Очаков - четвёртая: Украина создаёт новую базу ВМС

Четыре корабля будут передислоцированы из Одессы в Очаков, где, по данным украинского издания "Думская", расположится новая база ВМС Украины. В частности, в Николаевскую область направят средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно".

Это будет четвёртая по счёту база военных, после Одессы, Николаева и Бердянска. Таким образом, Украина продолжает свой курс по наращиванию военного присутствия в Азовском море.

О создании базы в Бердянске стало известно в сентябре 2018 года, ещё при прошлом президенте Петре Порошенко. При попытке Киева перебросить в Азов дополнительные силы три корабля ВМС Украины грубо нарушили правила прохода Керченского пролива, напоминает РИА "ФАН".

На законные требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться они продолжали движение, вынудив применить оружие. Корабли были задержаны, а экипажи арестованы. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.