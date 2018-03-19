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Очень хочу остаться: Медведев посылает Путину "невербальные" сигналы

19 марта 2018, 21:54  •  299 • Политика
Эксперты оценили вероятность сохранения Медведева на посту премьер-министра.
После переизбрания президента России Владимира Путина вплотную встал вопрос о том, кто возглавит новое правительство. Нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев уже вовсю посылает сигналы о том, что хотел бы сохранить свое место, отмечает обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько.
Он напомнил, что на недавнем Сочинском инвестиционном форуме Медведев заявил, что если правительство и парламент останутся в прежнем составе ещ2 на пять лет, то стабильность в России можно будет гарантировать. Это был явный нам2к для президента, что Медведев не прочь посидеть в кресле премьера ещ2 один срок.
Тем не менее шансы сохранить за собой должность главы правительства у Медведева низки, как никогда. Если в прошлом году они колебались на уровне 50 на 50, то сейчас они примерно 30 на 70 не в пользу переназначения.
На руку Медведеву играет тот факт, что он является компромиссной фигурой для очень многих влиятельных групп. Однако сохранение нынешнего премьера на сво2м посту нес2т слишком уж большие имиджевые потери.
Во-первых, Медведев и его команда так и не смогли решить проблему с падением реальных доходов населения. Во-вторых, глава правительства сумел разозлить множество граждан России своими заявлениями в духе "денег нет, но вы держитесь" и "если мало зарабатываете, будучи учителями и врачами, идите в бизнес". Также на пользу Медведеву не ид2т его репутация любителя iPhone и селфи.
"Абсолютное большинство осведомл2нных экспертов считают, что соотношение, сохранит или нет премьерский пост Медведев, - 30 (да) на 70 (нет)", - отметил Пронько.

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