт». Reuters

© Valentyn Ogirenko «После распада СССР в глазах Европы Украина обрела статус транзитёра, которому нельзя доверять. Европе надоели постоянные скандалы из-за украденного газа. «Северный поток — 2» — попытка окончательно избавиться от такого сотрудничества. Это чистая прагматика, — отмечает Андрей Дудчак. — Но одновременно ЕС пытается дистанцироваться от Киева и в политическом отношении. Я думаю, что Европа пожалела, что поддержала «майдан», в результате которого к власти пришли хамы и клоуны, не стесняющиеся устраивать провокации и истерики в ПАСЕ». Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2» Источник RT из окружения нового украинского президента связывает его надежды на встречу с Трампом с разочарованием от позиции Европы. «Владимир Зеленский думал, что ЕС его поддержит в ПАСЕ. Но российскую делегацию вернули, Зеленского обвинили в провале работы на международной арене, новому президенту пришлось оправдываться. Этот факт его очень разочаровал. Теперь большие надежды он возлагает на встречу с Дональдом Трампом», — пояснил в разговоре с RT источник в окружении президента. Однако, как полагает Владимир Батюк, США не будут торопиться спасать Украину, если в результате действий Киева транзит газа через страну прекратится полностью. «Я сомневаюсь, что американцы окажут Киеву экономическую поддержку после падения объёмов транзита российского газа, а без голубого топлива «агрессора» Украине придётся очень тяжело», — резюмировал политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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