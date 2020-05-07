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«Очень надеемся, что нас услышат»: усыновители просят дать им возможность забирать детей из приютов во время пандемии  

07 мая 2020, 19:05  •  56 • В России
В ряде регионов проигнорировали рекомендации Минпросвещения, Минздрава и Роспотребнадзора передавать детей из приютов в семьи во время пандемии, сообщают общественники. Ведомства отмечали, что такие меры позволят снизить риск заражения коронавирусом воспитанников детдомов. Однако в некоторых субъектах, по данным активистов, приостановлены все процессы, связанные с усыновлением. Кандидаты в опекуны обратились в Минпросвещения с просьбой ввести единые правила усыновления детей во время пандемии.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

Кандидаты в приемные родители просят дать им возможность продолжать усыновление и в условиях распространения коронавируса. Активисты сообщества приёмных родителей и кандидатов в опекуны «Дети в семью» направили обращение в Минпросвещения с просьбой утвердить единый регламент усыновления во время пандемии. 

Как указано в письме (копия имеется в распоряжении RT), активисты хотят донести до руководителей ведомства информацию о возникших в регионах «сложностях во взаимодействии между кандидатами в опекуны/усыновители и органами опеки и попечительства».  

Усыновление заморозили

В начале апреля Минпросвещения, Минздрав и Роспотребнадзор рекомендовало передавать детей на время пандемии из приютов в семьи на гостевой режим. Однако ряд регионов рекомендацию проигнорировал, а все процессы связанные с процедурами усыновления были  полностью заморожены.

Например, RT рассказывал о жительнице Челябинской области Юлии Плаудэ. Женщина в конце января планировала забрать в семью девочку из приюта, но оформление документов затянулось. А в феврале представители опеки заявили усыновительнице, что в регионе объявлен карантин. Сейчас Юлия не может ни забрать ребёнка, ни навещать его.

«Мы столкнулись с ситуациями, когда при всех подписанных документах и уже назначенных днях передачи детей в семьи, все процессы были заморожены до отмены карантина. В то же время министерством образования была поддержана инициатива о временной опеке, поскольку факт, что в семье ребёнку безопаснее всем был очевиден», — говорится в письме активистов волонтёрского движения «Дети в семью».

Чтобы исправить ситуацию, волонтёры просят министерство «дать чёткие указания сотрудникам органов опеки для завершения процессов передачи детей в семьи». По мнению активистов, это надо делать в случаях, когда встреча кандидатов на усыновление и ребёнка уже состоялась, и дети каждый день ждут, что их заберут. 

«Мера по заморозке всех начатых процессов понятна, но с точки зрения человеческих эмоций является крайне жёсткой», — говорится в обращении.

При этом правозащитники отмечают, что «кандидатам в опекуны/усыновители не было предложено никакой альтернативы». Например, по их словам, можно было бы в условиях карантина предоставить возможность вставать на учёт в качестве кандидатов в усыновители у региональных операторов дистанционно, направляя копии всех необходимых документов по электронной почте. 

В некоторых регионах пошли по этому пути, но большинство органов опеки, как подчёркивают активисты, отказывали в постановке на учёт, ссылаясь на то, что в семейном кодексе РФ чётко прописано, что кандидат должен явиться лично.

Без документа никто не пошевелится

Как пояснила RT волонтёр центра «Дети в семью» Светлана Кузнецова, с проблемами усыновители столкнулись в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, нескольких районах Москвы, Казани, Ставропольском крае, Астраханской области, Кемеровской области. В то же время навстречу пошли региональные операторы Астрахани, Хабаровского края, Еврейской автономной области.

По мнению Кузнецовой, министерство может решить проблему, утвердив единый порядок дистанционной постановки на учёт кандидатов в опекуны, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют личному визиту кандидата.

«Это, в первую очередь, поможет жителям далёких регионов, которые вынуждены по несколько раз посещать региональных операторов и органы опеки: первый раз для постановки на учёт и подачи заявления на выдачу направления на знакомство, второй раз для личного знакомства с ребёнком и оформления всех необходимых документов для передачи в семью», — поясняет Кузнецова.

Если органы опеки не идут навстречу кандидатам, весь процесс может затянуться на месяцы, что, помимо прочего, становится дополнительным стрессом и для ребёнка, считает она.

«Мы очень надеемся, что нас услышат. Ведь именно мы, кандидаты в опекуны, усыновители, действующие приемные родители и волонтеры, проходим все этапы на пути к приемного ребёнку, мы как никто видим все несовершенства и недоработки и хотели бы вместе с вами менять систему сиротства к лучшему», — говорится в письме.

Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова отметила, что действия опеки в регионах крайне сложно проконтролировать, поэтому они легко позволяют себе игнорировать рекомендации.

«Всё выстраивается так, чтобы никакой ответственности на органах-исполнителях не было. Это своя лавочка, свой правовой Ватикан, де факто отдельная ветвь власти, которую практически никто не контролирует. Если не будет выпущен федеральный документ, никто не пошевелится», — заметила она.

В Минпросвещения не смогли дать оперативный комментарий. Как сообщил RT источник в ведомстве, хотя уже есть рекомендации, окончательное решение принимают региональные власти, исходя из эпидемиологической ситуации.

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